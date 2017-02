Inför IF Elfsborg – IFK Värnamo: Skönt att börja med tävlingsmatcher

Imorgon börjar Svenska Cupen 2016/2017.

För IF Elfsborg väntar IFK Värnamo hemma på Borås Arena.

– Först och främst skall det bli skönt att börja med tävlingsmatcher, säger Jon Jönsson till Svenska Fans.

Imorgon spelas den första tävlingsmatchen för säsongen 2017 för IF Elfsborg när gruppspelet i Svenska Cupen 2016/2017 inleds. IF Elfsborg spelar i grupp fyra tillsammans med IFK Värnamo, Falkenberg s FF och Ytterhogdal och får starta gruppspelet hemma på Borås Arena mot IFK Värnamo. Mittbacken Jon Jönsson beskriver känslan efter dagens förmiddagspass med orden att han börjat ladda för match. Riktig tävlingsmatch där det – till skillnad från träningsmatcher – finns en nerv och tre poäng som står på spel.– Vi har snackat om det, säger Jon Jönsson när jag undrar om hans intryck av träningsmatchen mot FC Nordsjälland. Vi kommer inte alls rätt i vårt presspel. Vi visste att de skulle ha mycket boll. Det är deras sätt spela. Mycket folk framåt och mycket rörlighet. Vi skulle leda de utåt och få grepp om de på kanterna men istället så öppnar vi upp oss så de kunde spela emellan vårt mittfält och komma in i mellanrummet där och det blev det jobbigt. Vi gjorde tre mål på tre halvchanser. Det var starkt att vi gjorde tre mål men det var klart att det fanns att jobba på i försvarsspelet över hela planen.Jon Jönsson tycker att försäsongen har känts jävligt bra. Det är första försäsongen på flera år som han kunnat vara med på allt. Han har tränat alla träningspass och fått en bra grundstyrka. Han har spelat från start i samtliga träningsmatcher som laget spelat mot AFC Eskilstuna och Halmstads Bollkubb under träningslägret i Salou och nu senast mot FC Nordsjälland. Matchen mot AFC Eskilstuna beskriver han som intetsägande. Det togs många felbeslut, de gjordes många byten och att spelarna halkade omkring på den hala planen gjorde att det blev ett konstigt spel i den matchen. I träningsmatchen mot Halmstad skulle de prova med presspel men det var för många trötta ben i laget för det skulle fungera. Jon Jönsson förklarar att om ett presspel skall fungera så ”gäller det att allas huvuden är påskruvade” för om det inte fungerar så blir det en dominoeffekt av det hela. Mot ett Halmstad som spelar väldigt rakt och inte ens försökte spela fotboll så blev det mycket dueller, och djupledslöpning för försvararna.– Vi har tagit bort något pass, svarar Jon Jönsson. Vi tog fredagen till att vila både kropp och huvud och då kommer man hit med mer energi idag. Det sliter inte det lilla vi gör idag. Sedan är man pigg och färdig till matchen imorgon. Annars kan det bli man att blir lite trög efter många träningar. Det märks rätt snabbt när man går ned på träningen och även antal pass. Man känner sig explosiv i benen. Man går inte och hänger riktigt lika mycket. Vissa träningar på försäsongen är bara mjölksyreträningar och då är man trött i benen dagen efter.Träningsmatchen mot Skövde AIK – hemmahörande i division 1 södra tillsammans med bland andra Ljungskile SK, Mjällby AIF och Landskrona BoIS – hemma på Ljusseveka i Värnamo den 10 februari var den tredje under försäsongen 2017 för IFK Värnamo. Det var hemmalaget som tog ledningen efter tre minuter genom den rutinerade anfallaren Pär Cederqvist. Framspelningen stod Petar Petrovic för. Petrovic var även inblandad i sekvensen som gav straff för hemmalaget. Han tog själv ansvaret för straffen och gjorde 2-0 till IFK Värnamo.Andra halvlek var en minut gammal när IFK Värnamo utökade sin ledning till 3-0 efter en nick av Ellis Culum, på ett inlägg från Victor Nilsson . Med en betryggande ledning i ryggen sänkte hemmlaget tempot i matchen utan att släppa in Skövde AIK. Anfallaren Ryan Finley ersatte Victor Nilsson 61 minuter in i matchen och hann under sitt inhopp göra ett mål som blev bortdömt för offside, göra 4-0, dra på sig en varning och bli utbytt på grund av en skada.– Jag tycker att vi är betydligt bättre än vad de är, säger mittfältaren Oscar Johansson . Vi började första halvlek bra. Lite slarvigt i början. Vi spelade ut första halvlek väldigt bra som vi vill spela om man säger så. Vi leder med 2-0. Det kunde ha stått mer än så. Sedan andra halvlek så är vi bra de första tio minuterna. Sedan börjar det bli lite ryckigt när man gör mycket byten och så i träningsmatcher. Det hände inte så mycket. Vi gjorde mål i slutet (Ryan Finley). Det hände inte så mycket däremellan.Oskar Johansson har fått speltid i försäsongens samtliga träningsmatcher. I säsongspremiären blev de besegrade av Trelleborg s FF hemma på Ljusseveka med 3-1. Oscar Johansson tycker att det gjorde en bra match utifrån sina förutsättningar. Det som fällde avgörandet var att Trelleborgs FF kom med ett lag som redan var samspelta i sitt försvarsspel i jämförelse med IFK Värnamo vars startelva innehöll sex nyförvärv. Säsongens andra träningsmatch spelades mot AB Köpenhamn under ett kortare läge i Danmark i börjar av februari. Då avgick IFK Värnamo med segern. Enligt Oskar Johansson gjorde laget en bra första halvlek och spelade helt okej. Den andra halvleken blev lite ryckig men allt som allt en helt okej match och ett tecken på att de börjar komma in i det nya spelsättet signerat Christian Järdler.– Jag tycker att det är jättebra. En väldigt bra tränare, svarar Oscar Johansson när jag undrar om den nye tränaren Christian Järdler.– Man känner att han är väldigt proffsig i det han gör. Sedan kan man prata om det mesta med honom. Om det är någonting så kan man ta det med honom. Han är väldigt bra på att ge feedback och beröm. Han är bra på att höja spelarnas självförtroende. Det behövs alltid.2016 spelade IFK Värnamo in 35 poäng i Superettan vilket gjorde att de landade på en 11 plats. Deras statisik skrevs till 35-40. Oscar Johansson sammanfattar säsongen med att de gjorde en väldigt bra vårsäsong i Superettan där de låg som bäst på femte plats. Under hösten lyckas de inte lika bra. De spelar bra under de första matcherna men lyckas inte vinna utan istället blir det kryssmatcher och förluster med uddamålet. Det gav självförtroendet en knäck som de inte lyckas återhämta sig ifrån förrän sista matchen när de slog Varbergs BoIS med 5-0 hemma på Finnvedsvallen.För sin egen del anser att Oscar Johansson att han svarade för ett bra år 2016. Han tyckte att det kändes som att han utvecklats och tagit ytterligare kliv framåt. Inför 2017 är han på hugget. Laget har inte satt någon målsättning för säsongen än. Den brukar komma i samband med träningslägret lite längre fram. Oscar Johansson tycker att en rimlig målsättning är att försöka komma högre upp i tabellen än vad de gjort tidigare, vilket i praktiken innebär högre än den nionde plats som de har som bästa placering i Superettan.– Jag är en snabb, hårt arbetande spelare. Bra passningsspel, bra teknik. Gillar att löpa upp ytor för andra.– Jag har spelat lite olika. Nu i år har jag hittills mest vart yttermittfältare men föregående år var jag innermittfältare och året innan det innermittfältare. Vi har lite annat spelsätt nu så den här rollen är rätt anpassad så som jag spelar. Det är väldigt bra för mig.– Vi utgår från ett 4-4-2 i ett försvarsspel men övergår i ett annat spelsystem när vi anfaller, förklarar Oscar Johansson.– Svårt att säga, svarar Oscar Johansson. Dalkurd har ett väldigt bra lag måste jag säga. De har ett namnkunnigt lag. Så de skulle jag nog säga är favoriter och sedan Gefle kanske. De är alltid jobbiga att möta. Jag tror att de komma i topp.Vid den här tiden 2016 var Jon Jönsson fullt sysselsatt av rehabiliteringsträning för hälsenan som opererats. Han minns inte att det inte var någon rolig tid utan mer ett nödvändigt ont. Han kunde träna två/tre gånger i veckan och kände att det var långt kvar. Allt eftersom så blev hälsenan bättre och smärtan lättade. Idag känner han inte av den alls. När allsvenskan drog igång 2016 var han fortfarande inte redo men tränarna ville ha med honom i truppen i syfte att kunna göra en punktinsats vid behov. Mot AIK på Friends Arena fick han säsongens första minuter i allsvenskan med ett fem minuter långt inhopp. Det följdes upp med ett längre inhopp mot Djurgården när han ersatte Anders Randrup . Mot Örebro på bortaplan i Maj spelade han full tid för första gången och maj summerades med speltid i tre av de sex allsvenska matcher som spelades. I samtliga tre spelade han från start.Under resten av den allsvenska säsongen missade han två matcher, mot Kalmar FF och Helsingborg s IF hemma på Borås Arena. De andra matcherna spelade han full tid.– Då var det bara att tuta och köra, säger Jon Jönsson när vi pratar om hans speltid under sommaren och höst. Det var länge sedan jag hade det så. Jag njöt bara egentligen av stunden. Bara att komma ut träna och inte tänka på att jag har ont varje morgon när jag vaknar och kliver upp ur sängen. Det var fantastiskt roligt. Det är först då man får ut sin potentiell.IF Elfsborg har offentliggjort sin trupp till morgondagens match:Frånvaro: David Olsson, Adam Lundqvist, Ibrahim Dresevic, Per Frick , Issam JebaliChristian Järdler och David Roufpanah reser till Borås med följande trupp:Morgondagens match blir andra gången som IF Elfsborg och IFK Värnamo möts i Svenska Cupen. 2016 var första gången och matchen spelades på Ljusseveka i Värnamo. Resultatet skrevs till 3-3. En av målskyttarna var Oscar Johansson. Han minns att de gjorde en bra match. Att de ledde med 2-0, att matchen slutade 3-3 och att hemmalaget lika gärna kunde ha vunnit den.– Väldigt rolig match att spela, säger Oscar Johansson när jag undrar vad han tänker inför söndagens match mot Elfsborg. Det är alltid kul att möta allsvenska lag. Elfsborg som gillar att spela fotboll är också roliga att möta.Jon Jönsson tycker att det känns bra inför säsongen. Laget har fått in spännande spelare. De har haft en bra försäsongen utan särskilt mycket skador.– Vi skall uppåt i alla fall, svarar Jon Jönsson när jag undrar om lagets målsättning inför säsongen 2017. Nu kom vi femma. Vi siktar egentligen bara på toppen så får man se hur det slutar. Så jämn är serien. Om man får allting att klaffa ett år så kan det gå långt. Det måste finnas den drivkraften hos alla. Det tror jag att det gör. Vi har ändå vunnit ett par gånger. Det är inget nytt för oss om vi skulle vara med i toppen. Vi siktar hela vägen men realistiskt är det ju att försöka vara med i de där toppfyra, topptre egentligen, för att ha chans på Europaplats.– Först och främst skall det bli skönt att börja med tävlingsmatcher, säger Jon Jönsson. Så vi får lite mer nerv i matcherna. Att det står någonting på spel. Är det träningsmatch så kan det gå dåligt utan det blir några konsekvenser av det. Gör vi ett dåligt resultat i Svenska Cupen så blir det konsekvenser av det. Det är skönt. Vi behöver, eller jag i alla fall, behöver den lilla pressen på sig att nu drar det igång på riktigt. Nu kan man inte springa och såsa en match. Då blir man utbytt. Upplägget med gruppspel tycker han är bra eftersom det blir fler tävlingsmatcher än träningsmatcher och kortare tid från det att allsvenskan slutade i november till att den börjar igen i april.– Viktor Claesson och Niklas Hult. Det är väl så jag tänker, svarar Jon Jönsson efter att ha förvissat sig om att det inte var förra årets match mellan lagen som var på tapeten. Det har kommit många spelare därifrån till allsvenska klubbar. I synnerhet här har vi haft några stycken. Det är väl en talangfabrik framförallt. Annars så vet jag inte. Vi snackade lite kort om det. De är tre spelare som är kvar sedan förra året. Det är ett helt nytt lag.– Det löper ut efter säsongen, säger Jon Jönsson.– Ja, vi snackat med varandra. Vi vet vart vi har varandra. Vi får se längre fram snart vart de lutar.– Inget speciellt. Jag tänker inte så långt nu. Jag har min agent till att lösa sådana saker. Jag har vart här sålänge så vi har en bra dialog Stefan och jag.– Det vet man aldrig. Som sagt jag trivs väldigt bra här. Det är utgångspunkten. Jag gillar att vara här.