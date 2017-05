Spelarbetyg: Djurgården – IFK Göteborg

Djurgården slog IFK Göteborg med 1-0 efter en tajt tillställning med mycket kamp där inbytte Jesper Karlström blev matchvinnare med sitt första mål för säsongen

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Lugnet själv. Utsätts inte för mycket, men när bollen väl kommer har han hur bra koll som helst.



Felix Beijmo 2

Svårt att se att den här killen lirade i division 1 förra året. Idag har han dock svårare att komma fram i offensiven än vanligt, men gör det bra bakåt och som helhet en klart godkänd insats.



Niklas Gunnarsson 3

Slarvar lite i uppspelen emellanåt, men tar igen det med ett stabilt spel i mitten som tvingar IFK till avslut i svåra lägen. Riktigt bra back-up till JO.



Jakob Une Larsson 3

Une går från klarhet till klarhet. Visst, ibland är det hjärtat i halsgropen när ”chansbrytningen” kommer, men ju fler sådana man reder ut desto mindre ”chans” kan man kanske fråga sig om det faktiskt är. Given.



Elliot Käck 2

Känns lite slarvig i framförallt första halvlek, men har generellt tätat till lite bättre på sin kant och visar föredömlig vilja framåt. Helt klart godkänd.



Magnus Eriksson 3

Bränner två bra lägen (direktskottet i första och nicken i andra), som kunde ha blivit ödesdigert. Däremellan en ny bra insats av Mange som måste vara rent överjävlig att möta för motståndarna. Assist till målet och ett mer än godkänt dagsverke.



Kevin Walker 3 (ut ´85)

Jag förstår att Karlström vill spela från start. Men jag förstår också att det är svårt eftersom Kevin verkligen hittat rätt i sin position. Syns inte jättemycket, men är otroligt nyttig lite i det tysta och är såväl vårdad i passningsspelet som disciplinerad i närkamps- och försvarsspelet. Kul!



Kim Källström 4

I första halvlek uträttade Kim i princip ingenting och hela laget blev lidande. I andra steppar han upp rejält och står för både djupledslöpningar som ”nästan mål”-passningar. Kanske inte lika dominant idag som i tidigare matcher, men visar upp en ny(gammal) sida av sig själv och det var härligt att se!



Othman El-Kabir 1 (ut ´64)

Tänk om Othman bara kunde bli lite mer konkret och lite mindre slarvig. Plus i kanten för att han hela tiden vill och vågar, men med den mängden bolltapp och missade passningar som Othman levererade igår motiverar såväl bytet som ett underkänt betyg. Kan så mycket bättre.



Kerim Mrabti 3

Bara att hoppas att vi får behålla Kerim hela säsongen (och gärna längre än så). Har ett flyt och ett klipp i steget som skapar oreda hos motståndarna och lägen för medspelarna, och hinner dessutom med att både stressa och pressa ordentligt i defensiven. Otroligt viktig.



Gustav Engvall 2 (ut ´90)

Oj vad Gustav ville mycket idag. Och med lite flyt och mer tur med förstatouchen (och offsideavblåsningarna, nudge nudge) kunde det kanske blivit en balja. Men blev kanske för lidande av Kims frånvaro i första halvlek och fick aldrig riktig bollarna. Rev och slet dock föredömligt.



Inbytta spelare:

Jesper Karlström 3 (in ´64)

Ny bra insats av Jesper som nu verkligen börjar bli svår att hålla utanför elvan. Kommer in i ”Peking-positionen” och gör det riktigt bra, med ett oerhört snyggt och distinkt avslut som grädden på moset. Fortsätt så!



Jonas Olsson (in ´85) och Marcus Hnasson (in ´90) spelade för kort tid för att betygsättas.



