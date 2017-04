Inför IF Elfsborg – AIK: ”Fantastisk hemmapremiär”

AIK kryssade mot BK Häcken hemma på Friends Arena i seriepremiären av allsvenskan.

IF Elfsborg slog Kalmar FF på Guldfågeln Arena med 1-5. Imorgon möts de på Borås Arena.

– Det skall bli en jättekul match att spela, säger Joakim Nilsson till Svenska Fans.

Den allsvenska premiären är avklarad och för IF Elfsborg slutade det med en 1-5 vinst mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Joakim Nilsson fick förtroendet från start i backlinjen tillsammans Adam Lundqvist, Jon Jönsson – utbytt efter 20 minuter efter att ha nickat ihop med Kalmar FF:s Romario – och Anders Randrup Han tycker att 0-0 är ett resultat som speglar den första halvleken på ett bra sätt. Hemmalaget Kalmar FF hade mycket boll utan att lyckas skapa några målchanser. Elfsborgs spel kändes stabilt och bra defensivt. Enligt Joakim Nilsson hade Elfsborg två chanser i första halvlek i form av varsitt en-mot-en läge för Issam Jebali och Per Frick men 0-0 stod sig när Markus Strömbergsson blåste av för halvtidsvilan. Under pausen pratade de om att de gjort en bra prestation defensivt som de kunde bygga vidare på plus några offensiva kombinationer. Manager Magnus Haglund var nöjd med första halvlek och sade att de fortsätter som de gjort så kommer det att trilla in en boll.Fem minuter in i andra halvlek föll första målet. Kalmar FF tilldöms straff sedan Simon Lundevall fått bollen på handen och Romario gjorde 1-0 till Kalmar FF. Kevin Stuhr Ellegaard kastade sig åt rätt håll men kunde inte freda sitt mål. Joakim Nilsson tyckte att det var surt med tanke på att Kalmar FF inte hade skapat några större målchanser tidigare i matchen. Straffen var korrekt dömd. Känslan inom laget var ändå att det kunde vända på det.Fyra minuter senare Kalmar FF hade bud 2-0 när anfallaren Papa Diouf , framspelad av Svante Ingelsson , avancerade inåt och testade avslut. Kevin Stuhr Ellegaard blockerade med en benparad.Istället kvittterade och vände Elfsborg på matchen inom sju minuter. Per Frick vann enkelt duellen med Viktor Elm och nickade distinkt in 1-1 för Elfsborg. Inlägget stod Adam Lundqvist för.Med en kylig pass ut på kanten friställde Issam Jebali Daniel Gustavsson . Han sprang ifrån Viktor Elm, rundade Kalmar FF:s målvakt Ole Söderberg och satte 1-2 till Elfsborg.Några minuter senare fick Kalmar FF sin chans att kvittera till 2-2 när de tilldömdes en frispark efter en duell mellan Romario och Alex Dyer . Rasmus Elm tog ansvaret men frisparken träffade kryssribban och ingen kalmarit högg på returen.– Vi hade centimeterna på våran sida, säger Joakim Nilsson om Rasmus Elms frispark. Jag vände mig om och trodde att den gick stolpe in. Jag såg den följa mållinjen men som tur var till inspark. Där var det några hundradelar som man var i skräck.Under sista kvarten av ordinarie speltid gick Elfsborg ifrån till en 1-5 ledning. 1-3 gjordes av Issam Jebali, framspelad av Simon Lundevall. 1-4 innebar Daniel Gustavssons andra mål för kvällen. Målet var dessutom en snarlik kopia av hans första mål. Assisten stod Alex Dyer för. 1-5 var Issam Jebalis andra mål för kvällen. Joakim Nilsson tyckte att de gjorde det bra defensivt även i andra halvlek. De lyckades vända underläget och utnyttjade Daniel Gustavssons snabbhet vid 1-2- målet. Efter det så fortsatte de att bygga vidare på det offensiva spelet.För AIK handlade vintern 2016/2017 om Alexander Isak. Om han skulle flytta, till vilken klubb och hur mycket de få betalt. Anfallaren hamnade slutligen i Borussia Dortmund och för en del av pengarna har klubben förstärkt truppen med bland annat Kristoffer Olsson, Simon Thern Sulejman Krpic och hemvändaren Henok Goitom . Joakim Nilsson har spelat tillsammans med Kristoffer Olsson i U21-landslaget och under vinterns januariturné i Abu Dhabi.– Som fotbollsspelare, fantastisk med bollen, säger Joakim Nilsson när jag ber honom beskriva Kristoffer Olsson. Vill alltid ha bollen. Vill lösa situationer för laget. Sedan har han en blick framåt i offensiven där han gillar att slå de avgörande bollarna och han gillar att slå upp de i banan. Vara med i anfallet även fast han, som jag förstod det nu senast, hade en lite mer komma och hämta boll-roll då. Utanför planen en väldigt ödmjuk spelare som brinner för fotbollen absolut. Det är en fantastisk fotbollsspelare som jag tror att AIK på sikt kommer att ha mycket nytta av.I premiären gästades AIK av BK Häcken på Friends Arena i en match som slutade 0-0. BK Häckens bästa målchans kom i den 72 minuten när Rasmus Lindgren testade avslut från distans. Oscar Linnér lyckades inte greppa bollen och när han försökte fånga upp sin egen retur rev han ned Alhassan Kamara . Spelarna i BK Häcken skrek på straff men Andreas Ekberg friade och det blev istället en hörna. Närmast att spräcka Christoffer Källqvist nolla var Johan Blomberg. I den 84:e minuten fångade upp Eero Markkanen Stipe Vrdoljak s inlägg och spelade vidare mot Johan Blomberg som helt omarkerad smugit in i målområdet. Han testade avslut men bollen träffade målställningen.Joakim Nilsson har under försäsongen haft fokus på att bli frisk från sin knäskada vilket han i princip är. Han såg till att vara extra förberedd inför vinterns januariturné och har även tränat allmän styrka. En genomgång av vinterns träningsmatcher och deltagandet i Svenska Cupen visar att han fått speltid i samtliga nio matcher, varav sju från start. Han tycker själv att försäsongen har varit upp och ned. Han inledde bra och fick spela mittback men fick sedan spela vänsterback under januariturnén och några under tränings och Svenska Cupmatcher. Det är en position han inte föredrar men accepterar att spela på om det kan hjälpa laget. Inblandningen i Viktor Gyökeres avgörande mål när Brommapojkarna slog ut Elfsborg ur Svenska Cupen tog en del på honom. Efter det var det bara att blicka framåt mot allsvenskan.– Fantastisk hemmapremiär, säger Joakim Nilsson när vi pratar om morgondagens allsvenska hemmapremiär mot AIK. Hoppas att det kommer mycket folk. Det lär det väl göra. Det skall bli en jättekul match att spela. Ett AIK som jag tror kommer att vara bättre än Kalmar så vi måste prestera hundra procent hela matchen. Han förklarar att det är skönt att gå in i matchen med resultatet från Guldfågeln Arena i ryggen. Han har sett lite av deras premiärmatch mot BK Häcken i samband med videogenomgång och lite från deras matcher i Svenska Cupen. Han vet att de fått in många nya spelare vilket han tycker talar för Elfsborg och han tror inte att AIK levt upp till sina egna förväntningar.– Ja, hur det är det möjligt? Revanschlusta. Sedan så kände vi efter den matchen att vi måste komma ihop som lag och verkligen jobba för varandra. Det har vi tagit med oss in i träningen extra bra tycker jag de senaste veckorna. Sedan har vi haft alla friska den senaste tiden vilket har gjort att konkurrenssituationen har varit bra. Haglund har kunnat välja. Det är olika faktorer. Sedan så, som jag sade: det är små marginaler. Det hade kunnat vara 2-0 till Kalmar. Att vi vänder på det är ett bevis på en stark moral och återhämtar oss från den förlusten.