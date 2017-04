Inför Djurgårdens IF – IF Elfsborg: ”Djurgården är ett bra lag”

AIK tog sin första vinst mot Elfsborg i Borås på tolv år.

Djurgården kryssade mot BK Häcken. Imorgon möts de på Tele2 Arena.

– Djurgården är ett bra lag, säger Rami Kaib till Svenska Fans.

Efter en riktig ”femetta” i den allsvenska premiären mot Kalmar FF på Guldfågeln Aren var det dags för hemmapremiären på Borås Arena. För motståndet stod AIK. I Elfsborg s startelva gjordes en förändring jämfört med matchen mot Kalmar FF. Vänsterbacken Adam Lundqvist klev av träningen dagen före matchen på grund av en känning i lårets baksida och kom därför inte till spel. Ersättare på vänsterbackspositionen blev Rami Kaib Första halvlek inleddes lite avvaktande från båda lagen. Allt eftersom minuterna gick blev det tydligt AIK:s spel innebar grus i Elfsborgs offensiva maskineri. Gästerna från Solna tog också ledning i den 26:e minuten. Stefan Ishizaki testade avslut från distans som Kevin Stuhr Ellegaard lämnade retur på. Henok Goitom högg på returen och gjorde 1-0. Tio minuter senare, på Elfsborgs första potentiella målchans i matchen, kvitterade Per Frick Simon Lundevall dansade igenom AIK-försvaret, offside enligt Hasse Backe, och passade sedan in till Per Frick som avslutade i bortre hörnet längs med marken. Oscar Linnér var chanslös.– Jag tycker att många i vårat lag inte kom upp i nivå, säger Rami Kaib om första halvlek när vi talas vid över telefon under torsdagseftermiddagen. Vi spelade för stressat och sedan fick de ett turmål tycker jag på deras 1-0 mål. Så vi försöker att jobba oss tillbaka in i matchen och sedan kom ju till slut 1-1 Det var väldigt skönt före paus.Andra halvlek hann knappt börja innan AIK tog ledningen genom nyförvärvet från Dalkurd, mittbacken Jesper Nyholm . Henok Goitom såg Nyholms löpning in i straffområdet. Han passade in bollen och Nyholm satte avslutet otagbart i det bortre hörnet för Kevin Stuhr Ellegaard. I den 69:e minuten bytte Magnus Haglund ut Simon Olsson och ersatte honom med Viktor Prodell. Det höll på att ge resultat ett par minuter senare. Prodell försökte skarva in en hörna, slagen av Simon Lundevall. Jebali testade avslut men AIK:s mittback Sauli Väisanen stod för ett föredömligt försvarssarbete. Bollen landade återigen hos Viktor Prodell som drog på skott men återigen var Sauli Väisanen i vägen. Joakim Nilsson försökte med en språngnick i den 75:e minuten men bollen smet utanför stolpen. Magnus Haglund gjorde ett dubbelbyte i den 83:e minuten när Emir Bajraim och Jörgen Horn ersatte Rami Kaib och Daniel Gustavsson men det hjälpte inte och AIK tog sin vinst i Borås sedan 2002. Rami Kaib konstaterade att det var tuft att släppa in ett mål så tidigt i andra halvlek. Det försökte men det räckte inte till.– Helt okej, svarar Rami Kaib när jag undrar vad han tycker om sin egen insats. Jag kände att jag spelade bort lite för mycket passningar. Annars tycker jag att det gick bra.Djurgårdens IF har förstärkt truppen ordentligt under vintern. Exempelvis har Kim Källström och Jonas Olsson återvänt till allsvenskan från Grasshoppers respektive West Bromwich för att spela i djurgårdströjan. De har även lånat in anfallaren Gustav Engvall , tidigare i IFK Göteborg, från Bristol City. Ny tränare efter Mark Dempsey blev Özcan Melkemichel.Emellertid har laget inte fått spelet att stämma vilket uttåget ur Svenska Cupen 2016/2017 och den knackiga inledningen på allsvenskan vittnat om. Lagets senaste match mot BK Häcken på Bravida Arena ute på Hisingen slutade 0-0. Matchen karaktäriserades av fysiskt spel och resulterade i flera skador för båda lagen. För Djurgårdens del innebar fick Gustav Engvall bytas ut i den 38:e minuten efter en krock med BK Häckens mittback Jasmin Sudic. Engvall rapporteras kunna vara aktuell för spel mot Elfsborg. För Jasmin Sudic blev det värre. Han har för fjärde gången i karriären skadat korsbandet och missar resten av säsongen.Manager Magnus Haglund reser till Stockholm med följande trupp:Noterbart är att anfallaren Jesper Karlsson är tillbaka truppen efter att ha skadat foten i matchen mot Ytterhogdals IK. Djurgården har i skrivande stund inte offentliggjort sin trupp.2017 är Rami Kaibs andra säsong i A-truppen. Under försäsongen har han spelat 90 minuter i träningsmatcherna, undantaget matchen mot FC Nordsjälland där han byttes in halvtid och i Svenska Cupen fick han göra ett inhopp mot Ytterhogdals IK. Enligt Rami Kaib försäsongen varit tuff – det han tränat mest på är sitt defensiva spel och sin fysik – samtidigt som det har varit ganska roligt. Han har kommit in lite bättre i laget vilket har hjälpt både på det sociala planet och det prestationsmässiga. Han såg matchen när IF Brommapojkarna – som sedermera blev IF Elfsborgs banemän – slog ut Djurgården ur Svenska Cupen 2016/2017 och han märkte att väldigt mycket kretsade kring nyförvärvet och hemvändaren Kim Källström.– Adam har börjat träna nu så jag tror att det blir tufft med speltid nu, säger Rami Kaib när jag undrar hur hans tankar går inför matchen mot Djurgårdens IF på söndag. Matchen i sig, Djurgården är ett bra lag men det har haft det väldigt tufft under försäsongen, Svenska Cupen, i början av allsvenskan också.– Även om det kommer bli en tuff match så tycker jag nästan att vi borde vinna.