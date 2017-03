Spelarbetyg: Djurgården - Viking Stavanger

Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.

5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligTrots en del tveksamma utsparkar (ingen ursäkt, men man ska tänka på att det var stark blåst på Grimsta) så gör Isaksson en riktigt bra match. Gör ett gäng svettiga räddningar och agerar med stor pondus i sitt straffområde. Krönte insatsen med en riktigt elegant TV-räddning i slutminuterna.En svagare tvåa. Godkänd defensivt och löste sina uppgifter på ett okej sätt. Offensivt var det dock stundtals katastrof, och när det väl kom ett försök på kanten slutade det oftast i ett norskt inkast. Godkänd, men inte mer än så.Bra insats återigen. En stabil pjäs som är resolut i sitt försvarsspel och tuff i närkamperna. Samspelet med Olsson såg förvånansvärt bra ut med tanke på att mittbackskollegan endast hunnit med ett träningspass med DIF.Endast Olssons utstråling ger ett helt annat lugn än vad man har känt tidigare. En riktigt ledare på planen som styr sina medspelare, mycket kommunikation. Dominant i luften och brytningssäker. Lite slarviga passningar vid ett eller två tillfällen, men som helhet en riktigt bra debut!(Ut 45)Klart godkänd insats av Augustinsson, som ger Käck en ordentlig fight om vänsterbacksplatsen. Felfri defensivt och kompleterar El Kabir fint på vänsterkanten. Inga större avtryck framåt, men mest på grund av att DIF hade problem med bollinnehavet i den första halvleken.Målskytt idag och det var nog vad "Mange" behövde. Ger gärnet i alla lägen, och ska ha stor cred då han tar ett stort ansvar defensivt. Kreativ framåt och kröner insatsen med ett lite turligt mål, men dem räknas också.Lite tufft, men vill man starta måste man prestera bättre. Såg riktigt vilsen ut i den första halvleken och kom aldrig riktigt in i matchen. Vann knappt en enda duell på mitten och såg stundtals loj ut. Spelade upp sig i andra halvlek, men med konkurrensen så krävs det mer än så.Ligger även han i farozonen, men den andra halvleken räddar ett godkänt betyg även om det ska tilläggas att det är jäkligt knappt. Kom betydligt mer till sin rätt i den andra halvleken med ett ganska bra passningsspel och var betydligt mer resolut i närkamperna. Den första halvleken kan vi lika gärna glömma...(Ut 88)En lättnad att formen börjar peka uppåt igen inför Allsvenskan . Ett ständigt hot på vänsterkanten och norrmännens högerback blev garanterat åksjuk i den andra halvleken. Mindre tunnelseende idag och slog en del inlägg som mycket väl kunde resulterat i mål. Bra insats!(Ut 78)En godkänd insats av Garba som inte får mycket att jobba med under den första halvleken. Bra i targetspelet och använder sin fysik på ett bra sätt. Ett ganska bra samspel med Kadewere dessutom, men skärpan och avslutstekniken behöver man slipa på. Klart godkänd!(Ut 88)Riktigt skicklig i små ytor, och lyckades ofta skapa farligheter genom kombinationer med sina medspelare. Konstant spelbar, och var dessutom farlig i straffområdet. Kunde mycket väl blivit målskytt med lite flyt och skärpa.(In 45)Kommer visserligen in när Djurgården korrigerat en del, men det ska egentligen inte förringa Käcks insats. Löste sina defensiva uppgifter på ett bra sätt och var ett hot framåt med stor löpkapacitet samt inlägg med bra kvalitet.(In 78)Bolltrygg, snabb och nu vet vi även att den unge senegalsesen är teknisk. Snurrar upp tre norrmänn innan han spelar fram en boll till Joseph Ceesay som sedan resluterar i Djurgårdens 2-0 mål. Utstrålar stort självförtroende, bra inhopp!(In 88) och(In 88) spelade för kort tid för att betygsättas. Tommi Vaiho , Souleymane Kone, Amadou Jawo Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.