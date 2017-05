Elfsborg spelade emot AFC Eskilstuna på försäsongen. Det blev 1-1.

IF Elfsborg - AFC Eskilstuna: Kommer IFE vända den negativa trenden?

Under torsdagskvällen spelar Elfsborg emot AFC Eskilstuna på Borås Arena.

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR 0 KOMMENTARER132 VISNINGAR MAXIMILIAN DAMM

2017-05-17 20:47:00

Under torsdagskvällen spelar Elfsborg emot AFC Eskilstuna på Borås Arena.Det är hög tid för kraftfulla åtgärderElfsborg började matchen bra, men sedan rasade allt.IK Sirius tog en poäng mot BK Häcken efter ett sent kvitteringsmål på Bravida Arena. Magnus Wolff Eikrem snuvade Elfsborg på tre poäng när Malmö FF gästade Borås Arena. Imorgon möts IK Sirius – IF Elfsborg på Studenternas IP i Uppsala.Hur avgörande var matchen mot Malmö FF?Elfsborg spelade en jämn och spännande match emot Malmö FF under måndagskvällen.På måndagskvällen kommer serieledarna Malmö FF till Borås Arena.Under 94 minuter togs vi från himmel till helvete och tillbaka igen. I alla fall nästan.Östersunds FK kom till Borås och spelade en match emot Elfsborg under tisdagen. Det blev spännande ända in i slutet.Östersunds FK slog AFC Eskilstuna med 1-3 på Tunavallen. IF Elfsborg kryssade mot GIF Sundsvall på Norrporten. Imorgon möts de på Borås Arena. – Vi ser fram emot Östersundsmatchen, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.