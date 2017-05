Har Elfsborg vänt den negativa trenden?

Elfsborg vann stabilt mot Jönköpings Södra IF.

I ett Borås med ganska tråkigt väder var det dags för en ny allsvensk match. Denna gången ställdes Elfsborg emot Jönköpings Södra IF. Efter drygt 7 minuters spel på arenan fick Elfsborg ett väldigt bra läge att göra 1-0. Daniel Gustavsson fick bollen fritt på sin kant, han slog iväg ett inspel in i straffområdet till Per Frick som stod helt fri. Han sköt bollen precis utanför mål. Efter 22 minuter fick Jörgen Horn en varning när han fällde anfallaren Dzenis Kozica . I 29:e minuten gjorde Di Gule 1-0. Alex Dyer slog en lång boll ifrån Elfsborgs planhalva till Per Frick som stod vid mittplanen. Han skarvade snabbt vidare bollen till Issam Jebali. Han avancerade uppåt i planen och precis utanför straffområdet såg han att Daniel Gustavsson hade sprungit sig fri på den andra kanten och passade bollen vidare till honom. Gustavsson kom fri med Jönköpings målvakt Anton Cajtoft och sköt bollen rakt in i krysset. Spelarna såg lättnade ut efter målet. Efter målet pressade Jönköping på hela halvleken ut, men utan att få till några riktigt bra lägen.- Ja, det går rätt så fort. Bollen kommer högt upp till Issam Jebali. Han har lite yta där och gå på. Jag försöker bara vara med och sen ser jag att dem flesta går på honom och det är öppet för mig. Sen får jag bollen och lägger in den.- Förstatouchen är inte perfekt, men tillräckligt bra. Jag har tillräckligt med tid att se vart jag ska lägga den och det gick bra.I 53:e minuten drog Adam Lundqvist till med ett skott ifrån distans som gick tätt, tätt över Jönköpings ribba. I minuten efter gjorde Elfsborg 2-0. Anders Randrup slog upp bollen ifrån Elfsborgs planhalva till Issam Jebali som tog emot bollen på vänsterkanten i straffområdet. Han sköt och bollen touchade på Stefan Karlsson och sedan rullade bollen in i mål via stolpen. Applåderna efter målet duggade tätt. 3-0 kom efter 59 minuter. Simon Lundevall slog en hörna som Joakim Nilsson slängnickade in bollen i mål. Hans tredje mål för i år i Allsvenskan . Per Frick var nära att göra 4-0 i minut 61. Per Frick drog till iväg ifrån distans precis utanför mål. I minuten efter så kände Jimmy Thelin att han behövde göra någonting och gjorde ett dubbelbyte. Stefan Karlsson och Stian Aasmundsen gick ut. In kom Jesper Svensson och Eric Ayuk. I 73:e minuten gjorde Elfsborg sitt första byte för dagen och Jönköping sitt sista. Lasse Nilsson hoppade in för IFE och ut gick Per Frick. I Södra gick Dzenis Kozica ut och Sergio Calatayud Lebron kom in. Efter drygt 80 minuter gjorde Di Gule sitt andra byte. Jesper Karlsson ersatte Daniel Gustavsson. I 85:e minuten ersattes Simon Olsson av en annan ungtupp, nämligen Rasmus Rosenqvist . Resten av halvleken var ganska tråkig och Elfsborg avgick med en säker seger.- Det var ganska likt målet jag gjorde förra matchen. Jag kommer upp och får en fin boll av Simon Lundevall och bollen träffade axeln lite grann där. Det var inte ren träff, sa Joakim Nilsson om sitt mål efter matchen till C More.Det var en stabil seger. Det var inte ens svårt kändes det som i vissa stunder av matchen. Allt var positivt idag. Skönt. Kanske har Elfsborg vänt den negativa trenden? Issam Jebali var väldigt bra i hela matchen idag.