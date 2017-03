Emir Bajrami gjorde ett av Elfsborgs två mål i matchen.

Elfsborg vann genrepet inför Allsvenskan

Elfsborg åkte till Halmstad under lördagen för att spela den sista träningsmatchen innan Allsvenskan drar igång nästa helg.

2017-03-25 18:42:00

I Halmstad fick 17-årige Mads Roerslev Rasmussen spela direkt efter att han ankom till klubben i veckan. Det andra nyförvärvet i Halmstad Aboubakar Keita kom in i andra halvlek. Sead Haksabanovic var den enda som saknades i Halmstad.I Di Gule var Simon Lundevall tillbaka i startelvan efter att han hade varit sjuk. Adam Lundqvist, Jesper Manns och Jesper Karlsson saknades i truppen.I 4:e minuten slog Rami Kaib ett inlägg som Per Frick nickade tätt utanför mål. I minut 6 fick Kosuke Kinoshita bollen. Han sköt en boll som Jon Jönsson styrde ut till hörna. Hörnan blev resultatlös. I 7:e minuten fick Elfsborg hörna. Simon Lundevall slog den och det var nära att Per Frick fick skallen på den, istället rensade Halmstad bollen upp i planen igen. I minut 18 sköt Marcus Mathisen ett skott ifrån distans som Kevin Stuhr Ellegaard boxade ut till en hörna. Hörnan blev resultatlös. I 21:a minuten fick Kosuke Kinoshita bollen, han passade snabbt vidare bollen till Nikolai Alho som stod helt fri i straffområdet. Alho sköt bollen tätt utanför Elfsborgs mål. I samma situation blev Nikolai Alho skadad då han vred foten i skottögonblicket och fick linka ut från planen. In kom Rebin Assad . Halmstad fick en frispark på vänsterkanten i minut 26. Ivo Pekalski slog iväg ett inlägg som Marcus Johansson nickade rakt på Kevin Stuhr Ellegaard. I minut 30 drog Gabriel Gudmundsson iväg ett skott ifrån distans. Bollen gick utanför Elfsborgs mål. I minuten efter sköt Marcus Mathisen ett skott som Kevin Stuhr Ellegaard fick problem med, men målvakten redde ut det efter ett litet tag och tog bollen i famnen. I minut 41 sköt Fredrik Olsson ett skott som Kevin Stuhr Ellegaard plockade enkelt. I 44:e minuten drog Rami Kaib till på ett skott ifrån långdistans. Bollen gick högt över mål. I 45:e minuten rev Simon Lundevall ner Rebin Assad och Halmstad fick frispark. Fredrik Liverstam drog till och bollen gick över Elfsborgs mål. 0-0 i paus.I halvtid gjorde Elfsborg ett byte. Joakim Nilsson gick ut och Jörgen Horn kom in. Halmstad gjorde två byten i paus. Aboubakar Keita och Jonathan Svedberg kom in. Ivo Pekalski och Gabriel Gudmundsson gick ut. I 47:e minuten fick Elfsborg en hörna när Fredrik Liverstam täckte ut bollen över kortlinjen. Simon Lundevall slog hörnan. Jon Jönsson nickade ner bollen till Jörgen Horn som bara behövde sträcka fram sin fot och bollen gick in i mål. 0-1 till Elfsborg. I 49:e minuten hade Alex Dyer bollen. Han passade fram bollen till Daniel Gustavsson som var helt fri. Gustavsson sköt bollen utanför. I minut 54 kom Fredrik Olsson helt fri med Kevin Stuhr Ellegaard. Han chippade bollen över målvakten, men på mållinjen fanns Jörgen Horn som rensade undan bollen. I minut 58 byttes Fredrik Olsson ut. In kom Alexander Ruud Tveter . I 59:e minuten sköt Simon Lundevall ett skott ifrån vänsterkanten som gick precis utanför Halmstads mål. I minut 60 sköt Alexander Ruud Tveter ett skott som gick högt över Elfsborgs mål. I minut 63 gjorde Elfsborg ett dubbelbyte. Simon Lundevall och Jon Jönsson gick ut. In kom Emir Bajrami och Ibrahim Dresevic. I 67:e minuten sköt Alexander Ruud Tveter ett lurigt skott som Kevin Stuhr Ellegaard släppte retur på. Jonathan Svedberg sköt på returen, men på mållinjen stod Rami Kaib som en räddande ängel för Elfsborg och rensade undan bollen. Elfsborg gjorde ett byte i minut 68. Per Frick ersattes av Viktor Prodell. I 70:e minuten sköt Aboubakar Keita ett skott som Kevin Stuhr Ellegaard boxade ut till en hörna. På hörnan nickade Marcus Mathisen bollen över mål. I minut 75 gjorde Elfsborg sitt andra dubbelbyte i matchen. Rasmus Rosenqvist och Lasse Nilsson kom in istället för Simon Olsson och Issam Jebali. I minut 77 gjorde Elfsborg 0-2 när Viktor Prodell passade bollen till Emir Bajrami som drog till med ett hårt skott ifrån straffområdeskanten. I minut 83 gjorde Halmstad ett byte när Jesper Westerberg ersatte Kosuke Kinoshita. I minut 87 avancerade Jonathan Svedberg uppifrån vänsterkanten och fick iväg ett skott. Kevin Stuhr Ellegaard tog bollen lätt. I minut 89 gjorde Elfsborg ytterligare ett byte när Christopher McVey ersatte Anders Randrup Elfsborg vann med 2 bollar. Jag tycker helt klart att det var en bra match. Båda lagen hade lite problem med planen som var väldigt dålig. Men att Elfsborg fick in bollar i mål och fick hålla nollan. Det är bra för självförtroendet. Dessutom fick Di Gule inte några skador, det var jätteviktigt. Halmstads bästa spelare för dagen var inhopparen Aboubakar Keita. Hans timing i spelet var imponerande. Elfsborgs bästa spelare var Jörgen Horn. Han var grym när han kom in. Isak Pettersson – Mads Roerslev Rasmussen, Fredrik Liverstam, Marcus Johansson, Andreas Bengtsson – Nikolai Alho (Rebin Assad 21), Marcus Mathisen, Ivo Pekalski (Aboubakar Keita 45), Gabriel Gudmundsson (Jonathan Svedberg 45) – Fredrik Olsson (Alexander Ruud Tveter 58), Kosuke Kinoshita (Jesper Westerberg 83). Kevin Stuhr Ellegaard – Anders Randrup (Christopher McVey 89), Joakim Nilsson (Jörgen Horn 45), Jon Jönsson (Ibrahim Dresevic 63), Rami Kaib – Daniel Gustavsson, Simon Olsson (Rasmus Rosenqvist 75), Alex Dyer, Simon Lundevall (Emir Bajrami 63) – Issam Jebali (Lasse Nilsson 75), Per Frick.David Olsson, Viktor Prodell. Därmed är drömmen om Europa stängd för Elfsborg i år.På söndag är det dags för kvartsfinal i Svenska Cupen. Elfsborg tar emot de nyblivna Superettanlaget Brommapojkarna på Borås Arena.Elfsborg visade storform och krossade Falkenberg med 6-1 och är därmed vidare till kvartsfinal i Svenska Cupen.IF Elfsborg slog Ytterhogdals IK med 0-3 i den andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Imorgon väntar i IFK Värnamo på Borås Arena i en gruppfinal. – En match vi skall vinna för att gå vidare, säger Daniel Gustavsson till Svenska Fans.Elfsborg åkte upp till Härjedalen för att spela match emot Ytterhogdals IK i Svenska Cupens andra omgång.