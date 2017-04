Spelarbetyg: Djurgården - Elfsborg

Djurgården knockade bort Elfsborgsspöket inför 11 435 åskådare och tog sin första hemmaseger mot Boråslaget sedan 2007. Målskyttar blev Gustav Engvall, Kerim Mrabti och Magnus Eriksson.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 5

Skillnaden mellan en vinst och oavgjort. Står sysslolös de första tio men sedan räddar "Isak" ett friläge samt en jättechans för Issam Jebali, två givna mål. Utöver det agerar målvakten med stor pondus och släpper inga returer. Det går inte att begära mer av en målvakt.



Felix Beijmo 3

En bra match av 19-åringen, som börjar växa in i den allsvenska kostymen. Följsam i defensiven och fyller på framåt där ytterbacken visar upp en imponerande snabbhet. Fint passningsspel och hade en del fina kombinationer med



Jacob Une Larsson 3

Följsam, positionssäker och bra i luftrummet. "Une" visar att han har tagit stora kliv från fjolårssäsongen och samspelet med Olsson ser riktigt bra ut.



Jonas Olsson 4 (Ut 42)





Elliot Käck 4

Gör en av sina bästa matcher i Djurgårdströjan. Bra defensivt och förvånansvärt tuff i närkamperna, men det var framför allt på offensiv planhalva som Käck briljerade. Suverän assist till Engvalls mål.



Magnus Eriksson 3

Han har sett lite kantig ut, men idag visade "Mange" att han är betydligt mer än en slitvarg. Kreatvitet, fina kombinationer och ett stort hot offensivt. Nickade in det matchavgörande 3-0 målet och stängde matchen.



Kevin Walker 3

Gör ett bra jobb i det tysta som städgubbe framför backlinjen. Säker i passningsspelet men utmärkte sig framför allt som bollvinnare. En bra insats och Walker börjar hitta samspelet med Källström. Borde blivit målskytt, men missade bollen i Elfsborgs straffområde.



Kim Källström 5

Matchens lirare, om jag får säga det själv. Kaptenen dominerade fullständigt på mittfältet och bidrar med en kreativitet samt ett passningsspel som man aldrig ser i Allsvenskan. Fantastiskt passningsspel och blick, dessutom riktigt bra servrar på fasta situationer. Nästan overkligt att Källström endast noteras för en assist.



Othman El Kabir 3

Svårast att betygsätta, då Othman mycket väl kunde ha gjort ett hattrick idag med lite skärpa i avsluten. Står dock för en rad fina aktioner där avslutet eller den sista touchen blev fel. Jättefin assist till Magnus Erikssons mål dock, så en trea ska yttern ha iallafall.



Kerim Mrabti 5 (Ut 90)

Wow, vilken uppvisning! Målskytt i inledningen men det var framför allt i spelet som Kerim visade upp vilken fruktansvärt skicklig fotbollsspelare han är. Lirkade upp Elfsborgsförsvaret gång på gång, och dominerade på mitten tillsammans med Kim Källström. Jobbade dessutom stenhårt hemåt vid varje kontring, och satte inte en fot fel under 90 minuter.



Gustav Engvall 3 (In 82)

Målskytt redan efter 1:10 på matchuret, och Engvall är kylig när tillfället ges. Ett vackert avslut till 1-0 och står även för en hel del fina aktioner. Man märker stundtals att Engvall inte är helt synkad med laget än, men idag var det ett stort steg framåt och anfallaren visade att han är värd förtroendet.



Avbytare



Niklas Gunnarsson 3 (In 42)

Ersätter Olsson och får en tuff uppgift omgående, då Elfsborg börjar trycka på omgående för att komma in i matchen. Sköter sig bra i defensiven och visar även han upp att han kan vara stark i luftrummet.



Jesper Karlström (In 82) och Jonathan Augustinsson (In 90) spelade för kort tid för att betygsättas.



Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho, Marcus Hansson, Aliou Badji, Haruna Garba











5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligSkillnaden mellan en vinst och oavgjort. Står sysslolös de första tio men sedan räddar "Isak" ett friläge samt en jättechans för Issam Jebali, två givna mål. Utöver det agerar målvakten med stor pondus och släpper inga returer. Det går inte att begära mer av en målvakt.En bra match av 19-åringen, som börjar växa in i den allsvenska kostymen. Följsam i defensiven och fyller på framåt där ytterbacken visar upp en imponerande snabbhet. Fint passningsspel och hade en del fina kombinationer med Magnus Eriksson Följsam, positionssäker och bra i luftrummet. "Une" visar att han har tagit stora kliv från fjolårssäsongen och samspelet med Olsson ser riktigt bra ut. Elfsborg tryckte på i andra halvlek, men mittbacken stod för en bra och solid insats.(Ut 42) Allsvenskan s bästa mittback. Snuddar på en femma men på grund av tidigt avbrott i matchen är betygsunderlaget lite väl litet för en 5:a. 100%-ig i luftrummet och styr sin backlinje likt en general styr sina trupper. Riktigt bra, och nu får vi hålla tummarna att det inte var någon allvarlig skada på Jonas.Gör en av sina bästa matcher i Djurgårdströjan. Bra defensivt och förvånansvärt tuff i närkamperna, men det var framför allt på offensiv planhalva som Käck briljerade. Suverän assist till Engvalls mål.Han har sett lite kantig ut, men idag visade "Mange" att han är betydligt mer än en slitvarg. Kreatvitet, fina kombinationer och ett stort hot offensivt. Nickade in det matchavgörande 3-0 målet och stängde matchen.Gör ett bra jobb i det tysta som städgubbe framför backlinjen. Säker i passningsspelet men utmärkte sig framför allt som bollvinnare. En bra insats och Walker börjar hitta samspelet med Källström. Borde blivit målskytt, men missade bollen i Elfsborgs straffområde.Matchens lirare, om jag får säga det själv. Kaptenen dominerade fullständigt på mittfältet och bidrar med en kreativitet samt ett passningsspel som man aldrig ser i Allsvenskan. Fantastiskt passningsspel och blick, dessutom riktigt bra servrar på fasta situationer. Nästan overkligt att Källström endast noteras för en assist.Svårast att betygsätta, då Othman mycket väl kunde ha gjort ett hattrick idag med lite skärpa i avsluten. Står dock för en rad fina aktioner där avslutet eller den sista touchen blev fel. Jättefin assist till Magnus Erikssons mål dock, så en trea ska yttern ha iallafall.(Ut 90)Wow, vilken uppvisning! Målskytt i inledningen men det var framför allt i spelet som Kerim visade upp vilken fruktansvärt skicklig fotbollsspelare han är. Lirkade upp Elfsborgsförsvaret gång på gång, och dominerade på mitten tillsammans med Kim Källström. Jobbade dessutom stenhårt hemåt vid varje kontring, och satte inte en fot fel under 90 minuter.(In 82)Målskytt redan efter 1:10 på matchuret, och Engvall är kylig när tillfället ges. Ett vackert avslut till 1-0 och står även för en hel del fina aktioner. Man märker stundtals att Engvall inte är helt synkad med laget än, men idag var det ett stort steg framåt och anfallaren visade att han är värd förtroendet.(In 42)Ersätter Olsson och får en tuff uppgift omgående, då Elfsborg börjar trycka på omgående för att komma in i matchen. Sköter sig bra i defensiven och visar även han upp att han kan vara stark i luftrummet.(In 82) och(In 90) spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 1237 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1237 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-04-16 20:57:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-04-16 20:57:00

Djurgården

2017-04-15 18:12:00

Djurgården

2017-04-12 13:55:00

Djurgården

2017-04-10 17:05:00

Djurgården

2017-04-09 22:20:42

Djurgården

2017-04-09 22:07:00

Djurgården

2017-04-08 20:15:00

Djurgården

2017-04-08 08:00:00

Djurgården

2017-04-04 11:06:00

Djurgården

2017-04-03 23:54:53

ANNONS:

Djurgården knockade bort Elfsborgsspöket inför 11 435 åskådare och tog sin första hemmaseger mot Boråslaget sedan 2007. Målskyttar blev Gustav Engvall, Kerim Mrabti och Magnus Eriksson.På påskdagen i morgon gästar Elfsborg Djurgården på Stockholmsarenan. Djurgården kommer med en poäng i ryggsäcken från bortamatchen mot Häcken medan Elfsborg förlorade mot aik på hemmaplan.Gustav Engvall skadade sig i matchen mot Häcken och många har varit oroliga över hur länge anfallaren skulle vara borta från fotbollsplanen. Det första beskedet är att det inte rör sig om en allvarlig skada.Djurgården åkte hem från Bravida Arena och matchen mot Häcken återigen mållösa men med en poäng med sig, en poäng som dagen efter känns ganska bitter.Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.