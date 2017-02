Malmö borta - boka in datumet

Passande nog på löningsdagen skickar Forum1891:s skribent Fabian Ahlstrand en uppmaning till alla Djurgårdare.

Idag, den 24/2 kom lönen för de flesta och för de som ännu inte införskaffat säsongskort så bör det vara en given investering en dag som denna. Men trots all hausse kring säsongskorten flaggar jag för en av årets viktigaste matcher, Malmö på bortaplan om exakt två månader. Rivaliteten behöver jag inte gå in på vid det här laget. Den pedofildömde Miko Albornoz, Markus Rosenbergs armbågar, Magnus Pehrsson och inte minst den bortskämda och rent ut sagt den dåliga publiken hos de himmelsblå är exempel som ger mig en besk smak i munen. Utöver derbymatcherna är Malmö det lag man mest av allt vill vinna mot.Varför skriver jag det här inlägget? Under 2015 upplevde jag ett av mina starkaste läktarminnen när vi hade en fantastisk siffra mot Malmö med drygt 2000 man som skapade en stämning som fick 18000 pågar att blekna. Ifjol var vi 800 man som får ses som en OK siffra, men långt ifrån vad vi är kapabla till. Gemensamt för dessa två matcher var att de spelades en söndag. I år är matchen på en måndag och förutsättningarna att få en bra uppslutning är således sämre. 2015 mot Malmö är ett typexempel för vår högstanivå på bortaplan som saknar motstycke i Sverige , men för att stoltsera som Sveriges nummer ett på bortaplan måste vi höja uppslutningen på vardagsmatcherna. Vi behöver bli bättre på att flagga viktiga datum, få folk att ta "tummen ur röven" och boka in viktiga datum god tid i förväg. Och Malmö FF på bortaplan blir den perfekta första uppgiften för att nå en hög siffra på bortaplan under vardag. Det är årets roligaste bortamatch, vi ställs inför prov på läktaren och de har ett riktigt bra fotbollslag som vi har +-statistik mot de senaste åren.Så vad gör du när du läst det här inlägget? Titta i kalendern, bocka av datumet och titta redan nu på resvägar ner till Malmö och ansök sedan ledigt från jobb, skola eller andra aktiviteter och se till att vara på plats när vi intar Malmö. Vi har tidigare gjort det på helgmatcher och nu ska vi kräma ur det bästa av Djurgårdsfamiljen på en vardag.Vi ska vara MINST 1000 man i Malmö!