Walker: "Måste se ut mer som en enhet"

1–1 mot BP och Djurgården är ute ur Svenska Cupen – tidigt även i år.

Forum 1891 träffade en besviken Kevin Walker efter matchen.

– Vi ska vinna helt enkelt, säger mittfältaren.



– Vi ska vinna matchen, helt enkelt. Vår första halvlek är inte lika bra som den andra. Vi trycker på i andra och skapar mycket mer, säger Kevin Walker och fortsätter.

– Men vi blir hårt straffade när de gör mål på en skarv.



"Kan inte nöja oss"

Ni är inte nöjda med första halvlek och pratade om det i pausvilan.

– Ja, vi hade ett bra snack. Vi måste höja oss när vi ligger under.

Vad säger du om Brommapojkarnas insats?

– BP gör en hyfsad match som de nog är nöjda med. Vilket de ska vara, deras cup lever ju fortfarande.

Ni trycker ändå på för ett segermål i slutet.

– Vi har ett skott i stolpen och ett i ribban. Men vi kan inte nöja oss med att vara nära.



"Spretiga i vårt presspel"

Två matcher återstår innan den allsvenska premiären. Vad vill du se i dessa?

– Vi måste jobba med bitarna som inte fungerar. Som att vi är för spretiga i vårt presspel. Vi måste se ut mer som enhet. Men att snacka detaljer efter en sån här match känns inte så jävla kul.

Det är bittert?

– Ja, säger Kevin Walker och vandrar ut från Tele2 till en regnig Stockholmskväll. Seger krävdes för att Djurgården skulle kunna gå vidare från sin grupp i Svenska Cupen. Men laget fick bara med sig 1–1 och en poäng från mötet med Brommapojkarna . Något som Kevin Walker var allt annat än nöjd med.– Vi ska vinna matchen, helt enkelt. Vår första halvlek är inte lika bra som den andra. Vi trycker på i andra och skapar mycket mer, säger Kevin Walker och fortsätter.– Men vi blir hårt straffade när de gör mål på en skarv.– Ja, vi hade ett bra snack. Vi måste höja oss när vi ligger under.– BP gör en hyfsad match som de nog är nöjda med. Vilket de ska vara, deras cup lever ju fortfarande.– Vi har ett skott i stolpen och ett i ribban. Men vi kan inte nöja oss med att vara nära.– Vi måste jobba med bitarna som inte fungerar. Som att vi är för spretiga i vårt presspel. Vi måste se ut mer som enhet. Men att snacka detaljer efter en sån här match känns inte så jävla kul.– Ja, säger Kevin Walker och vandrar ut från Tele2 till en regnig Stockholmskväll.

0 KOMMENTARER 288 VISNINGAR 0 KOMMENTARER288 VISNINGAR GUSTAF FRANZ

Gustaf.Fraanz@gmail.com

På Twitter: @guragel

2017-02-27 22:32:07 Gustaf.Fraanz@gmail.comPå Twitter: @guragel2017-02-27 22:32:07

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-02-27 22:50:26

Djurgården

2017-02-27 22:32:07

Djurgården

2017-02-26 19:30:00

Djurgården

2017-02-24 21:06:00

Djurgården

2017-02-21 12:00:00

Djurgården

2017-02-21 10:23:00

Djurgården

2017-02-21 08:00:00

Djurgården

2017-02-20 22:59:00

Djurgården

2017-02-20 22:20:21

Djurgården

2017-02-20 16:10:00

ANNONS:

Nytt år – nytt tidigt uttåg för Djurgården i Svenska Cupen. Trots en frenetisk press i slutet fick Blåränderna bara med sig 1–1 mot Brommapojkarna. – Första halvlek är en katastrof, säger Özcan Melkemichel efter matchen.1–1 mot BP och Djurgården är ute ur Svenska Cupen – tidigt även i år. Forum 1891 träffade en besviken Kevin Walker efter matchen. – Vi ska vinna helt enkelt, säger mittfältaren.I morgon krävs en seger för att Djurgården ska ha en chans för vidare spel i cupen.Passande nog på löningsdagen skickar Forum1891:s skribent Fabian Ahlstrand en uppmaning till alla Djurgårdare.Niklas Gunnarsson satt på läktaren när Djurgården föll i Svenska Cupen med 1-2. Nu berättar ytterförsvararen för Forum 1891 hur nära spel han är. - Det är frustrerande att sitta på läktaren, säger Gunnarsson.Han var med och tog SM-guld i Djurgården tillsammans med Kim Källström och Andreas Isaksson. I en intervju med Forum 1891 medger guldhjälten att spelsuget kommit tillbaka. - Jag har sagt det till Bosse, säger Johansson.Amaodu Jawo, ifrågasatt och uträknad bland supportrarna fick ikväll äntligen bryta sin två år långa måltorka när han tryckte dit kvitteringsmålet mot Degerfors, assisterad av Kim Källström. – Det var två säsonger sedan, nu inne på tredje jag gjorde mål senast så givetvis var det skönt att få göra mål. Jag har inte haft mycket speltid, men det är inget jag kan klaga på. Det var dock tråkigt att de praktiskt taget gör mål direkt efter, säger Jawo i den mixade zonen efter matchen.Farhågorna infriades när Degerfors slog Djurgården hemma på Stockholmsarenan med 1-2 under måndagskvällen. Anfallet kom inte igång, försvarsspelet var darrigt och effektiviteten var bedrövande. En sak är iallafall klar, Djurgården behöver få in ett gäng spelare, och det snart!Djurgården med Kim Källström i startelvan och kapten fick en mardrömsstart i Svenska Cupen när man förlorade mot Superettanlaget Degerfors med 2-1 på hemmaplan. - Vi är inte tillräckligt bra i de avgörande lägena, säger Özcan på presskonferensen.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.