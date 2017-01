Magnus Eriksson och Tino Kadewere.

Tino Kadewere klar för Afrikanska mästerskapen

Djurgårdens anfallare Tino Kadewere är uttagen i Zimbabwes till Afrikanska mästerskapen.





Årets upplaga spelas i Gabon mellan 14 januari - 5 februari. Zimbabwe spelar i samma grupp som Senegal, Tunisien och Algeriet.

– Det känns väldigt stort för mig, en ära att få bli uttagen bland de bästa spelarna i mitt land. Jag är så stolt över att vara med i truppen och hoppas att jag kommer att göra en riktigt bra turnering, säger Tino Kadewere till Djurgårdens hemsida.



Zimbabwes gruppspelsmatcher

15 januari 17:00 Algeriet - Zimbabwe

19 januari 20:00 Senegal - Zimbabwe

23 januari 20:00 Zimbabwe - Tunisien



2017-01-05 16:30:00

