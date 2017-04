Ett uselt Elfsborg förlorade i Stockholm

Elfsborg åkte till Tele2 Arena under söndagskvällen för att möta Djurgården. Det gick inte så bra.

I Djurgården saknades Haris Radetinac och Tino Kadewere . Dock var Jonathan Augustinsson tillbaka efter en stukning. Elfsborg var alla friska. Jesper Karlsson var tillbaka efter sin skada i foten.I 2:a minuten gjorde Djurgården 1-0. Elliot Käck slog en djupledspassning till Gustav Engvall som kom helt fri med Kevin Stuhr Ellegaard . Anfallaren avslutade med ett skott som var omöjlig för målvakten att ta. I minut 5 kom 2-0 till Djurgården. Issam Jebali drog ner Magnus Eriksson och Djurgården fick en frispark. Kim Källström slog ett inlägg på frisparken som Kerim Mrabti nickade in i mål. I 10:e minuten fick Elfsborg matchens första hörna. Djurgården rensade bort den. I 18:e minuten sköt Othman El Kabir bollen högt över Elfsborgs mål. I minut 22 fick Alex Dyer en varning när han stämplade Kevin Walker. I 23:e minuten slog Magnus Eriksson ett inlägg som Othman El Kabir fick tag på och han sköt på volley. Bollen gick tätt över Elfsborgs ribba. I 25:e minuten sköt Simon Lundevall ett skott som gick långt över mål. I minut 26 fintade Othman El Kabir av Alex Dyer och avancerade in i straffområdet och sköt bollen tätt utanför mål. I 29:e minuten fick Djurgården sin första hörna i matchen. Kim Källström slog hörnan som Jonas Olsson nickade rakt på Kevin Stuhr Ellegaard. I minut 30 passade Per Frick till Issam Jebali som stod i straffområdet. Han sköt bollen precis utanför den vänstra stolproten. I minut 32 tilldelades Elfsborg sin andra hörna i matchen. Adam Lundqvist fick tag i bollen och sköt den rakt på målvakten i Djurgården, Andreas Isaksson. I 35:e minuten fintade Simon Lundevall sig förbi ett par spelare och passade fram bollen till en fri Daniel Gustavsson som avslutade direkt. Andreas Isaksson lyckades att rädda bollen. I 40:e minuten gjorde Elfsborg sitt första byte i matchen. Per Frick som fick en smäll tidigare i matchen gick ut. Viktor Prodell kom in. I minuten efter gjorde Djurgården sitt första byte. Jonas Olsson ersattes av den förre Elfsborgaren Niklas Gunnarsson . I minut 43 sköt Othman El Kabir ett skott som gick utanför mål. På övertid i den första halvleken fick Djurgården sin andra hörna i matchen. Elfsborg rensade undan den.I 46:e minuten kom Alex Dyer helt fri med Andreas Isaksson. Han sköt bollen över mål. Gustav Engvall sköt ett skott högt över mål i minut 48. I minut 51 gjorde Djurgården 3-0. Othman El Kabir slog ett inlägg till Magnus Eriksson som nickade in bollen i mål. I 53:e minuten tilldelades Issam Jebali ett gult kort när han rev ner Jacob Une Larsson . 2 minuter senare fick Anders Randrup ett gult kort när han gick in fult emot Othman El Kabir. I minut 56 avlossade Kim Källström ett skott ifrån distans. Bollen gick precis över mål. I 57:e minuten sköt Daniel Gustavsson ett skott som gick tätt utanför mål. I 61:a minuten fick Djurgården en hörna. På hörnan nickade Magnus Eriksson bollen utanför mål. I minut 62 gjorde Elfsborg sitt andra byte. Lasse Nilsson ersatte Simon Olsson . I 64:e minuten sköt Simon Lundevall ett skott som gick rakt på Andreas Isaksson. I minut 65 tilldelades Djurgården en hörna. Kim Källström slog hörnan som Jacob Une Larsson nickade på, dock på en Elfsborgsförsvare och Djurgården fick en ny hörna. Den hörnan rensade Elfsborg bort bollen. I minut 67 sköt Simon Lundevall ett skott som Andreas Isaksson enkelt kunde rädda. I 70:e minuten fick Djurgården ännu en hörna. Elfsborg rensade undan den. I minuten efter revs Simon Lundevall ner av Kevin Walker och Elfsborg fick ett bra frisparksläge. Jon Jönsson slog frisparken mitt i Djurgårdens mur och fick en retur och på den sköt han bollen långt utanför mål. I 72:a minuten fick Djurgården en hörna som Elfsborg fick bort ifrån sitt straffområde. I minut 75 kom Felix Beijmo fri med Kevin Stuhr Ellegaard. Försvararen blev stressad och sköt bollen rakt på målvakten. I minut 77 fick Elfsborg en hörna. Simon Lundevall slog hörnan till Issam Jebali som nickade bollen rakt på Andreas Isaksson. I 78:e minuten avlossade Kevin Walker ett skott ifrån distans. Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen enkelt. I samma minut gjorde Jesper Karlsson sin allsvenska debut för Elfsborg när han ersatte Daniel Gustavsson. I minut 80 sköt Jesper Karlsson ett skott som gick högt över mål. I minut 82 sköt Kerim Mrabti ett skott som gick utanför. I samma minut gjorde Djurgården sitt andra byte i matchen. Gustav Engvall plockades ut och in kom Jesper Karlström. I minut 85 sköt Viktor Prodell ett skott som Andreas Isaksson tog. I 86:e minuten fick Djurgården en hörna. Kim Källström slog in hörnan i straffområdet och Jacob Une Larsson nickade bollen på mål, men bollen rensades undan av Jon Jönsson. I minut 89 gjorde Djurgården sitt tredje och sista byte i matchen när Kerim Mrabti gick ut. In kom Jonathan Augustinsson. I 90:e minuten sköt Anders Randrup ett skott som gick väldigt högt över mål. I minut 92 kom Othman El Kabir fri med Kevin Stuhr Ellegaard, men anfallaren sköt bollen utanför.Matchen slutade 3-0 till Djurgården. För Elfsborgs del var det dåligt. Riktigt dåligt. Jag är besviken på alla lagdelar idag. Det känns som att någonting måste hända, vad vet jag dock inte. Alex Dyer missar nästa match på grund av att han har tagit tre varningar i tre matcher och är dämed avstängd emot Örebro. Djurgårdens bästa spelare för dagen var Magnus Eriksson. Hans spel under söndagen var riktigt bra. Elfsborgs bästa spelare har jag svårt att ta ut, men Simon Lundevall försökte åtminstone.