Spelarbetyg: Djurgården - Degerfors

Farhågorna infriades när Degerfors slog Djurgården hemma på Stockholmsarenan med 1-2 under måndagskvällen. Anfallet kom inte igång, försvarsspelet var darrigt och effektiviteten var bedrövande. En sak är iallafall klar, Djurgården behöver få in ett gäng spelare, och det snart!

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 2

Kan inte klandras för målen, och styr sin backlinje, eller vad ni nu vill kalla det, så gott det går. Plus i kanten att han följde med upp i offensiven när Djurgården forcerade.



Tim Björkström 1

Det här håller inte. Allt går för långsamt, inläggen är av skrämmande låg kvalitet och defensiven ska vi inte ens snacka om. Inga katastrofingripanden så, men det är tydligt att spelet går för fort på den här nivån för Björkström.



Jacob Une Larsson 2 (Ut 71)

Står för en ganska bra insats, iallafall bäst i backlinjen även om det inte är någon fjäder i hatten idag. Bra i närkampsspelet och vann en hel del boll, varav en bollvinst som borde ha resluterat i 2-1 till Djurgården då "Une" frispelade Jawo framför mål. Utbytt efter en otäck kollision i samband med



Souleymane Kone 0 (Ut 45)

Vad Kone gör under den första minuten, ja, det undrar jag fortfarande. Ett oförlåtligt misstag, och redan i den första minuten sätts Djurgården i underläge med ett slarv som är borttom denna värld! Såg riktigt osäker ut. Det ska dock, till Kones försvar, tilläggas att det var ett konstigt val att starta ivorianen då Kone inte har spelat ens 90 minuter under försäsongen. Özcan får ta på sig det, även om slarvet är ett individuellt misstag så det skriker om det, men man har spelat Michel i flertalet matcher och nu när det står klart att det inte blir något kontrakt där så ser detta väldigt märkligt ut. Har Kone varit skadad? Kommunicera ut det. Är Kone fit? Spela han i träningsmatcherna. Håller han inte måttet? Värva honom inte. Oavsett vad, märkligt beslut att starta ivorianen. Utbytt i halvtid.



Elliot Käck 2

Stor löpkapacitet, ger 100% och är ett offensivt hot. Svag defensivt dock, och förarbetet till Degerfors segermål tillkom på vänsterkanten där man måste nämna att Käcks press är riktigt svag. Bra servrar på hörnorna, knappt godkänd som helhet.



Kevin Walker 1

Det går för långsamt. Snabbheten kan man inte göra så mycket åt men besluten, passningarna och fördelningen tar för lång tid. Riktigt få passningar i offensiv riktning dessutom och det kanske värsta var att se gamnacken i slutet. Skärpning!



Kim Källström 3

Det enda glädjeämnet egentligen. Det lyser sådan kvalitet i Kims spel, och det syns tydligt att det i princip är omöjligt att stressa Källström då han får rollen som spelfördelande mittfältare att se fruktansvärt enkel ut. Ligger i stort sett bakom allt Djurgården har i offensiven, och slår en assist till Jawos mål. Blev trött mot slutet, men den första timmen var av riktigt hög klass! Med en bättre anfallare kunde Källström stått noterad för tre assists, men sånt är livet.



Kerim Mrabti 1

Egentligen spelaren som oroar mig mest. Ja, vi måste ha tålamod och låta Kerim komma tillbaka ordentligt, men det ser... krampaktigt ut. Kommer faktiskt inte in i matchen ens om man ska vara ärlig, och de offensiva aktionerna med någonlunda kvalitet lös i sin frånvaro. Nej, vi får hålla alla tummar vi har på att Kerim kommer tillbaka till någonlunda form snart igen.



Magnus Eriksson 1,5

Bollvinsterna, slitet och jävlaranamat ska Eriksson ha plus för, men i rollen som 10:a idag ligger att ansvar på att bidra med offensiv kreativitet. Inblandad i några fina aktioner, men i slutändan är produktionen för låg. Mot ett lågt liggande Degerfors måste man kunna vara lite finurlig och luckra upp försvaret, något man inte lyckades med idag. Hade en frispark i stolpen, men kom inte närmre än så. Måste få upp effektiviteten, likt många andra.



Othman El Kabir 1

Jag har tyckt att Othman har varit försäsongens bästa spelare, men formen känns som bortblåst. Lyckas visserligen komma förbi sin back några gånger, men då höll inspelen och inläggen en fruktansvärt låg kvalitet. Fick helt enkelt inte ut så mycket, tyvärr. Kriminellt hemjobb i samband med Degerfors 1-2 mål.



Amadou Jawo 1 (Ut 75)

Ja, Jawo gör ett mål men sett till chanserna idag så känns det nästan som en prestation att inte göra minst två mål, kanske till och med tre. Friläget Källström serverade, det öppna målet Une Larsson serverade samt ett gäng halvchanser som kunde ha resulterat i något mål med lite killer instinct i boxen. Jawo håller tyvärr inte, och Källström fick coacha (!) den 32-årige anfallaren om hur man måste löpa. Man blir mörkrädd.



Inhoppare



Marcus Hansson 1,5 (In 45)

Sattes egentligen inte på några prov defensivt, utan utmärkte sig mest när han gick upp som tilltänkt target i slutforceringen. Vann inte en enda nickduell, och man måste nämna att Djurgårdens akilleshäl är spelet i luftrummet, framför allt i eget straffområde.



Kebba Ceesay 2 (In 71)

Sattes inte på några defensiva prov, utan spelade i stort sett bara boll till ytterbackar. Intetsägande inhopp egentligen, och får en 2:a då bytet var framtvingat. Man kan väl inte klandra Kebba för ineffektiviteten direkt...



Mihlali Mayambela (In 75) spelade för kort tid för att betygsättas.



Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho,





0 KOMMENTARER 567 VISNINGAR 0 KOMMENTARER567 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-02-20 22:59:32

