Spelarbetyg Djurgården - AIK

En tung 0-1-förlust för Djurgården som trots en ganska bra insats inte lyckades få in bollen i mål.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 2

Agerar lite taffligt sekunderna före 0-1-målet när bollen dimper ner i straffområdet, men i övrigt stabil och trygg.



Felix Beijmo 2

Gör en helt okej insats, men inläggsspelet satt inte riktigt denna kväll.



Jacob Une Larsson 3

Bra insats igen och läser spelet bra innan 1-0 och kan inte lastas för målet på något sätt (även om hans fot ser ut att styra in bollen). Fortsatt god form.



Jonas Olsson 2

Spelar väldigt fysiskt och det är Olssons styrka, men agerar något ograciöst i vissa närkamper. Borde kanske fått straff i slutet. Sliter och kämpar. Godkänd insats ändå.



Elliot Käck 2

Sliter på, stabil bakåt och fyller på bra i offensiven, men utan att göra något banbrytande.



Magnus Eriksson 2

Sliter och stångas precis som vanligt, men lyckades inte bryta igenom den här kvällen.



Kevin Walker 2 (ut 71 min)

Gör det klassiska jobbet i det tysta, landar lite otajmat i vissa närkamper men ändå godkänd insats.



Kim Källström 3

Som vanligt bra. Allsvenskans bästa vänsterfot och en spelförståelse som är på högsta nivå precis som vanligt.



Othman El Kabir 2 (ut 76 min)

Svag tvåa. Har fortfarande problem med att värdera lägena, men när El Kabir spelar enkelt gör han det ganska bra.



Kerim Mrabti 2

Hade svårt med den lilla luckan mellan AIK:s försvarsslinje och mittfält, men gör en helt okej insats.



Gustav Engvall 2

Svag tvåa. Lyckades inte riktigt i dag. Sliter på och försöker, det ska Engvall ha cred för, men han är på planen för att producera och den här kvällen var inte hans.



Haruna Garba (in 71 min) och Jesper Karlström (in 76 min) spelade för kort tid för att betygsättas.

BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-05-22 22:40:00

