Träningsrapport 28/6: "Van Basten" (film)

Här kommer en träningsrapport från gårdagens träningspass ute på ett soligt Kaknäs.

Avslutsövning under gårdagens träning pic.twitter.com/LrCzh3bEsw — Forum 1891 (@Forum1891) June 29, 2017

Det var minst sagt allt annat än ett fullt manskap som genomförde gårdagens träningspass på Kaknäs. Med tanke på matchen mot Örebro igår återfanns endast Kim Källström, Jonas Olsson, Haruna Garba, Marcus Hansson och Amadou Jawo med av spelarna. Hugo Berggren som ledde träningen tillsammans med Ivan Ristic ingrep i vissa övningar när det behövdes. Andreas Isaksson och Oscar Jonsson körde under stora delar målvaktsträning på sidan.Träningen inleddes med en enklare passningsövning, som senare byggdes på med olika svårighetsgrader. Spelarna ställde upp på rak linje, där fyra åt gången körde. Ett kortare väggspel följdes upp av en längre passning, fram och tillbaka. Med tiden utvecklades övningen och under slutet av den skulle bollen gå från sida till sida i luften. Vem som var bäst på att handskas med bollen i luften? Jonas Olsson.Efter passningsövningen gick spelarna in och spelade alla fotbollsspelares favoritövning, "kvadden", där även målvakterna var med. 20 passar innebar en extra omgång i mitten för de två spelarna som jagade och vid ett tillfälle skedde det en liten polemik. Vid den ena ringhörnan fanns Hugo Berggren, som bröt bollen på den 20:e passen och menade på att den 20:e passen måste gå fram för att det ska resultera i en extra omgång, medan Kim, som stod vid den andra ringhörnan hävdade att så länge man kommer upp till 20 i räkningen ska det gillas. Det finns ju tusentals olika tolkningar av spelets regler när det kommer till kvadden men till slut lyckades Kim övertyga och Hugo fick tillsammans med Haruna Garba jaga en extra gång.Målvakterna gick därefter tillbaka till sin målvaktsträning och spelarna gick in i en mer dynamisk, rörligare och större kvadde, eller om man så vill ett keep ball-spel där Kim var joker (alltså immun från att åka in i mitten), där han till en början endast fick använda sig av ett tillslag. Amadou Jawo spelade tillsammans med Jonas Olsson och Marcus Hansson tillsammans med Haruna Garba. Precis som på kvadden var uppgiften att, med hjälp av Källström, hålla i bollen innnanför ytan, men hjälp av rörelse på den större ytan. Hansson irriterades åt Harunas beslutsfattande och bolltapp och ska man utse en vinnare här så var det team JO/AJ.Träningspasset som varade i cirka 1,5 timme avslutades med en klassisk avslutsövning (se film) med inlägg från båda hållen och sedan avslut centralt, strax utanför straffområdet. Lagen delades in två och två. Kim Källström-Hugo Berggren, Amadou Jawo-Jonas Olsson och Haruna Garba-Marcus Hansson. Lag Kim-Hugo och Haruna-Hansson inledde med att turas om att avsluta - men det blev aldrig någon match. Kim och Hugo gick snabbt upp i en 4 kanske 5-0-ledning (kommer inte ihåg) och som grädde på moset drog Kim till med otroligt snyggt volleymål....med högern. "Matthäus....Van Basten, menade jag" skanderade han efter sitt drömmål, samtidigt som han vilt jublade, och visst fanns det fog för att målet liknade holländarens volleystrut från EM-finalen 1988. Men parallellerna till fotbollsspelare tog inte slut där. Efter ett av många fina inlägg slagna av Olsson till just Källström fick Olsson smeknamnet Martin Harnik, den österrikiska fotbollsspelaren, till vardags i Hannover 96. Men om Kims liknelse mellan han själv och Van Basten var bra, så var den här allt svårare att greppa. Harnik är varken vänsterfotad som Olsson, är dessutom anfallare och ingen som förknippas med en fin vänsterfot heller. Harnik gjorde för övrigt två mål i Österrikes förkrossande seger mot Sverige i EM-kvalet 2015 (4-1), då med Kim på planen och Olsson på bänken.