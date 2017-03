Träningsrapport 28/3

Forum 1891 var ute på Kaknäs och bevakade dagens träningspass.

Det var flera spelare som missade dagens träning. Aliou Badji, Marcus Hansson, Jonathan Augustinsson, Daniel Berntsen, Amadou Jawo, Joseph Ceesay och Souleymané Kone stod alla över dagens träningspass då de matchades i gårdagens segermatch mot Örebro (3-0) i U21-serien.



Träningspasset inleddes med uppvärmning med boll i mittcirkeln. Ivan Ristic gav direktiv om olika tekniska övningar som att jonglera bollen på huvudet, knäna och fötterna. Efter övningen som varade i ungefär en kvart gick spelarna in i en stor kvadrat och spelade den klassiska övningen "kvadden" där tre spelare jagade åt gången tills de tog bollen. Det bollförande laget hade bara en touch på sig för att göra det svårt för de som jagade och Kim, som var den enda som tog position i mitten av kvadraten, glänste.



Efter det gick laget in i ett anfall mot försvar-spel på halva plan med fokus på anfallsspelet. Yttermittfältarna (Othman El Kabir till vänster och Haris Radetinac och Magnus Eriksson till höger) inledde varje omgång med att utmana en mot en mot ytterbackarna som var Tim Björkström och Elliot Käck. Efter att båda slutfört sina aktioner fick anfallsduon, till dagen Garba och Tino, anfalla tillsammans mot Gunnarsson och Olsson. Mittbacksparet var oftast svårpasserade men några gånger hittade Tino och Garba fina kombinationer som resulterade i ett par mål. Garba, sticker inte ut för att vara en tekniker, men oerhört hård och stark i kroppen, vilket är en egenskap DIF kommer ha nytta av. När spjutsspetsarna hade gjort sina anfall avslutades övningen med att alla spelare som jag nämnde ovan tillsammans med Kim och Walker (som sedan bytte med Karlström) anföll mot backlinjen med en innermittfältare (sex mot fem), innan Özcan klev in och gav direktiv.



Idag var det framförallt Othman El Kabir som Özcan hade synpunkter på. Han gav direktiv hur han ville att Othman skulle agera i en-mot-en-lägena och påpekade att Othman ska bli bättre på att våga gå in i banan även när ytterbacken styr honom utåt och även bli bättre på att värdera spelet.



Jag tycker Othman visar prov på oerhört fina spetsegenskaper i en-mot-en-spelet och kan han bredda sitt spel och värdera situationerna kommer han hålla en riktigt hög nivå. Özcan jobbar på det, det märktes idag, men frågan är hur El Kabir tar till sig det.



Magnus Eriksson har haft problem att ta sig förbi sin motståndarback när han spelat på kanten och idag var inget undantag. Däremot visade Haris prov på sitt gamla jag när han vred och vände och vid flera tillfällen lurade Eliott Käck och gjorde ett par mål. Haris klev sedan av när det var dags för spel.



Träningen avslutades med ett matchspel på liten yta. Det gula laget bestående av Vaiho, Gunnarsson, Walker, Eriksson, Garba, Kadewere och Björkström mot Isaksson, Olsson, Kim, Karlström, Käck, El Kabir och Kadewere i det blåa laget. Det gula laget gick snabbt upp i en 3-0-ledning. Men efter två målvaktstavlor av Vaiho och ett superbt avslut av El Kabir gjorde att det blåa laget kom tillbaka. Magnus Eriksson var fly förbannad på Vaihos ingripanden, men skulle få all anledning att le till slut när han serverade Haruna Garba till det avgörande 4-3-målet.











0 KOMMENTARER 310 VISNINGAR 0 KOMMENTARER310 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-03-28 21:16:00

