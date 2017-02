Spelarbetyg: Djurgården - Vålerengen

Kim Källströms återkomst i DIF har skapat en otrolig glädje, men söndagens cupgenrep mot Vålerengen påminde Blåränderna om att det fortfarande finns en hel del jobb kvar att göra. En svag insats av hemmalaget rakt igenom, som behöver förstärkningar i backlinjen och anfallet.

5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligSka inte klandras nämnvärt för något av målen. Skulle möjligtvis kunnat gå ut och plocka ned inlägget som resulterade i 0-1, men annars så gör "Isak" det han ska och agerar säkert.Hänger inte med i spelet och klarar inte av att spela bollen när han sätts under press utan slår en lång boll på Bengt. Inte sämst i DIF för dagen, men svag insats likväl. Tafatt press i samband med 0-1 målet.(Ut 75)Den enda som blir godkänd i backlinjen. Kommer åtminstone upp i en någonlunda standard och är brytningssäker, helt okej i luftrummet. Godkänd.Såg trött ut. Tappade markeringen helt vid 0-2 målet och slarvade i uppspelen vid ett-två tillfällen. Såg helt enkelt svajjig ut, och var inte lika förtroendeingivande som han var i Portugal.Ingen minnesvärd insats av Käck, som kanske gjorde sin sämsta insats som DIF-spelare idag. Svag defensivt, slarvig offensivt och slog felpass på felpass. Kan mycket bättre, likt många av sina backkollegor.(Ut 55)En av få ljusglimtar! Besard är en av få som lyckas hålla en jämn insats. Något slarv i andra halvlek, men är ändå utan tvekan en av de bättre Djurgårdarna i denna match, kanske den bästa. Utbytt tidigt i andra halvlek, och om det inte fanns "en legitim anledning" så var det väldigt märkligt beslut att byta ut Sabovic.(Ut 67)Såg trött och seg ut. Långsam i spelet med boll, och slarvade dessutom på det. Nej, ingen bra dag på jobbet för Walker.(Ut 49)Inledde någonlunda lovande, och "sänkte" en norrman i första minuten. Ingen minnesvärd insats, men bättre än många av sina kollegor för dagen. Utgick skadad tidigt i andra halvlek.Man ser tydligt på Kerim att matchovanan är där. Beslutsfattandet, drivet med bollen och passningsspelet är inte lika kvickt än, men förhoppningsvis kommer Mrabti in i det fort.(Ut 78)Imponerat under försäsongen, men idag var det ett riktigt bottennapp. Såg riktigt trött ut, och lyckades inte med någonting. Slarvig och seg summerar insatsen ganska bra.Svårt att lägga allt för stor skuld på "Mange", som blev riktigt isolerad på topp. Borde dock kanske ha varit ett större hot i boxen snarare än att vara en "länkspelare" utanför straffområdet. Visar fina ledaregenskaper mot slutet som ska uppmärksammas!(In 49)Ersatte Berntsen i andra halvlek, och visade upp lite fina aktioner och intentioner. Blev dock lidande av Djurgårdens svaga spel, och föll ur spelet stundtals. Godkänt inhopp som helhet. Spännande spelare!(In 55)Till Marcus försvar så är han egentligen ingen spelartyp som man bör slänga in när man jagar mål. Valde de enkla alternativen i offensiven och slarvade ordentligt i passningsspelet. Dock ingen spelare som bör bytas in när man ska forcera.(In 67)Ett bra inhopp av Augustinsson, som bevisligen flåsar Käck i nacken nu. Bra i försvarsspelet, tuff i närkampsspelet och farlig framåt. Nära att bli målskytt med ett skott som Sandberg tippade via ribban till en hörna. En riktigt spännande vänsterback som kommer spela ett gäng matcher i år om han får vara frisk.(In 78) spelade för kort tid för att betygsättas. Tommi Vaiho , Souleymane Kone, Amadou Jawo , Junior Zindoga