Tim Björkström och Daniel Berntsen lämnar Djurgården

Djurgården är aktiva på deadline day! Gustav Engvall är presenterad, men det är även klart att några spelare får nya klubbadresser. Det är nu officiellt att Tim Björkström och Daniel Berntsen lämnar DIF.

Tim Björkström anslöt till Djurgården inför säsongen 2015 som bosman från Brommapojkarna. Det blev 47 matcher i Djurgården för ytterbacken som dessutom mäktade med fem assists. Ytterbacken har stundtals varit hårt kritiserad, men har agerat otroligt professionellt och alltid gett 100%. Nu lånas Tim ut till Östersunds FK, där lånet gäller kontraktstiden ut.

– Tim har varit väldigt viktig i vår uppbyggnad av Djurgården och har varit ordinarie som högerback. En fantastisk kille både på och utanför planen som är väldigt omtyckt på Kaknäs. Det har varit ett nöje att få jobba med honom under de här åren men fotbollen funkar som så att det kan bli snabba avsked ibland. Tim är bara 26 år och har många fina fotbollsår framför sig så jag önskar honom ett stort lycka till i Östersund, säger Bosse Andersson till Djurgårdens hemsida.



Även Daniel Berntsen anslöt inför säsongen 2015, då norrmannen anlände från norska Rosenborg. Norrmannen spåddes en lysande framtid men stod stilla i utvecklingen, och man hoppades att mittfältaren skulle blomma ut i DIF. Det blev inte riktigt som man hade hoppats, men Berntsen var ändå en producerande spelare och var starkt bidragande till Djurgårdens starka vår/sommar 2015. Nu är mittfältaren klar för en återkomst i Norge, men denna gång i Vålerengen. Kontraktet med norska klubben sträcker sig till och med 2020.

– Vi har under det senaste dygnet diskuterat en övergång till Vålerengen och är nu överens där Daniel lämnar Djurgården omgående. Han har varit en viktig spelare för oss under vår uppbyggnad och var en av Allsvenskans mest poänggivande spelare under sitt första år. Nu har vi en tuff konkurrenssituation på mittfältet och Daniel har haft ett utgående kontrakt så det här var ett bra läge för båda att gå skilda vägar. Vi önskar Daniel ett stort lycka till i Vålerengen och hans fortsatta fotbollskarriär, summerar Bosse.



Vi på Forum 1891 tackar Tim och Daniel för sina insatser i Djurgården och önskar dem ett stort lycka till i framtiden!

0 KOMMENTARER 705 VISNINGAR 0 KOMMENTARER705 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-03-31 20:04:00

Det blir tredje gången gillt, men nu är det äntligen klart på riktigt. Gustav Engvall lånas in från Bristol City i ett avtal som sträcker sig till den 16:e juli.Alla hemmapremiärer väcker sina minnen, både positiva som negativa. Allt från segrar i Superettan till förluster inför tomma läktare till avbrutna matcher efter päronkastning. Delar av redaktionen har tagit fram sina favoriter genom åren.På måndag tar Djurgården emot Sirius på Stockholmsarenan i den allsvenska premiären. Inför matchen presenterar Forum 1891 några premiärer vi minns. I del 1 minns vi hemmapremiären 2010 mot Helsingborg.Den 19-årige högerbacken Felix Beijmo har varit ett hett villebråd där det har ryktats om främst Malmö FF och Djurgården. Nu står det klart att den unge försvararen har skrivit på ett fyraårsavtal med Blåränderna.I slutet av 2016 stod det klart att Djurgården hade gjort en riktigt tung rekrytering. Och det handlade inte om någon spelare den här gången, utan om Ola Danhard. Mannen som kallats "Mister BP" efter sina nästan 30 framgångsrika år med att bygga upp och utveckla Sveriges kanske största talangfabrik skulle nu hjälpa Djurgården att utveckla sin ungdomsverksamhetForum 1891 var ute på Kaknäs och bevakade dagens träningspass.Forum 1891 har träffat Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel inför den allsvenska premiären.Försäsongen är över och om mindre än en vecka möter Djurgården den allsvenska nykomlingen IK Sirius på Stockholmsarenan. I skrivande stund är 18 678 biljetter sålda, och förväntningarna är stora. I denna panel går Forum 1891 igenom genrepet mot Viking, Jonas Olsson och förväntningar på premiären. I panelen finns Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär.