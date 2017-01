Viktor Prodell och Elfsborg åker till Spanien den 27:e januari.

Elfsborgs försäsongsschema

På fredag åker Elfsborg till Spanien på träningsläger, men hur ser egentligen schemat ut för matcher på försäsongen? I denna artikel redovisar Ålgårdsläktaren alla Elfsborgs matcher på försäsongen.



3 februari -

12 februari - FC Nordsjälland (Farum Park)

19 februari - IFK Värnamo (Borås Arena, Svenska Cupen)

26 februari - Ytterhogdals IK (Fotbollshallen i Ljusdal, Svenska Cupen)

5 mars -

På fredag åker Elfsborg till Spanien på träningsläger, men hur ser egentligen schemat ut för matcher på försäsongen? I denna artikel redovisar Ålgårdsläktaren alla Elfsborgs matcher på försäsongen.Han inledde säsongen 2016 med inhopp och avslutade den med 14 inspelade poäng. 2017 vill han fortsätta i samma stil som laget avslutade 2016. – Jag hoppas att vi kan vara med och slåss om guldet, säger Simon Lundevall till Svenska Fans.Ålgårdsläktaren redovisar här vad som händer kring Elfsborg och spelartruppen under hösten 2016 Rykten, bekräftade nyförvärv och förluster i en salig blandning. Ryktena ska tas med en nypa salt då de oftast bara stannar vid just rykten. Sidan kommer att uppdateras med nya uppgifter allt eftersom. Senaste uppdatering visas i röd text.Han fick inledningen av allsvenskan 2016 förstörd av en skada men jobbade sig tillbaka. 2017 inleder han med landslagets januariturné. Målet för säsongen 2017 är klart. – Jag skall försöka kriga på, hålla formen och förhoppningsvis vara med och bidra, säger Per Frick till Svenska Fans.Simon Lundevall har växt ut till en riktigt viktig kugge i IF Elfsborg. Nu förlänger han sitt kontrakt över säsongen 2019 med gulsvart.Det har varit på gång ett tag och nu är det äntligen klart. Den 18-årige supertalangen Jesper Karlsson har skrivit på ett femårskontrakt för Elfsborg. Han kommer senast ifrån Falkenbergs FF som åkte ur Allsvenskan 2016.Svenska Cupen 2017 har lottats. IF Elfsborg kommer att möta Falkenbergs FF, IFK Värnamo och Ytterhogdals IK.Östersunds FK bekräftade övergången för drygt en vecka sedan. Under fredagen kallade Elfsborg till en presskonferens och berättade att det var klappat och klart. Alex Dyer har skrivit på och kommer att spela för IF Elfsborg de närmaste tre säsongerna. Hans tröjnummer blir 23.Det har ryktats en tid, nu har Östersunds FK gått ut på sin officiella webbplats och bekräftat att Alex Dyer är klar för Elfsborg."Jag har mer hopp nu än jag hade innan säsongen drog igång."