Spelarbetyg Djurgården - AFC Eskilstuna

Djurgården tog som väntat en kassaskåpssäker seger med 4-1 på hemmaplan mot AFC Eskilstuna i årets varmaste dag.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Står för en riktigt snygg parad redan efter fem minuter. Annars som vanligt oerhört stabil och trygg. Chanslös på målet är också värt att tillägga.



Felix Beijmo 4

Djurgårdens bästa spelare idag! Assist till 1-0-målet och imponerande hur han orkar forcera fram under hela matchen samtidigt som han inte släpper till mycket bakåt. Speciellt med tanke på värmen.



Jacob Une Larsson 2

Hade stundtals problem med Buya Turay men överlag relativt stabil. Fick dessutom ett mål felaktigt bortdömt för offside.



Jonas Olsson 3 (ut 45)

Vi får hoppas att skadan på Jonas Olsson inte är allt för allvarlig så han är tillgänglig redan mot Bajen. Auktoritär och förlorar inga närkamper och nickdueller i mittförsvaret.



Elliot Käck 2

Otroligt vilsen under inledningen. Spelade sedan upp sig men ska i en sådan match som idag kunna bidra mer offensivt. Stark tvåa ändå.



Kevin Walker 4

Två mål (men på pappret tre, fick Mrabtis mål) och gör sin bästa match på väldigt länge. Bidrog mer offensivt idag än vad han gjort tidigare under 2017 och förhoppningen är att han ska fortsätta vara kreativ och en offensiv kraft, för det är han någorlunda kapabel till även fast han har en viss Kim Källström bredvid sig.



Kim Källström 3

Under inledningen ville han ha boll lite för långt ner, vilket han tenderar att göra ibland och det är både ett problem för Kim men också för Djurgår´n. Men efter 20 minuter tog Kim tag i spelet och var högst bidragande till att DIF höjde sig.



Othamn El Kabir 3

Kan målet vara startskottet för en scenförvandling? Jag tror tyvärr inte det, men målet var säkerligen väldigt viktigt för Othman som dock ska kunna uträtta mer i en match mot AFC.



Kerim Mrabti 4

Han är ständigt i rörelse, hittar ytorna som han ska operera i och får kröna en fin insats med ett mål (även fast Walker fick det?!). När allt stämmer för Kerim är han oerhört svårstoppad!



Magnus Eriksson 3

Blandar snygga tekniska prestationer i form av snygga nedtagningar och titta-åt-andra-hållet-passningar med stenhårt jobb och ett jävlar anamma. Lite fler målchanser och något mål skulle resultera i ett högre betyg. Stark insats!



Gustav Engvall 2

Nja, Gustav Engvalls insatser efter matchen mot Örebro har lämnat mer att önska och så även målskyttet som stannat av. Idag fick han ett par målchanser också som han borde förvaltat bättre.



Niklas Gunnarsson (in 45 min) 2, Jesper Karlström (in 78 min), Jonathan Augustinsson (in 79 min)







0 KOMMENTARER 167 VISNINGAR 0 KOMMENTARER167 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-05-27 20:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-05-27 20:59:00

Djurgården

2017-05-27 19:05:53

Djurgården

2017-05-27 09:02:00

Djurgården

2017-05-26 11:06:00

Djurgården

2017-05-23 09:00:00

Djurgården

2017-05-23 00:22:48

Djurgården

2017-05-22 22:40:00

Djurgården

2017-05-21 16:12:00

Djurgården

2017-05-21 12:54:00

Djurgården

2017-05-18 23:08:39

ANNONS:

Djurgården tog som väntat en kassaskåpssäker seger med 4-1 på hemmaplan mot AFC Eskilstuna i årets varmaste dag.10 255 åskådare fick se Blåränderna köra över den kontroversiella nykomlingen på Stockholmsarenan med fyra mål mot ett. En välbehövlig trepoängare för Blåränderna som behövde hitta vinnarspåret igen, men även en symbolisk seger för föreningsdemokratin över Ryssholms franchisediktatur.Två matcher återstår för Djurgården innan sommaruppehållet. Idag tar Djurgården emot AFC Eskilstuna på Stockholmsarenan och vårsäsongen avslutas med ett derby mot Hammarby om drygt en vecka. Det kommer att krävas en bra poängutdelning för att DIF ska vara med i toppen och vid det motsatta med få poäng kommer lagets placering och vårsäsong inte summeras som annat än ett fiasko. Det är upp till bevis, Djurgården!Djurgården mot AFC (för närvarande) Eskilstuna är inte bara en match mellan två tränare som ställs mot sina tidigare lag, eller två lag som desperat behöver tre poäng. Det är en match mellan två synsätt, mellan föreningsdemokrati och envälde. Det är helt enkelt så långt ifrån en lunkmatch du kan komma.Inför kvällens derby hade Djurgården inte slagit AIK på tio matcher. En dyster svit som igår skulle förlängas ytterligare efter ett tidigt segermål av Simon Thern.Jahapp. Då var vi här igen. På rak arm vet jag faktiskt inte hur många gånger som jag suttit här nu och försökt hitta orden efter ännu en derbyförlust. Försökt sätta ord på ångesten och bitterheten, samtidigt som jag letat efter något att klamra mig fast vid. Något som får mig, och kanske ibland även dig, att må åtminstone lite lite bättre. Jag vet bara att det är för många. Alldeles för många.En tung 0-1-förlust för Djurgården som trots en ganska bra insats inte lyckades få in bollen i mål.Forum 1891 var ute på Kaknäs för att ta tempen inför det stundande derbyt och för ett snack med Özcan Melkemichel.Efter den sega och halvdana insatsen i Jönköping väntar en betydligt roligare uppgift på Stockholmsarenan. Antagonisten från Solna, AIK, gästar Stockholmsarenan i Blårändernas första derby 2017. Det har varit mycket fokus på annat än fotbollen sedan i torsdags men en sak är klar; det kommer bli ett krig på planen under måndagskvällen!Det blev en poäng att med sig hem till Stockholm efter 1-1 mot J-Södra på bortaplan. Magnus Eriksson gick upp i ensam skytteligaledning med sitt sjätte mål denna säsong men i övrigt fanns det inte mycket att lyfta fram i DIF, vars spel hämmades av gräsmattan på Stadsparksvallen.