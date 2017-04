Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel har en del att fundera på inför matchen på måndag mot Norrköping.

Spelarbetyg: Halmstad BK- Djurgårdens IF

Djurgården gjorde en dålig insats under torsdagskvällen borta mot Halmstad. Trots den dåliga prestationen kunde man vinna med 0–1 efter att Magnus Eriksson slagit in en straff i slutminuterna.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 4

Bäst för dagen i Djurgården, Isak stod för ett par fina räddningar och var hela tiden rätt placerad i straffområdet och kunde avvärja potentiella farliga lägen för HBK. Stod även för några svettiga räddningar. Sveriges bästa målvakt!



Felix Beijmo 2

Beijmo slarvar en del i sitt passningsspel men han jobbar otroligt mycket och löper upp och ner längs med sin kant genom hela matchen. Han var även svår för motståndaren att passera under matchen och var en DIF:s bästa utespelare.



Jacob Une Larsson 1

Une var på tok för het matchen igenom och som mittback får man inte tappa huvudet. Han missdömde tacklingar och tjuvrusade i matchen. Idag var helt enkelt inte Une Larssons dag.



Jonas Olsson 1,5 (utbytt i 45)

Svårt att sätta betyg på Olsson idag då han troligen var hämmad av sin skada och borde nog inte ha spelat den första halvleken, det gör att det blir väldigt svårt att bedöma hans prestation. Vi kan säga såhär, hade han varit helt hundra hade han varit bättre.



Elliot Käck 1

Käck är bra offensivt men som back ska ändå prioriteringen vara försvarsarbetet. I matchen mot Halmstad verkade Elliot helt glömt bort det. Han var ofta på fel sida sin gubbe och fick jaga. Han sliter ju men idag räckte det inte långt, han låg på fel sida på tok för ofta för att bli godkänd idag.



Magnus Eriksson 2

Magnus är ju hela tiden ett hot i och med att han får med sig väldigt mycket frisparkar, gjorde även straffmålet, det gör att han bli godkänd, men överlag ingen jätteprestation från honom, slarvade i passningsspelet kom för långt in i banan som gjorde det lätt för Halmstad. Fokuserade på tok för mycket på att snacka med motspelare och domare matchen igenom. Men straffmålet gör att han blir godkänd.



Kevin Walker 2

Medioker insats av Walker, tvåan är svag, han har inte hittat rätt i sin position med det defensiva ansvaret som han nu har, har ändå en hyfsat hög passningsprocent det gör honom godkänd idag, men precis som övriga laget behöver även han steppa upp inför nästa match.



Kim Källström 2

Kim sämsta match i Djurgårn hittills. Spelet stämde inte idag för Kim, han hamnade för långt ner i banan, var bredvid mittback och hämtade boll ett par gånger under matchen. Ville slå den avgörande passen lite för ofta och idag var passningarna ett par centimeter fel istället för rätt. Bättre kan du Kim.



Othman El Kabir (utbytt 81)

El Kabir är ojämn det vet vi och idag lyckades han inte med sina dragningar, var väldigt het, framförallt i den första halvleken och drog på sig ett gult kort, det röda hängde nog i luften ett par gånger men klarade sig, idag var helt enkelt inte hans dag.



Gustav Engvall 1,5

Han ligger rätt och löper rätt, vilket visar att han har stor spelförståelse men när bollarna inte kommer som de ska och det hela tiden är på fel sida marginalen, då blir inte Engvall så bra. Men det syns ändå att det finns där. Blir bättre i nästa match.



Kerim Mrabti 1,5 (utbytt 71)

Lite liknande som Engvall och dribblingarna fungerade inte idag för Kerim. Ingen höjdarmatch fick även en smäll i den andra halvleken som gjorde att han blev utbytt ett par minuter efter smällen. Förhoppningsvis ingen allvarligt.



Inbytta spelare



Niklas Gunnarsson 1 (inbytt 45)

För riskabel att ha i ett mittlås, framförallt när Une var så het. Nej det var inte heller en höjdarmatch Gunnarsson, frågan är om inte han skulle göra sig bättre på en kant, hans är stark och snabb men på tok för klumpig i duellspelet, säkrare att ha honom på en kant än i mittlåset.



Aliou Badji 1,5 (inbytt 71)



Badji fick chansen i drygt 25 minuter att visa upp om han var värd den hypen som finns kring honom på Twitter. Nja det tycker jag inte riktigt han är. Det är visserligen han som ordnar så vi får straff men handen på hjärtat, domaren dömde fel. Han var väldigt rak i sitt spel och sökte sig till mål och påminner en del om Olunga, han kanske är en oslipad diamant men i matchen mot Halmstad glänste han inte direkt.



Inbytta men ej betygsatta spelare

Jonathan Augustinsson (inbytt 81)

2017-04-27

