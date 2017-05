Studenternas IP 1, 2017-05-14 17:30

Sirius - Elfsborg

4-1



Elfsborg rasade ihop totalt och tappade sin ledning emot Sirius.

Elfsborg tappade matchen

Elfsborg började matchen bra, men sedan rasade allt.

Sirius-Elfsborg Josh Wicks

Johan Eiswohld

Oscar Pehrsson

Daniel Jarl

Karl Larson

Niklas Busch Thor

Kingsley Sarfo

Christer Gustafsson

Alexander Nilsson

Moses Ogbu

Kim Skoglund



Avbytare

Johan Andersson

Jakob Bergman

Philip Haglund

Lukas Henrik Jonsson

Dragan Kapcevic

Oscar Kindlund

Diego Montiel

Kevin Stuhr Ellegaard

Adam Lundkvist

Jon Jonsson

Joakim Nilsson

Rami Kaib

Daniel Gustavsson

Simon Olsson

Issam Jebali

Simon Lundevall

Viktor Prodell

Per Frick



Avbytare

Emir Bajrami

Ibrahim Dresevic

Alex Dyer

Jesper Karlsson

Lars Nilsson

David Olsson

Rasmus Rosenqvist



