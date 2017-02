Tummen upp till "Mange" som kämpade förtjänstfullt

Spelarbetyg: Djurgården - Rijeka

Det blev en uddamålsförlust mot ett bolltrillande Rijeka. Här kommer spelarbetygen från matchen!

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 2.5 (K)

Ingenting att göra i samband med baklängesmålet. Annars stod han för en bra räddning och det hördes från TV-skärmen att Isaksson kommunicerade bra med sina lagkamrater.



Jacob Une Larsson 2 (ut 70)

Gavs inte utrymme att fylla på högerkanten i sin något ovana roll som högerback. Gjorde helt klart en godkänd insats men inte mer än så.



Alexander Michel 2.5

Fortstätter bevisa en stabilitet och Rijekas fina passningsspel nådde sällan hela vägen fram till mittbackarna vilket gjorde att det var återigen en ganska lugn match för Michel. Men det han fick att jobba med gjorde han bra!



Niklas Gunnarsson 2

Matchovan och det syntes vid några tillfällen när han hamnade i några farliga situationer som han försatte sig själv i.



Elliott Käck 3 (ut 70)

Gör det bra med bollen, hade en fot i det lilla DIF skapade. Kunde varit mer vaksam i baklängesmålet även fast El Kabir får bära den stora skulden. Fick spela som vänsterytter i andra halvlek innan han blev utbytt.



Kevin Walker 1.5

Var ovanligt svag i sitt passnigsspel och fick ofta problem när han hamnade under press. Och när han dessutom får mest kämpa i försvarsspelet är det inte Walkers typ av match.



Besard Sabovic 2.5 (ut 70)

Fick precis som Walker kämpa mest utan boll men när han väl hade den ser han oerhört lugn och trygg ut. Låg även bakom en av DIF:s farligaste målchanser under dagen. Kan mycket väl bli så att Besard spelar till sig en plats närmare startelvan under försäsongen.



Othman El Kabir 2

Precis som DIF hade han det väldigt svårt inledningsvis och får bära skuld på bakängesmålet. Hamnade inte i många en-mot-en-situationer, vilket han gillar, utan fick mest jobba med fåtal tillslag vilket han gjorde bra.



Daniel Berntsen 1.5 (ut 45)

Snygg framspelning till Jawo i den 33:e minuten och hade två lägen själv där han dessvärre såg väldigt obeslutsam ut. Har ett väldigt bra tillslag men när han kommer in i straffområdet är det ineffektivt.



Magnus Eriksson 3

Bra insats med tanke på förutsättningarna. Fjäder i hatten i ett annat svagt Djurgår´n. Kämpar och sliter och får med sig många frisparkar som han dock förvaltade svagt.



Amadou Jawo 1

Även fast vi snart inte kommer behöva se Jawo i DIF:s startelva så är det inte rättvist mot de andra spelarna att ha Jawo längst fram. Och när väl läget dök upp fick han inte ens iväg ett avslut.



Avbytare



Jonathan Augustinsson 3 (in 45)

Väldigt bra inhopp. Tillsammans med "Mange" DIF:s bästa spelare för dagen och hade två lägen att kvittera. Kul att han är tillbaka i form efter sina skadebekymmer. Och visst borde han fått med sig straff i slutminuten?



Joseph Ceesay 1.5 (in 45)

Fick en halvlek men bevisade inte tillräckligt mycket, tyvärr



Marcus Hansson 1.5 (in 70)

Inte rätt spelare att plocka in på ett innermittfält när man ligger under med 1-0 och Hansson gjorde inget större avtryck när han kom in.



Souleymané Kone 2 (in 70)

Kommer in i ett läge som mittback när DIF är på jakt efter en kvittering och hade inte mycket att göra i försvarsspelet.



Junior Zindoga 1 (in 70)

18 år, provspelare. Jag tycker att han förtjänar mer en 20 minuter när han är här för att bevisa vad han kan. Tråkigt, men under sin första tid i DIF har han inte imponerat.

2017-02-04 17:23:00

