I förra årets match på Borås Arena emellan lagen blev det 3-3.

Inför IF Elfsborg - Jönköpings Södra IF: Emir Bajrami saknas

På måndagskvällen kommer Jönköpings Södra IF till Borås för att spela match mot IF Elfsborg.

2017-05-21 21:59:00

På måndagskvällen kommer Jönköpings Södra IF till Borås för att spela match mot IF Elfsborg.En efterlängtad seger men fortsatt oansvarigt ledarskapElfsborg avgjorde matchen sent.Under torsdagskvällen spelar Elfsborg emot AFC Eskilstuna på Borås Arena.Det är hög tid för kraftfulla åtgärderElfsborg började matchen bra, men sedan rasade allt.IK Sirius tog en poäng mot BK Häcken efter ett sent kvitteringsmål på Bravida Arena. Magnus Wolff Eikrem snuvade Elfsborg på tre poäng när Malmö FF gästade Borås Arena. Imorgon möts IK Sirius – IF Elfsborg på Studenternas IP i Uppsala.Hur avgörande var matchen mot Malmö FF?Elfsborg spelade en jämn och spännande match emot Malmö FF under måndagskvällen.På måndagskvällen kommer serieledarna Malmö FF till Borås Arena.