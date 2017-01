Spelarbetyg: Vasalund - Djurgården

Djurgården vann med 2-0 mot Vasalund i den första träningsmatchen. Målen kom genom ett självmål och Jacob Une Larsson på hörna. Samtliga 21 spelare som var uttagna spelade och här kommer spelarbetygen.

Betygsskala5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = Dålig2 (ut 45)Fick precis som väntat inte mycket att göra och det lilla han fick att jobba med skötte han stabilt(in 45)Precis som Isaksson.2 (ut 69)Fyllde på bra stundtals efter högerkanten och hade att stabilt passningsspel matchen igenom. Kunde dock våga fylla på ännu mer när bollen var på andra sidan i spelvändningslägen men valde att avvakta och inläggsfoten lämnade återigen mer att önska.2 (In 69)Hade några sekvenser där han visade prov på bra speluppfattning men precis som DIF glänste inte Enström under de dryga 20 minuter han var inne. Alexander Michel 3 (spelade hela matchen)Den enda spelaren som fick 90 minuter och tackade för förtroende genom att visa prov på pondus och elakhet i sitt spel. Imponerande!2 (ut 45)Kompletterade Michel bra och dessutom målskytt. Men vid vissa tillfällen hamnade Jacob snett som så många gånger förra året blev hans akilleshäl.3 (in 45)Jag hyser fascination för mittbackar som tar kliv framåt med bollen, vågar sig på väggspel i backlinjen och besitter ett härligt pondus i sitt spel. Likheterna med Colley bekräftades men Koné har ett bättre passningsspel än vår gamla mittbacksgestalt. Kommer bli en bra värvning!3 (ut 69)Har inte fuskat med träningen under ledigheten och visade prov på starka lungor när han fyllde på efter vänsterkanten och hittade ett fint samarbete med Othman El Kabir.2 (in 69)Intressant spelare! Hade precis som Marcus Enström inte speciellt mycket att göra men det lilla vi fick se var en tuff tackling som bådar gott för framtiden.3 (ut 45)Företagsam i den första halvleken och det lyste på ”Manges” ögon att han var sugen på att spela. Sökte sig in centralt i banan från sin högermittfältsposition vilket är något jag hoppas han kommer fortsätta med. Slog även hörnan till 2-0-målet.2 (in 45)Pendlar mellan högt och lågt. Blandar fenomenal individuell briljans med vedervärdiga inlägg. Potentialen finns där men han måste slipa på mycket för att vara redo att konkurrera.3 (ut 45)En vanlig Walker-match. Alltid spelbar, hög passningsprocent och avlastar de offensiva spelarna på ett bra sätt.2 (ut 45)Svag tvåa. Såg obeslutsam och trög ut och lyckades inte vinna speciellt mycket boll på mitten heller. Svårt att se hur Marcus Hansson ska få många fler minuter som innermittfältare 2017.3 (in 45)Mogen, lugn och oerhört säker. Skapar sig alltid oerhört gott om tid med bollen och förfogar sitt spel med en bra första touch och rörelsemönster.2 (in 45)På vippen till en trea. Pigg och kreativ men man ska kunna kräva mer offensivt av ”Berra”. Dock tycker jag att han får mer ut av sitt spel centralt i banan där han fördelar spelet bra. Nära att bli målskytt på frispark.4 (ut 45)DIF:s bästa spelare för kvällen. Utmanade, hittade kombinationer och slog några riktigt utsökta crossbollar som landade på läppen på medspelarna. Borde dessutom blivit målskytt efter snygg hörnvariant, men skottet sköts över.2 (in 45)Visade de få tillfällena han hade bollen härligt driv och inlevelse i sitt spel och var dessutom nära att bli målskytt när han vek in från banan och sköt.(in 69)Hade ett farligt skottläge direkt när han kom in men i övrigt hände det inte så mycket.2 (ut 69)Fick 69 minuters speltid. Jawo var pigg i den första halvleken och låg bakom 1-0-målet. Jawo utan sin snabbhet från 2013 är inte lika skarp och jag tycker att man som anfallare ska skapa mer än vad Jawo gjorde ikväll.3 (ut 45)Förbannat kul att se Kerim på planen igen och spelsugen var han. Man kunde känna igen den gamla Mrabti i vändningar och i den fria rollen bakom anfallaren Jawo. Detaljerna fattas fortfarande i de avgörande momenten som i friläget till exempel där han borde gjort mål. Men med tiden kommer det komma och då jäklar kommer det bli åka av!2 (in 45)Injektionerna fanns där men överlag bevisade inte 18-åringen supermycket.