Borås Arena, Borås, 2017-05-08 19:00

Elfsborg - Malmö FF

1-2



Elfsborgarna deppade efter Malmös segermål i 91:a minuten.

En tung förlust för Elfsborg

Elfsborg spelade en jämn och spännande match emot Malmö FF under måndagskvällen.

Elfsborg-Malmö FF Kevin Stuhr Ellegaard

Anders Randrup

Jon Jonsson

Joakim Nilsson

Adam Lundkvist

Emir Bajrami

Simon Olsson

Issam Jebali

Simon Lundevall

Viktor Prodell

Per Frick



Avbytare

Ibrahim Dresevic

Alex Dyer

Daniel Gustavsson

Rami Kaib

Lars Nilsson

David Olsson

Rasmus Rosenqvist

Johan Wiland

Anton Tinnerholm

Franz Brorsson

Behrang Safari

Pa Konate

Pawel Cibicki

Anders Christiansen

Erdal Rakip

Yoshimar Yotun

Markus Rosenberg

Jo Inge Berget



Avbytare

Fredrik Andersson

Felipe Carvalho

Magnus Eikrem

Alexander Jeremejeff

Oscar Lewicki

Tobias Sana

Mattias Svanberg



