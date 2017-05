Spelarbetyg Örebro - Djurgården

Blåränderna körde över ÖSK och vann med hela 4-0 efter bland annat hattrick av Gustav Engvall.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 4

Visar återigen att han är Sveriges bästa målvakt. Står bland annat för en högklassig räddning på Nordin Gerzics frispark när matchen stod och vägde.



Felix Beijmo 3

Visar ett lugn och en stabilitet som är imponerande. Bidrar såväl offensivt som defensivt.



Jacob Une Larsson (ut 46 min) 3

Stabil och uppoffrande. Positionssäker och duktig i närkampsspelet. Har vuxit till en bra allsvensk mittback.



Niklas Gunnarsson 3

Likt ”JUL” positionssäker, läser spelet bra och dessutom en ledare i försvarsspelet. Räddar en boll på mållinjen.



Elliot Käck 3

Fyller på bra i offensiven, men givetvis också bra i defensiven. Har ett bra skott i början av matchen som tvingar målvakten Oscar Jansson till en kvalificerad räddning.



Magnus Eriksson 4

Står för två assist och ligger bland annat bakom 2-0-målet när han krigar till sig bollen och spelar in den i straffområdet. Håller hög allsvensk klass just nu.



Kevin Walker 3

Viktig spelare i defensiven. Syns kanske inte så mycket men återigen stabil.



Jesper Karlström 4

Visar verkligen att han ska vara i startelvan och spela centralt. Duktig med boll och väldigt rörlig. 4-0-målsskytt får vi väl ändå säga, trots att bollen styrs på Kerim Mrabti.



Othman El Kabir 3

Också en spelare som vuxit och spelat upp sig. Kanske inte den spelare som lyser mest den här kvällen, men nyttig i offensiven och även defensivt.



Kerim Mrabti (ut 79 min) 4

Är inblandad i de flesta målen och det syns så tydligt att Mrabti trivs som fisken i vattnet centralt i banan. Fin insats!



Gustav Engvall (ut 88 min) 5

Svårt att ge något annat än högsta betyg när Engvall gör ett äkta, äkta hattrick (mål med vänsterfoten, högerfoten och skallen efter varandra). Vilket succélån det här har blivit.



Marcus Hansson (in 46 min) 3

Inte den lättaste uppgiften att hoppa in som mittback när man fått snålt med speltid, men Hansson gör det bra och visar att han är en påltilig truppspelare. Kul att se!



Tino Kadewere (in 79 min) och Aliou Badji (in 88 min) spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 1303 VISNINGAR BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-05-08 10:50:00

