Adam Lundqvist och Joakim Nilsson uttagna till U21-EM i Polen

Idag presenterade Håkan Ericsson truppen till sommarens U21-EM i Polen.

Två elfsborgare fanns med i truppen: Adam Lundqvist och Joakim Nilsson.

– Det är lite av en dröm som går i uppfyllelse, säger Joakim Nilsson till Svenska Fans.

I sommar arrangeras det 21:a första U21-EM i fotboll. Mästerskapet spelas mellan 16-30 juni i Polen. När förbundskapten Håkan Ericsson presenterade sin trupp var två elfsborg are uttagna. Mittbacken Joakim Nilsson och vänsterbacken Adam Lundqvist. De hade båda två fått hintar om de låg bra till och fick det bekräftat vid dagens livesändning på Fotbollskanalen.– Det känns fantastiskt bra, säger Joakim Nilsson. Det gör de verkligen. Det är lite av en dröm som går uppfyllelse. Det har vart mitt mål ända sedan jag började komma med i U21. Att vara med hela vägen. Nu när vi gick vidare till slutspel och när man såg förra U21-gänget gå långt och ta hem hela skiten. Då var siktet inställt på att vara där. Det känns väldigt bra.Adam Lundqvist tycker att uttagningen till U21-EM känns väldigt roligt och otroligt inspirerande. Att få uttagningen officiell var väldigt skönt. Han tror att möjligheterna till speltid är goda eftersom han varit med från början. Förbundskapten Håkan Ericson vet mycket väl vart han har honom, vem han är som spelare och vad han kan tillföra till laget. Han känner att han är i god form inför EM och tycker att det har känts bättre slutet efter en lite knackig vårsäsong i Elfsborg. Konkurrenten om vänsterbackspositionen, Pa Konate , är ett frågetecken efter att ha fått avbryta matchen mellan IF Elfsborg och Malmö FF på Borås Arena. Adam Lundqvist tycker att det är tråkigt med Pa Konates skada men säger att han litar till sin egen förmåga och att Håkan vet vad han tillför laget. Det är de som avgör om huruvida han får spela eller inte.Joakim Nilsson konkurrerar främst med Franz Brorsson och Jacob Une Larsson om en av två mittbackspositionerna. Filip Dagerstål och Linus Wahlqvist kan också spela mittback men konkurrerar primärt på andra positioner. Han tycker att det svårt att säga något om möjligheten till speltid. Han missade det senaste lägret och huserade på vänsterbacken under försäsongen vilket gick sådär. Trots att det inte gått så bra för Elfsborg tycker han att det har gått bra för honom under våren. Han har fått mycket speltid och producerat lite mål vilket han räknar som en bonus. Det känns som om laget är på rätt väg. Han vet att när laget anländer till Polen kommer alla att vara hungriga och vilja visa upp sig på varje träning i syfte ta en plats i startelvan. Det är då gäller att vara på tå och visa framfötterna.– Det är en tuff grupp, säger Adam Lundqvist. Alla lag som är med i turneringen är ju starka. Alla som har tagit sig till turneringen är riktigt starka landslag. Vi är ödmjuka och inspirerade men vi har samtidigt ett ett stort självförtroende. Vi vet att vi är ett riktigt starkt landslag. Jag tror absolut vi har chans att gå vidare ur den här gruppen trots att det är väldigt bra lag med. Det är de vi siktar på. Att gå hela vägen och vinna varje match som vi spelar.– Det lag som på pappret är tuffast är väl England, svarar Adam Lundqvist och förklarar att han även tror på Polen i egenskap av hemmanation innan han slår fast att det svenska U21-landslaget är ett otroligt starkt lag.Joakim Nilsson är inne på samma linje. I egenskap av att de har spelare från Premier League i sin trupp och den press de har på sig som fotbollsnation ser också han England gruppfavoriter. Matchen mot hemmanationen Polen tror han kan bli en publikfest. Han sammanfattar sitt resonemang med orden ” Det är ingen drömgrupp men en väldigt bra grupp. Jag hade tackat ja innan lottningen till den gruppen.”På fredag spelas den sista matchen i allsvenskan före U21-EM uppehållet vilket för Elfsborgs del betyder hemmamatch för BK Häcken. När de andra spelarna sedan går på ledighet reser Joakim Nilsson och Adam Lundqvist ned till Helsingborg den sjätte juni till ett förläger. Där väntar det match mot det danska U21-landslaget på Olympia den tionde juni. Den tolfte juni reser de till Polen och den 16 juni spelar de sin första match mot England på Kolporter Arena i Kielce.– Det är de värt den här gången, svarar Joakim Nilsson när vi pratar om den uteblivna ledigheten. Får man åka på något sånt här så tackar man absolut inte nej och då kan man skippa en semester.Adam Lundqvist:– Jag får se fram emot lite mer fotboll istället och få uppleva det här istället. Det får bli min lilla semester från allsvenskan. Det är otroligt roligt och få förunnat att få vara med.– Det är väl själva turneringen, säger Adam Lundqvist. Att spela matcher såklart. Hoppas att få vara med och bidra så mycket som jag kan till laget och förhoppningsvis kunna gå långt i turneringen. Att vi sätter ett rejält avtryck.Håkan Ericsons trupp till U21-EM.