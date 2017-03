Haruna Garba målskytt direkt för Djurgården.

Spelarbetyg: Djurgården - Tromsö

Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.

0 KOMMENTARER 759 VISNINGAR 0 KOMMENTARER759 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-03-18 17:00:26

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-18 17:00:26

Djurgården

2017-03-17 21:39:00

Djurgården

2017-03-17 19:39:00

Djurgården

2017-03-16 16:29:00

Djurgården

2017-03-16 14:37:08

Djurgården

2017-03-14 12:15:00

Djurgården

2017-03-14 08:00:00

Djurgården

2017-03-13 15:06:48

Djurgården

2017-03-13 13:30:00

Djurgården

2017-03-13 08:00:00

ANNONS:

5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligÅterigen en bra insats av "Isak" som gör några fina räddningar på ett par distansskott. Ute och boxar vid en-två tillfällen, men fick ibland problem med Morten Gamst Pedersens hörnor, tillsammans med hela försvaret. Blandar och ger med fötterna, men en bra insats alltjämt.Nja, Ceesay står inte för någon övertygande insats och den första halvleken är direkt svag. Väldigt passiv i samband med Tromsös kvittering, och har några misstag som är riktigt slarviga. Spelar upp sig i andra halvlek. Knappt godkänd.Man ser att norrmannen är ganska matchovan och behöver nog någon träningsvecka till för att komma in i det. Bra i närkamperna, men saknar lite tajming ibland och lite mer närvaro i luftrummet skulle inte skada. Stabil insats över 90 minuter, klart godkänd.Djurgårdens bästa försvarare i dagens match. Bra i luftrummet, följsam och fint passningsspel. Visar även upp bra positionsspel då mittbacken ofta stod på rätt plats vid rätt tillfälle, fortsätt så!(Ut 67)Visst, El Kabir är kriminell i sin defensiv vid norrmännens kvittering, men Käck säljer sig alldeles för billigt. Helt okej passningsspel och hade en aktioner framåt, men misstagen behöver minskas ned i antalet. Käck har inte råd med halvdana insatser som dessa med tanke på hur Augustinsson har sett ut vid sina inhopp.(Ut 80)Formsvag, och behöver få något mål för att komma igång. Får inte ut mycket i offensiven, men bidrar med hårt jobb och en del fina kombinationer. Fuskar även en del i hemjobbet vid Tromsös kvittering. Spelar upp sig ordentligt i andra halvlek, något som räddar ett godkänt betyg.Ny bra insats av lagkaptenen, som idag visade att han även kan trycka till ordentligt i närkamperna. Slår ett gäng öppnande passningar av riktigt hög kvalitet och bidrar dessutom med en ordentlig vinnarskalle. En-två onödiga felpass, men i överlag en bra insats av Källström.(Ut 83)Bäst i Djurgården för dagen. Idag kände man igen Mrabti då drivet med bollen, tryggheten och det fina passningsspelet var precis som det var 2015. Kreativ framåt, och kunde med lite tur stått noterad för en-två assists. Väldigt glädjande att se Mrabti idag, viktigt för DIF!Bedrövlig under den första halvleken, men kommer ut som en helt annan spelare i andra. Ettrig vid sitt mål och avslutet är lurigt. Fick en hel del självförtroende av sitt mål och hade en del aktioner som kunde resulterat i ett mål eller två. Bra insats tillslut, men den första halvleken var riktigt svag och El Kabir måste jobba på sina avvägningar samt beslutsfattande.(Ut 64)Lite matchovan, och hade lite tunnelseende i den första minuten när Tino och Garba kom två mot två i en omställning. Gör ett fantastiskt vackert mål minuterna efter, och fanns alltid spelbar även om Tino föll lite ur matchbilden efter en halvtimmes spel. En bra insats dock av zimbabwiern, som visar att han kan dra ett större lass i år.(Ut 67)Stor, snabb och riktigt stark. Garba ser till trubbig och stabbig ut vid vissa tillfällen, men han tar smarta djupledslöpningar och överraskar positivt i hur väl han fungerar med laget. Tänk på att han inte har tränat med ett lag sedan i början av januari, så med det i åtanke så är det en imponerande insats av Garba. Målskytt och hade även bud på ett till efter en fin framspelning av Källström. Spännande spelare!(In 64)Ett helt okej inhopp av Karlström som fungerade bra som komplement till Källström. Rörlig och stabilt passningsspel, men ganska anonym framåt. Tuff i närkamperna och städade ganska bra framför backlinjen.(In 67)Återigen ett riktigt bra inhopp av Augustinsson som imponerar. Positionssäker och hotade framåt med ett par fina inlägg. Det ska dock tilläggas att Augustinsson kom in i ett skede av matchen där DIF var bra, men vänsterbacken visar att han utmanar Käck om startplatsen och det gör han på allvar! Fint förspel till El Kabir i samband med 3-1.(In 67)Ett helt okej inhopp av senegalesen som hade en del problem med att komma in i matchen. Bidrog med en hel del djupledslöpningar och kunde sånär peta in 4-1 med en tå mot slutet av matchen. Spännande spelare, och det lär bli mer speltid nästa lördag mot Viking Stavanger.(In 80) och(In 83) spelade för kort tid för att betygsättas. Tommi Vaiho , Tim Björkström, Souleymane Kone, Kevin Walker, Joseph Ceesay, Amadou Jawo Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Forum1891 åkte till Kaknäs för att bekanta sig med Djurgårdens nyförvärv Aliou Badji.Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.Blåränderna gick in i Svenska Cupens grupp 6 som storfavoriter till ett avancemang, men redan efter två omgångar stod det klart att Brommapojkarna eller Degerfors skulle göra upp om en plats i kvartsfinalerna. Nu ger Forum 1891:s Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär sin syn läget i DIF, där de försöker svara på några av de frågor som har diskuterats livligt i Djurgårdskretsar.Idag gjorde Gustav Engvall sitt första träningspass med Djurgården. På sidan av planen satt en annan anfallare, nämligen den 23-årige provspelaren Haruna Zambuk Garba och inspekterade sin potentiella framtida klubb. Forum1891 pratade med nigerianen efter träningen som fått en bra uppfattning av Djurgården efter den korta tiden han spenderat i huvudstaden. - Det är ett välkomnande och bra lag. Av träningen att döma så har laget en bra fysik och bra sammanhållning."Jag är övertygad om att missväxtåren är förbi", skriver Gustaf Franz i en krönika om att äntligen blicka framåt - på allvar.Forum 1891 var på plats under Gustav Engvalls första träning med Djurgården och fick en intervju med anfallaren som lånas in från Bristol City.Forum1891 har kontaktat Philip Hellquist om stegen han tagit nere i Österrike, jämförelsen mellan Allsvenskan och österrikiska Bundesliga och saknaden av Djurgården. - I dag kan jag avgöra en match på helt egen hand, säger Philip.