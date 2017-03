Inför IF Elfsborg – Falkenbergs FF: ”Vi skall vinna den matchen”

IF Elfsborg slog Ytterhogdals IK med 0-3 i den andra omgången av Svenska Cupens gruppspel.

Imorgon väntar i IFK Värnamo på Borås Arena i en gruppfinal.

– En match vi skall vinna för att gå vidare, säger Daniel Gustavsson till Svenska Fans.

Svenska Cupen 2016/2017 var inne på andra omgången i gruppspelet. För IF Elfsborg innebar det match mot Ytterhogdals IK i BL Arena i Ljusdal. Daniel Gustavsson spelade från start framför Anders Randrup på högerkanten. Han var imponerad av hemmalaget. De jobbade hårt – Daniel Gustavsson tippar att det inte är många division II som orkar springa som mycket som de gjorde – och låg jäkligt kompakt. Elfsborg hade mycket boll utan komma till särskilt många lägen. Mot Falkenberg s FF höll Ytterhogdals IK nollan i 47 minuter. Mot Elfsborg höll den i 41 minuter.– Jesper kommer in från kanten, lägger in en instickare till Prodell som kommer halvt ren med målvakten, beskriver Daniel Gustavsson sitt mål efter torsdagens träning på Borås Arena. Jag försöker läsa det ganska tidigt så jag kommer före min back. Han kan lägga in den så har jag öppet mål.Daniel Gustavsson tycker att första halvlek kändes stabil ifrån Elfsborgs sida. Det enda han saknade var att det skapade för lite chanser. Anda halvlek fortsatte på samma sätt. Fast då lyckades Elfsborg skapa fler chanser och stängde sedan matchen med två mål. Det andra gjorde Daniel Gustavsson själv i den 50:e minuten efter att Jesper Karlsson fångat upp ett inkast från Anders Randrup. Han passade vidare till Simon Olsson som lade den till Alex Dyer . Han lade fram till den Viktor Prodell. En av Ytterhogdals spelare tar bollen men Dyer tar tillbaka den och spelade fram till Daniel Gustavsson distinkt gjorde 0-2 till Elfsborg.Tredje målet gjordes av Viktor Prodell i den 74:e minuten. Firma Gustavsson och Dyer var inblandade även i det målet. Daniel Gustavsson tycker att Elfsborg gjorde en godkänd match. Fler mål kunde ha gjorts mer bättre skärpa, men det kändes ändå tryggt eftersom Ytterhogdals IK inte hade något skott på mål i andra halvlek. BL Arenas plan var bra att spela på. Det var skönt att spela inomhus.På Kristineslätts IP:s konstgräs tog hemmalaget Falkenbergs FF emot gästerna från Småland, IFK Värnamo och det var gästerna som hade matchens första chans målchans i den sjätte minuten. De fortsatte skapa chanser och fick utdelning i den 41:a minuten när Pär Cederqvist spräckte Hampus Nilsson s nolla. Petar Petrovic var regissören bakom anfallet och Oskar Johansson stod för framspelningen till Cederqvist.Falkenbergs FF:s nyförvärv, anfallaren Erik Pärsson förstod att det var en tuff match som väntade och det skulle bli kamp om varje meter. Att IFK Värnamo var det lag som blev bollförande var inte något som han räknat med. Han anser att smålänningarna vann första halvlek helt rättvist. Under halvtidsvilan fick de intala sig själva att de inte funkar att spela som de gjort i första halvlek. Hasse Eklund instruerade sina adepter att de skulle in mer i duellerna och vara bättre när det gäller andrabollarna.I andra halvlek kom Falkenbergs FF ut som helt nytt lag. De lyckades göra några positiva förändringar i sitt spel under de första fem-tio minuterna i andra halvlek vilket gav positiv energi till laget. Kvitteringen kom efter en straff i den 60 minuten.– Det är en konstig situation, kommenterar Erik Pärsson straffsitautionen. Han (Petar Petrovic) kommer ju ju upp och tar bollen med handen i straffområdet. Det är inte så mycket att snacka om. Erik Pärsson tog ansvaret för straffen. Det enda han tänkte på att var att den skall in in i mål. Tobias Andersson , IFK Värnamos målvakt kastade sig åt vänster och Erik Pärsson kunde behärskat kvittera till 1-1. Matchen slutade 1-1 vilket också blev slutresultatet.Erik Pärsson anslöt till Falkenbergs FF inför säsongen 2017 från Landskrona BoIS. I sin ungdom spelade han i Malmö FF:s ungdomslag tillsammans med bland andra Pawel Cibicki, Alexander Blomqvist – numera i Trelleborg s FF – och Pa Konate men närmare A-truppen än en två veckor lång träning med de kom han inte. Istället lånades han ut till Lunds BK i division I och sedan till FC Höllviken i division II. Under tiden han spelade i FC Höllviken gick klubben upp i division I. Säsongen 2015 noterades han för 11 på 24 matcher vilket väckte intresse från en seriekonkurrent och i november presenterades han som ny spelare i Landskrona BoIS.Under säsongen 2016 fick han bland annat var med om när David – Landskrona BoIS – slog ut Goliat – Malmö FF – ur Svenska Cupen 2016/2017 och han noterades för 17 mål, två mål mindre än Richard Yarsuvat som vann skytteligan. Landskrona BoIS slutade på en tredje plats i division I.– Jag kände mer att det var en väldigt stor besvikelse att vi inte ens kom till kval, svarar Erik Pärsson när jag undrar varför han lämnade Landskrona BoIS. Det var ju mitt mål. Jag hade ändå spelat i division I i tre säsonger så jag kände att det här alternativet kanske inte kommer igen. Att prova vingarna. Jag börjar ändå bli lite äldre Jag kände att det är nu eller aldrig. Det var väl lite det man hade en känsla av.Ny klubb blev Falkenbergs FF.– Det var de som visade absolut mest intresse, förklarar Erik Pärsson. Jag fick komma hit och se allt runt omkring. Den nya arenan och känna på det och träffa lite spelare runt omkring. Jag fick bara en jättebra känsla direkt. Det kändes som ett bra steg i min fortsatta utveckling att gå till Falkenberg.Hittills under försäsongen 2017 har han fått speltid i lagets samtliga träningsmatcher och Svenska Cup-matcher och gjort fyra mål uppdelat på två stycken i träningsmatcherna och ett mot Ytterhogdals IK och IFK Värnamo i Svenska Cupens gruppspel. Han beskriver sin försäsong som upp och ned. Det har vart en omställning för honom att komma till en ny stad och vissa tillfällen känns bättre än andra. Han är helt säker på att det kommer att bli bättre med tidens gång. Han beskriver sig som en halv måltjuv med rätt bra speed i fötterna och när det väl luktar mål har han garanterat en en fot inblandat. Utanför plan är han en person som man kanske inte tar på största allvar. Han gillar att ha det roligt och skämtar mycket med sina polare och lagkamrater. En av hans nya lagkamrater, Viktor Götesson, är inlånad från just IF Elfsborg.– Det är en go kille han också. Han är ifrån Skåne från början. Han kom ju från Mjällby innan er. Jag har ju mött honom har vi snackat om. Vi har lite gemensamma bekanta och sånt också. Sådana som man har lärt känna under resans gång. Det är en skittrevlig kille och en bra tillgång till laget.– Min personliga målsättning är väl att komma så högt upp i skytteligan som möjligt och vara där när det händer och hjälpa laget så mycket det går, säger Erik Pärsson. Ta viktiga poäng. Det är en tight serie Superettan . Det är ingen som tagit favoritskapet. Det är många lag som slåss om det. Det är riktigt tufft. Det gäller bara att kämpa hårt. Förhoppningsvis så kommer prestationen efter det.– Alla känner väl likadant, svarar Erik Pärsson. Vill man inte vinna serien så har man inte på den här nivån att göra. Om man vill stanna kvar i Superettan och vara ett lingonlag i mitten så tycker inte jag att man skall hålla på, på den här nivån.IF Elfsborg har offentliggjort sin:Truppen kommer att minskas till arton spelare vid matchdag.Hans Eklund reser till Borås med följande trupp:Erik Pärsson känner Adam Lundqvist från landslagsläger med P94 på Bosön och från en provträning för IFK Göteborg för åtta år sedan. Helgens match betraktar han som en skitrolig utmaning.– Elfsborg är inget dåligt lag, säger Erik Pärsson när söndagens match kommer på tal. Vi har inte snackat sådär jättemycket än. Vi skall snacka om det i eftermiddag, Det är skitrolig utmaning att testa allsvenskt motstånd såhär tidigt på säsongen. Det skall bara bli roligt.Daniel Gustavsson tycker att hans försäsong har vart ganska bra. Han var revanschsugen från förra sommaren och hösten när det inte gick så bra som han hoppats på. Han har kört på bra med tråningen under vintern och nu det har gett resultat i form av speltid i lagets samtliga träningsmatcher och Svenska Cup matcher. Plus två mål i träningsmatchen mot FC Nordsjälland och tre mål hittills i Svenska Cupens gruppspel.Jag att minns att jag snackade med dig inför Malmö förra året. Du berättade att det var skillnad att komma ifrån Örebro till Elfsborg. Du bytte kant och grejer.– Ja, det var nästan bara högerkanten här, svarar Daniel Gustavsson, Jag tror att jag fick någon match när Lundevall skadade sig/vart avstängd eller något sånt där. Då skadade jag mig efter tio minuter mot Norrköping. Det var det enda. Nu har det blivit lite mer vänsterkant här. Jag tror det är två och en halv match, halva Nordsjälland och de två senaste. Jag trivs bättre där. Det Magnus också men det är han som tar ut laget. Han har valt att spela mig ifrån högern. Jag får försöka bli lika bra där.Målsättningen för säsongen 2017 är att fortsätta på den inslagna vägen. Han vill komma till mycket avslut, skapa mycket lägen och göra fler mål och assist än vad han gjorde förra året när han kom till laget.– En match vi skall vinna för att gå vidare, säger Daniel Gustavsson. Det är ingen idé att spekulera i om det kan räcka med ett kryss och målskillnad och sådana grejer. Vi skall vinna den matchen. Det är de vi har siktet inställt på.– Vi såg lite under bussresan upp när de mötte Värnamo. Värnamo hade mycket boll. Det tror jag att vi också kommer att ha. Gärna få hål på de hyfsat tidigt och försöka spela ut men ändå vara stabila bakåt så de inte kan få något snöpligt mål eller liknande.