Spelarbetyg: Debrecen - Djurgården

Djurgården gick in i Atlantic Cup med att möta den ungerska ligatian Debrecen på Estadio Bela Vista i Portugal. Blåränderna inledde suveränt och dominerade stort under den första halvtimmen innan ungrarna kom in i matchen, något som kanske inte var så konstigt med tanke på Djurgårdens hårda träning. Kevin Walker gjorde matchens enda mål på straff, även om Djurgården hade bud på fler mål än så.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Sysslolös stora delar av matchen, och parrerar det som dyker upp utan problem. Får en trea eftersom att "Isak" styr backlinjen på ett föredömligt sätt, och utstrålar tydligt en pondus som är otroligt nyttig för försvarsspelet.



Tim Björkström 2

Klart godkänd. Strular till det ibland, men lyckas vara med i några offensiva kombinationer och slå en-två öppnande passningar. Räddar en boll i DIF:s målområde, och gör en godkänd insats som helhet.



Jacob Une Larsson 3

Bra insats av mittbacken som är brytningssäker och visar upp ett fint samspel med Michel. Bra i passningsspelet, bra insats överlag.



Alexander Michel 3,5

Michel imponerar, och Bosse Andersson har ett pussel att lägga i backlinjen. Sätter knappt en fot fel, tuff i närkamperna, brytningssäker och är riktigt bra med bollen. Fina passningar, bra krossbollar, riktigt bra!



Elliot Käck 3

En stabil insats av Elliot, som kändes trygg defensivt på vänsterbacken. Utmärkte sig inte i offensiven på det sättet man har blivit van vid, men det stod i för sig El Kabir för så det räckte och blev över.



Kerim Mrabti 2 (Ut 62)

Det märks att Kerim har varit borta ett tag. Kommer inte riktigt in i matchen och hittar inte det riktigta flytet i sitt spel då precisionen i passningsspelet inte är 100%-igt än, men det fanns fina indikationer. Knappt godkänd, men man ska nog tänka på matchovanan i kombination med den tuffa träningen.



Kevin Walker 2

Tuff i närkampsspelet och funkar bra som bollvinnare. Något slarvig i passningsspelet emellanåt, men klart godkänd som helhet. Målskytt på straff, och fick till och med vikarera som anfallare under några minuter.



Daniel Berntsen 3 (Ut 67)

En bra insats av norrmannen, som man märker passar bättre in i Özcans spelfilosofi än föregångarnas motsvarigheter. Finurlig, kreativ och var ett helt annat offensivt hot idag. Bra insats, framför allt den första halvtimmen. Djurgården har tränar tufft, något man måste ta med i beräkning.



Magnus Eriksson 2,5

Svårbedömd. "Mange" krigar och ger verkligen allt, något man märkte i slutet av matchen. Saknade dock den riktiga kvaliteten i den sista tredjedelen, men var inblandad i många fina passningskombinationer, framför allt under den första halvtimmen. Riktigt bra första 30 minuter, sedan slog nog den tuffa träningen in.



Othman El Kabir 4 (Ut 67)

En spelare som kan explodera i år. Hade fullständig lekstuga på sin vänsterkant under den första halvleken och kunde, med lite mer spets framåt, stått för 3 assists. Dribblade bort Debrecens vänsterback så många gånger så att stackaren lär drömma mardrömmar om Othman ett tag framåt.



Amadou Jawo 1,5 (Ut 75)

Det går tyvärr för långsamt, och Debrecens mittbackar hade inga problem med att springa ifrån anfallaren. Är delaktig i spelet på ett bra sätt med några fina kombinationer, men i något visst mån måste en anfallare vara ett offensivt hot, något som Jawo inte är. Att inte ett enda av El Kabirs inspel resulterade i ett mål är ganska talande för Jawos firm.



Avbytare:



Marcus Hansson 1 (In 62)

Inleder med att slå två passningar rätt på ungrare i farliga lägen, för att sedan riva ned en till ungrare precis utanför straffområdet och orsaka en farlig frispark. Uselt inhopp, även med försäsongsbetyg, tyvärr.



Joseph Ceesay 2 (In 67)

Gör ett spännande inhopp, och visar prov på ett fint passningsspel samt fin teknik. Spelar dock för kort tid för att hinna sätta en tydlig prägel på matchen.



Mihlali Mayambela 2 (In 67)

Ett helt okej inhopp av Mayambela, som visar upp sina förmågor som "dribbler" men inte så mycket mer. Godkänt inhopp får man ändå säga.



Besard Sabovic 3 (In 75)

Ett bra inhopp av den unge mittfältaren. Visar upp ett fint passningsspel, är nära att bli målskytt med en fin aktion och är dessutom resolut i defensiven. Bra!



Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho, Niklas Gunnarsson,







2017-02-01 23:27:34

Djurgården gick in i Atlantic Cup med att möta den ungerska ligatian Debrecen på Estadio Bela Vista i Portugal. Blåränderna inledde suveränt och dominerade stort under den första halvtimmen innan ungrarna kom in i matchen, något som kanske inte var så konstigt med tanke på Djurgårdens hårda träning. Kevin Walker gjorde matchens enda mål på straff, även om Djurgården hade bud på fler mål än så.Då var det dags för match nummer två. Efter mjukstarten mot Vasalund för precis en vecka sedan höjdes ikväll svårighetsgraden då ungerska storklubben Debrecen stod som motståndare i vänskapsturneringen Atlantic Cup. Efter en mycket bra första halvlek där Kevin Walker gjorde mål på straff kunde Djurgården vinna med 1-0.