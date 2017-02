Jesper Karlsson gjorde sitt första mål emot danskarna.

Elfsborg åkte på en dansk skalle

Elfsborg spelade sin tredje träningsmatch för säsongen. De åkte över till Danmark och spelade en målrik match emot FC Nordsjälland.





Daniel Gustavsson gjorde ett drömmål

I 7:e minuten gjorde Nordsjälland 1-0. Karlo Bartolec slog ett inlägg till Marcus Ingvartsen som tog ner inlägget på bröstet och därefter dunkade han in bollen i mål. I minut 10 slog Adam Lundqvist ett inlägg som Lasse Nilsson var ytterst nära att plocka ner, istället kom målvakten och snodde bollen. I 13:e minuten fick Elfsborg sin första hörna i matchen. Den blev resultatlös. I minut 17 tappade



Byten i paus

Elfsborg gjorde fem byten i paus.



Elfsborgs nyförvärv fick båda göra mål

I 47:e minuten var FC Nordsjälland nära att göra 3-1. Stanislav Lobotka kom fri med Kevin Stuhr Ellegaard, men målvakten avväpnade honom, men släppte en retur som Marcus Ingvartsen kunde slagit in i öppet mål. Istället missbedömde han touchen och bollen träffade stolpen. 3-1 kom istället i 49:e minuten. Mathias Jensen slog ett inlägg som Tobias Mikkelsen nickade in i mål. I minut 54 fick Elfsborg sin andra hörna i matchen. Nordsjälland rensade bort hörnan. Elfsborg gjorde 3-2 i minut 59. Jesper Karlsson avancerade fram ifrån högerkanten in i Nordsjällands straffområde, därefter sköt han ett skott som lurade sig förbi Nordsjällands målvakt och in i mål. I minut 65 gjorde Elfsborg 3-3. Daniel Gustavsson passade bollen till



Positivt i Elfsborg trots förlusten

Elfsborg förlorade matchen, men det fanns många positiva godbitar i matchen. Jesper Karlsson och Alex Dyer gjorde båda sitt första mål för Elfsborg. Försvaret var bättre än vad resultatet visar. Adam Lundqvist var tillbaka från sin skada och under de 45 minuterna han spelade gjorde han det bra. Elfsborgs bästa spelare idag var Alex Dyer. I Nordsjälland imponerade Marcus Ingvartsen.



FC Nordsjällands laguppställning:

Runar Alex Runarsson – Karlo Bartolec, Pascal Gregor, Andreas Maxsø, Patrick Mtiliga – Mathias Jensen, Emiliano Marcondes (Mads Pedersen 45), Stanislav Lobotka - Ernest Asante (Godsway Donyoh 45), Marcus Ingvartsen, Tobias Mikkelsen.

Avbytare som inte fick spela:

Peter Vindahl Jensen, Benjamin Lund, Viktor Tranberg. Christian Køhler, Mohammed Fellah.



Elfsborgs laguppställning:

Kevin Stuhr Ellegaard –

Avbytare som inte fick spela:

Tim Rönning, Christopher McVey. Elfsborg saknades Per Frick för sitt baksida lår. David Olsson saknades för att han hade problem med sin blindtarm. Issam Jebali likaså. Ibrahim Dresevic stukade foten emot Halmstad och är borta för en säkerhetsåtgärd. Jesper Manns stod också över matchen. En positiv nyhet i matchen var att Adam Lundqvist är tillbaka ifrån sin skada.I 7:e minuten gjorde Nordsjälland 1-0. Karlo Bartolec slog ett inlägg till Marcus Ingvartsen som tog ner inlägget på bröstet och därefter dunkade han in bollen i mål. I minut 10 slog Adam Lundqvist ett inlägg som Lasse Nilsson var ytterst nära att plocka ner, istället kom målvakten och snodde bollen. I 13:e minuten fick Elfsborg sin första hörna i matchen. Den blev resultatlös. I minut 17 tappade Joakim Nilsson bollen i Elfsborgs straffområde, Marcus Ingvartsen var snabbt på bollen och stegrade fram och sköt iväg bollen. Kevin Stuhr Ellegaard plockade enkelt bollen. I 21:e minuten sköt Tobias Mikkelsen iväg ett skott ifrån distans. Kevin Stuhr Ellegaard stod återigen rätt och petade bollen till Nordsjällands första hörna i matchen. Den hörnan blev resultatlös. I 23:e minuten fick Simon Lundevall bollen utanför straffområdet och sedan drog han till. Bollen gick rakt på Nordsjällands målvakt Runar Alex Runarsson. Elfsborg gjorde 1-1 i minut 24. Simon Lundevall passade en djupledsboll till Daniel Gustavsson som sprang in i straffområdet och dunkade sedan säkert in bollen i mål. I minut 29 tappade en Elfsborgsspelare bollen i ett bra läge där bollen tills slut kom fram till Ernest Asante som avslutade på mål. Dock gick skottet över mål. I 35:e minuten slog Mathias Jensen ett inlägg som Emiliano Marcondes nickade på Kevin Stuhr Ellegaard. 2-1 till Nordsjälland kom minuten efter. Stanislav Lobotka slog inlägget som Emiliano Marcondes fick en fot på och bollen gick in i mål. Nordsjälland vann pausvilan med 2-1.Elfsborg gjorde fem byten i paus. Jon Jönsson , Adam Lundqvist, Lasse Nilsson, Emir Bajrami och Simon Lundevall byttes ut emot Jörgen Horn, Rami Kaib , Viktor Prodell, Rasmus Rosenqvist och Jesper Karlsson . I Nordsjälland byttes Emiliano Marcondes och Ernest Asante ut. In kom Mads Pedersen och Godsway Donyoh.I 47:e minuten var FC Nordsjälland nära att göra 3-1. Stanislav Lobotka kom fri med Kevin Stuhr Ellegaard, men målvakten avväpnade honom, men släppte en retur som Marcus Ingvartsen kunde slagit in i öppet mål. Istället missbedömde han touchen och bollen träffade stolpen. 3-1 kom istället i 49:e minuten. Mathias Jensen slog ett inlägg som Tobias Mikkelsen nickade in i mål. I minut 54 fick Elfsborg sin andra hörna i matchen. Nordsjälland rensade bort hörnan. Elfsborg gjorde 3-2 i minut 59. Jesper Karlsson avancerade fram ifrån högerkanten in i Nordsjällands straffområde, därefter sköt han ett skott som lurade sig förbi Nordsjällands målvakt och in i mål. I minut 65 gjorde Elfsborg 3-3. Daniel Gustavsson passade bollen till Alex Dyer som stod felvänd emot målet. Han vände sig sedan om och dunkade in bollen i krysset på volley. I 73:e minuten fick Mads Pedersen bollen precis utanför straffområdet. Han drog till på ett skott och bollen gick över Elfsborgs mål. I 79:e minuten fick Nordsjälland sin andra hörna i matchen. Hörnan blev resultatlös. I minut 80 sköt Tobias Mikkelsen ett skott över mål. I 86:e minuten sköt Jesper Karlsson ett skott ifrån distans. Runar Alex Runarsson kunde enkelt ta bollen. I 88:e minuten avgjorde Nordsjälland matchen med ett 4-3-mål. Marcus Ingvartsen kom fri med Kevin Stuhr Ellegaard och passade bollen till en fri Godsway Donyoh som enkelt kunde rulla in bollen i mål.Elfsborg förlorade matchen, men det fanns många positiva godbitar i matchen. Jesper Karlsson och Alex Dyer gjorde båda sitt första mål för Elfsborg. Försvaret var bättre än vad resultatet visar. Adam Lundqvist var tillbaka från sin skada och under de 45 minuterna han spelade gjorde han det bra. Elfsborgs bästa spelare idag var Alex Dyer. I Nordsjälland imponerade Marcus Ingvartsen.Runar Alex Runarsson – Karlo Bartolec, Pascal Gregor, Andreas Maxsø, Patrick Mtiliga – Mathias Jensen, Emiliano Marcondes (Mads Pedersen 45), Stanislav Lobotka - Ernest Asante (Godsway Donyoh 45), Marcus Ingvartsen, Tobias Mikkelsen.Peter Vindahl Jensen, Benjamin Lund, Viktor Tranberg. Christian Køhler, Mohammed Fellah.Kevin Stuhr Ellegaard – Anders Randrup , Jon Jönsson (Jörgen Horn 45), Joakim Nilsson, Adam Lundqvist (Rami Kaib 45) – Alex Dyer, Simon Olsson , Emir Bajrami (Rasmus Rosenqvist 45) – Daniel Gustavsson, Lasse Nilsson (Viktor Prodell 45), Simon Lundevall (Jesper Karlsson 45).Tim Rönning, Christopher McVey.

0 KOMMENTARER 445 VISNINGAR 0 KOMMENTARER445 VISNINGAR MAXIMILIAN DAMM

maximiliandamm@hotmail.com

2017-02-12 17:13:00

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-02-12 17:13:00

Elfsborg

2017-02-11 18:49:00

Elfsborg

2017-02-03 18:28:00

Elfsborg

2017-02-02 20:06:00

Elfsborg

2017-01-31 18:03:00

Elfsborg

2017-01-30 13:56:00

Elfsborg

2017-01-26 21:03:00

Elfsborg

2017-01-24 10:33:00

Elfsborg

2017-01-22 15:24:40

Elfsborg

2017-01-04 21:29:47

ANNONS:

Elfsborg spelade sin tredje träningsmatch för säsongen. De åkte över till Danmark och spelade en målrik match emot FC Nordsjälland.I Elfsborgs tredje träningsmatch för säsongen åker de över till Danmark och spelar match emot FC Nordsjälland.Elfsborg spelade sin andra match för året. Det blev återigen en oavgjord match.Andra träningsmatchen för 2017 spelas under fredagen. Elfsborg möter återigen en nykomling i Allsvenskan. Denna gången ställs de emot Halmstads BK. Matchen spelas på träningslägret i Spanien.I Elfsborgs första match för året var det många debuter som avklarades.Årets första match för Di Gule ska spelas. Elfsborg möter AFC Eskilstuna under tisdagseftermiddagen i Spanien.Ålgårdsläktaren redovisar här vad som händer kring Elfsborg och spelartruppen under hösten 2016 Rykten, bekräftade nyförvärv och förluster i en salig blandning. Ryktena ska tas med en nypa salt då de oftast bara stannar vid just rykten. Sidan kommer att uppdateras med nya uppgifter allt eftersom. Senaste uppdatering visas i röd text.På fredag åker Elfsborg till Spanien på träningsläger, men hur ser egentligen schemat ut för matcher på försäsongen? I denna artikel redovisar Ålgårdsläktaren alla Elfsborgs matcher på försäsongen.Han inledde säsongen 2016 med inhopp och avslutade den med 14 inspelade poäng. 2017 vill han fortsätta i samma stil som laget avslutade 2016. – Jag hoppas att vi kan vara med och slåss om guldet, säger Simon Lundevall till Svenska Fans.Han fick inledningen av allsvenskan 2016 förstörd av en skada men jobbade sig tillbaka. 2017 inleder han med landslagets januariturné. Målet för säsongen 2017 är klart. – Jag skall försöka kriga på, hålla formen och förhoppningsvis vara med och bidra, säger Per Frick till Svenska Fans.