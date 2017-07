Elfsborg spelade oavgjort i en slarvig match

Halmstad och Elfsborg spelade oavgjort under lördagskvällen.

I den första matchen efter uppehållet ställdes Elfsborg mot Halmstads BK på Örjans Vall. Redan i den 4:e minuten var Elfsborg nära att ta ledningen när Per Frick drog till med ett skott, bollen gick precis utanför mål. Några minuter senare var Elfsborg framme igen, denna gång var det Simon Lundevall . Han drog iväg en boll ifrån distans som Halmstads målvakt Isak Pettersson plockade med stora problem. I 18:e minuten sköt Nikolai Alho ett skott precis utanför Elfsborgs straffområde, Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen med problem. 10 minuter senare sköt Sead Haksabanovic en boll som gick strax utanför Elfsborgs mål. I minut 35 fick Jörgen Horn en varning när han rev ner Sead Haksabanovic. Frisparken slarvades bort av Halmstad. 1 minut senare fick Halmstad en till frispark, denna gång från vänsterkanten. Nikolai Alho slog in frisparken i Elfsborgs straffområde, Alexander Ruud Tveter nickade bollen precis utanför Elfsborgs mål. Strax innan paus var Issam Jebali nära att ge Elfsborg ledningen. Han kom fri med Isak Pettersson. Jebali avslutade bollen på målvakten, och bollen gick till en hörna. På hörnan nickade Jörgen Horn bollen precis utanför Halmstads mål.- Jag tycker att vi spelar en bra fotboll. Vi värderar ganska bra. Vi har en stor del av första halvlek, men vi slarvar för mycket samtidigt som Halmstads målvakt Isak Pettersson gör bra räddningar.Direkt i den andra halvleken fick Simon Lundevall bollen i Halmstads straffområde och han avslutade, men missade målet med några centimeter. I den 50:e minuten fick Halmstads Andreas Bengtsson ett gult kort när han fällde Joakim Nilsson . Några minuter senare sköt Fredrik Olsson ett skott som gick i stolpen och sedan ut över kortlinjen. I den 55:e minuten gjorde Halmstad 1-0. Sead Haksabanovic avancerade uppåt i planen, han passade bollen till Fredrik Olsson, som snabbt passade bollen vidare till Nikolai Alho som var helt fri. Alho sköt nästan direkt, och bollen gick in bakom Kevin Stuhr Ellegaards stolpar. Elfsborg kvitterade 4 minuter senare. Per Frick passade Simon Lundevall som kom fri på vänsterkanten i Halmstads straffområde. Lundevall rullade in bollen mellan benen på Isak Pettersson ur en konstig vinkel. I den 67:e minuten gjordes matchens första byte. Nikolai Alho byttes ut mot japanen Kosuke Kinoshita. 5 minuter senare gjorde Halmstad sitt andra byte. Fredrik Olsson ersattes mot Gabriel Gudmundsson . 2 minuter senare gjorde Elfsborg sitt första byte. Rasmus Rosenqvist ersatte Alex Dyer . I minut 75 sköt Issam Jebali ett skott ifrån distans i stolpen. I den 78:e minuten sköt Gabriel Gudmundsson ett skott som Kevin Stuhr Ellegaard behövde sträcka ut sig ordentligt på. 1 minut senare gjorde Elfsborg sitt andra byte när Per Frick gick av och Emir Bajrami kom in. I minut 86 tilldelades Issam Jebali en varning när han drog i Sead Haksabanovic tröja. I nästföljande minut fick Issam Jebali en bra möjlighet att ge Elfsborg ledningen när han var fri i straffområdet, men han sköt bollen långt utanför.- Det var en väldigt tuff bortamatch mot ett väldigt taggat Halmstad. Dessutom kom vi i underläge, men vi kom tillbaka. Allt i allo gör vi en godkänd match, men vi har delar vi kan göra bättre. Vi hade för många passningsfel för att få det riktiga övertaget.Matchen slutade alltså 1-1. Det var ingen bra match för Elfsborg. Att spela oavgjort mot ett bottenlag är inte okej. Jag blev frustrerad flertalet gånger över matchen hur slarvigt Di Gule spelade under lördagskvällen. Matchens bästa spelare var Kevin Stuhr Ellegaard, det var egentligen han som räddade kvar Elfsborg i matchen.