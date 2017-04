Spelarbetyg: Malmö FF-Djurgårdens IF

Djurgården åkte ner för vad som på förhand var årets tuffaste bortamatch, Malmö borta. Det blev händelserik match som DIF ledde. Men i slutet av matchen tappade laget det och Malmö kunde vinna med 3–2 i en match som Djurgården var väl värda minst en poäng.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 4

Sveriges bästa målvakt, punkt slut. Han står för flera fina räddningar och var även ytterst nära på att Malmös ledningsmål. De två andra målen var helt omöjliga att ta. En bra insats av Isaksson.



Elliot Käck 2

Elliot sliter och kämpar matchen igenom men han har det tufft. Han lyckats ett par gånger radera ut Rakip i Malmö. Men samtidigt slarvar han lite i sitt spel. Han kommer nästan upp i en trea. Men lite för många små misstag drar ner betyget till en tvåa.



Niklas Gunnarsson 2

Han ska fylla Jonas Olssons skor i den här matchen och det är sannerligen inte det lättaste. Tyvärr gjorde inte ”Gunnar” det med den äran. Det blir lite virrigt och så gjorde han generalfel (tillsammans med Une-Larsson på MFF:s andra mål) när han tjuvrusade som en galning istället för att värdera och ta det lugnt. Men en godkänd insats.



Jacob Une-Larsson 2

Lite liknande motivering som Gunnar. Dock är Une-Larsson den bättre av dem. Han vinner ett par luftdueller och står rätt i pressen men sett över 90 minuter är försvaret för virrigt. Sedan den när han chansatsar med en glidtackling på Malmös andra mål. Bakläxa!



Felix Beijmo 3

Beijmo är en fin spelare. Han kommer upp bra på kanten genom hela matchen. Han håller även en bra allsvensk nivå i defensiven i den här matchen. Han är stark i närkampsspelet, en bra ytterback helt enkelt. Bra jobbat av Mr Bo med den värvningen.



Magnus Eriksson 3

Han blir bli bättre och bättre Eriksson men han är inte fortfarande inte riktigt där. Men han kämpar och sliter genom hela matchen. Han skapar mycket frisparkar och är en otroligt jobbig motståndare. Helt klart godkänd idag, fick även göra vårat kvitteringsmål på straff precis innan halvtid.



Kevin Walker 3 (utbytt i 89)

Kevin kommer allt mer in i rollen bredvid Kim. Han håller ihop boxen på mitten på ett bra sätt samtidigt som han har en fin passningsfot. Förlorade en del dueller på mitten och vid Malmös 1–0 mål så har han en för dålig nickrensning som bäddar för Mff:s mål. Men ett till steg framåt för Walker precis som med Mange kommer han att bli bättre och bättre.



Kim Källström 4

Allsvenskans bästa mittfältare hade lite bekymmer i första halvlek då Mff:s mittfält lyckades markera bort Kim. I andra kliver han ut och dominerar på mitten. Han har en hög passningsprocent, det är han som bäddar för DIF:s andra mål genom att slå ut en snabb boll till Kerim som slår in den till Engvall i straffområdet. Kim vinner närkampsspelet, han styr vår offensiv på ett fint sätt. Bästa foten i Allsvenskan!



Othman El Kabir 2,5 (utbytt 83)

Inte riktigt lika bra som i matchen mot Elfsborg men fortfarande bra idag, han hade Tinnerholm mot sig på sin kant och det är ingen lätt uppgift. Ett par gånger i matchen gjorde han sin gubbe, han hade ett riktigt bra läge i första halvlek. Nästan en trea i betyg.



Kerim Mrabti 4 (utbytt 83)

Kerim gjorde en jättebra insats mot Mff. Han löpte otroligt och rätt, var spelbar och var ett hot mot Mff-försvaret fram till dess att han byttes in. Tog oftast rätt beslut!



Gustav Engvall 4

En jäklig stark fyra, bäst i Djurgården idag. Han visade inte bara att han är löpstark och stark i djupet, han visade att han är en smart anfallare som tog rätt löpningar i matchen. Det gjorde att han skapade sig ännu större ytor. Sedan ligger han bakom att vi fick en straff och så gjorde han vårt andra mål efter att ha tagit emot bollen på ett fantastiskt sätt efter Kerim slagit in bollen i straffområdet. Hoppas att vi kan förlänga lånet!



Inbytta men ej betygsatta spelare

Jesper Karlström (83)

Jonathan Augustinsson (83)

Aliou Badju (89)

2017-04-24 22:45:00

