Spelarbetyg: Djurgården - IFK Norrköping

En fartfylld match med många (fina) mål mellan Djurgården och IFK Norrköping slutar tillslut 3-3 efter att Tino kvitterat i matchens slutsekunder.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 2

Inget att göra på målen. I övrigt stabil med några bra räddningar, men inte direkt en match att skriva hem om för Isak den här gången.



Felix Beijmo 3

Beijmo vill mycket. Beijmo vågar mycket. Kanske blir jag förblindad av det och glömmer bort en och annan Eliasson-bortdribbling, men det mod och det driv som unge Beijmo visar upp i ytterligare en stormatch gör att trean känns väl värd.



Jacob Une-Larsson 2,5

Helt klart en godkänd insats och Une känns numera som en självklar starspelare. Duktig på huvudet, allt bättre i positionsspelet och stöter inte bort sig när han inte längre behöver visa upp sig. Samarbetet med Gunnarsson fungerar okej, men av det vi sett hittills mår Une, föga förvånande, bättre av att ha JO bredvid sig.



Niklas Gunnarsson 2 (Ut ´90)

Det är inte svårt att tycka om Niklas Gunnarsson. Det är heller inte svårt att se att han fortsatt behöver slipa en del på mittbacksspelet då han blandar bra aktioner med ”högerbacksaktioner” där i mitten. Inte dålig, men han har svårt att ”äga” sin motståndare och det blir lätt lite Vilda Västern i duellspelet.



Elliot Käck 1,5

Elliot är bra när han får komma rättvänd med fart på sin kant. Och det fick han goda möjligheter till idag med en givmild Kerim som vänsterkantspartner. Samtidigt har Elliot det fortsatt tufft att stänga ner sin kant i defensiven, vilket tillsammans med några alldeles för enkla misstag i passningsspelet sänker honom till ett för mig inte godkänt betyg.



Magnus Eriksson 4

Målskytt, pådrivare och retsticka. Det märks att Mange gillar de här matcherna och det är ju även dessa matcher han värvades för att göra skillnad i. Gjorde en riktigt bra match även utöver målen och börjar mer och mer kännas som den spetsspelare han utan tvekan ska vara.



Kevin Walker 2,5

Att Kevin fortfarande får en del skit här och där känns nästan mer som en kvarleva från tidigare säsongers förväntningar på honom som spelfördelaren och ”stjärnan” på mitten. För nu när Kevin slipper den bördan och kan koncentrera sig på att vara mer av en vattenbärare med en, för rollen, ovanligt bra passningsfot gör han väldigt mycket nytta på planen.



Kim Källström 3

Visst, Kim hänger inte alltid med när farten skruvas upp i omställningarna. Visst, han kommer lite sent in ibland och orsakar även frisparken som Eliasson knorrar in. Men samtidigt visar Kim upp en spelförståelse och en passningsfot som inte är av den Allsvenska världen. För även när motståndarna försöker (och även lyckas) med att stänga ytorna så hittar Kim vägar för perfekta crossbollar ändå. Klass rakt igenom.



Kerim Mrabti 3,5 (Ut ´83)

Det är så härligt att se Kerim Mrabti spela fotboll. Efter en alldeles för lång frånvaro och några stapplande ”tunga” matcher i inledningen på årets säsong har han nu det där flytet i steget igen. Kvick, påhittig, spelskicklig och ett ständigt hot framåt, samtidigt som han är en riktig slitvarg bakåt. Har väldigt snabbt blivit otroligt viktig för laget. Igen.



Jesper Karlström 2 (Ut ´60)

Karlström gör på inget sätt en dålig match. Han går in i dueller, han letar passningsvägar, han spelar både relativt enkelt och smart. Men han gör det i en roll där han inte kommer till sin rätta då han inte riktigt har klippet i såväl steget som i vändningarna för att bli ett verkligt hot. Blir intressant att se honom få kliva ner ett steg till nästa match.



Gustav Engvall 3

Jag trodde faktiskt aldrig att Gustav skulle vara så här bra. Att han var rivig, slitig och snabb hade man ju koll på. Men spelet han visar upp på små ytor, bollhållandet, de snabba riktningsförändringarna är klass rakt igenom. Vi kan helt klart konstatera att om vi nu inte får behålla honom längre än till sommaren krävs det att Bosse levererar en riktigt vass ersättare.



Inbytta spelare:



Tinotenda Kadewere 2,5 (In ´60)

Ibland undrar jag om vi om sådär 4-5 år fortfarande kommer att sitta och säga ”ja alltså man ser ju att han har något bra i sig, det kommer säkert snart” om Tino. För jag tycker verkligen att det känns som att han har det. Det är inte konsekvent bra, det är ofta lite slarvigt och lite mjäkigt. Men sen kommer en aktion eller två som lovar så otroligt mycket mer. Målet var förlösande, men det är i chanserna innan han måste jobba med att förbättra sig på.



Betygssätts ej

Jonathan Augustinsson (In ´83)

Aliou Badji (In ´90)











MIKAEL UDÉN HEYMAN

mikael.uden@hotmail.com

På Twitter: @MikaelUden

2017-05-02 09:49:32

