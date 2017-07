Talangfulla 90-talister som aldrig lyckades i DIF - Vad hände sen?

Vad hände med de talangfulla 90-talisterna som med några få matcher i DIF-tröjan aldrig lyckades etablera sig i klubben? Forum 1891 har kartlagt var de dåvarande lovande talangerna tog vägen och var de befinner sig just nu efter de uteblivna framgångarna i blåränderna.

Joakim Alriksson, DIF 2010-2011. Nu: Enskede IK

Debuterade för Djurgården i samband med den sista allsvenska omgången 2010 mot Halmstad BK. Därefter blev det ytterligare fyra framträdanden för den kvicka mittfältaren som numera är inne på sin andra säsong i Enskede som ligger sist i division 1. Innan dess spelade han för AFC i tre säsonger (2013-2015) i både division 1 och superettan där det blev 50 matcher och åtta mål. Hade i två säsonger Özcan Melkemichel som tränare.



Tim Söderström, 1994, DIF 2011-2015. Nu: IF Brommapojkarna

Den offensive kreatören har sadlat om till en defensivare mittfältare sedan han anslöt till BP den här säsongen. Har en startplats i laget som går som tåget i Superettan. Både Magnus Pehrsson och Per Mathias Högmo trodde hårt på den gamla talangen och det blev två matcher för Tim i allsvenskan. Har innan han gick till BP spelat i superettan för både Jönköping Södra och Assyriska. Bror till hockeymålvakten Linus Söderström, också han förflutet i DIF, i år guldhjälte i Hv71.



Danilo Kuzmanovic, 1992, DIF 2009-2011. Nu: IK Frej

Gjorde en match i allsvenskan för DIF mot Kalmar på Stadion sommaren 2010. Återvände 2011 hem till Serbien och spelade flera säsonger i den serbiska högstaligan för tre olika klubbar. Är nu tillbaka i Sverige, och efter en kort sväng i Täby i division 3 hittar vi honom i IK Frej i superettan. Till DIF-supportrarnas glädje stod han för ett sent kvitteringsmål mot Helsingborg under inledningen av den här säsongen.



André Calisir, 1990, moderklubb DIF, A-laget 2007-2011. Nu: Jönköping Södra

Gjorde sju A-lagsmatcher för DIF och numera startspelare i Jönköping Södra sedan sex år tillbaka. Har drygt 150 matcher för klubben och är en viktig pusselbit i Jimmy Thelins lagbygge.



Daniel Jarl, 1992, DIF 2010-2013. Nu: IK Sirius

Debuterade för DIF i den avbrutna, "klippa-tung"-matchen mot MFF 2011 och spelade ytterligare en match för DIF, i den näst sista omgången 2012 mot Syrianska. Skador förstörde mycket för Jarl och 2013 lämnade han DIF för spel i Landskrona innan han hamnade i AFC inför förra säsongen. Han var med som startspelare och tog upp AFC till finrummet men inför den här säsongen skiljdes vägarna åt och nu återfinns han i IK Sirius. Sju startmatcher har det blivit i inledningen av den här säsongen.



Carl Björk, 1992, DIF 2004-2012. Nu: Nyköping BIS

Gjorde mål i sin debut för DIF mot Kalmar på bortaplan 2011. Därefter blev det inte mycket mer och efter tiden i DIF har han hunnit med att representera sex klubbar. Efter utlåningar till Jönköpings Södra, Västerås SK och IK Brage hamnade han i norska Brattvåg IL, i norska fjärdeligan. Där gjorde han succé och efter 70 mål på 54 matcher, portionerat på två säsonger, var han aktuell för en återkomst i DIF, men hamnade i Ålesund i norska Tippeligan. Där slog han till med två mål på 18 framträdanden och idag huserar han i Nyköping BIS i division 1. På 28 matcher har han gjort 13 mål.



Yosif Ayuba, 1990, DIF 2009-2012. Nu: Klubblös (?)

Gjorde ett otroligt viktigt mål mot Helsingborg i den episka bottenstriden 2009. Egentligen det enda som är värt att minnas av Ayuba som annars aldrig var bra nog för att spela i allsvenskan. Var med i startelvan i vinstderbyt mot AIK under våren 2010. 15 matcher blev det i den blårandiga tröjan och efter flera utlåningar därefter hamnade han i Skellefteå och senaste klubbadressen var Huddinge i division 1. Oklart om han fortfarande spelar fotboll.



Carlos Garcia Ambrosiani, 1993, DIF 2007-2010. Nu: IK Brage

Gjorde visserligen inte en enda match för Djurgården i allsvenskan, något som egentligen är en kriterium för den här listan. Skulle dock säkerligen gjort det om inte en då 17-årig Garcia tog klivet till Juventus och deras primaveralag. Lyckades inte med den tuffa uppgiften att ta sig upp till Juventus A-lag och flyttade till Parma men inte heller där tog han en tröja. Det blev sedan en sväng i Danmark och efter det har han representerat Jönköping Södra, Huddinge och idag är han dominant mittback för Brage som går med stormsteg mot Superettan.



Trimi Makolli, 1992, DIF 2008-2013. Nu: IFK Stocksund

Yttern/anfallaren gjorde två matcher i allsvenskan för Djurgården. Debuten skedde redan som 17-åring mot Brommapojkarna 2009 och han spåddes en lysande framtid. Men skador gäckade och det blev bara ytterligare en allsvensk match för 25-åringen, det inhoppet kom mot BK Häcken två år senare. Har efter tiden i DIF spelat för Valsta Syrianska men skador har förstört och via en sväng i moderklubben IFK Österåker spelar han numera i IFK Stocksund i division 3.



Philip Sparrdal Mantilla, 1993, DIF 2011-2014. Nu: IFK Mariehamn

Debuterade som 18-åring i Dembos och Jonsons sista match för Djurgården mot Gefle i den sista omgången 2011. Hade väldigt stora skadebekymmer och totalt blev det bara fyra allsvenska matcher och efter säsongen 2014 lämnade han DIF för IFK Mariehamn som vann den finska ligan förra säsongen.











































