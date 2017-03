I förra årets träningsmatch mellan de båda lagen vann Elfsborg med 3-1.

Inför IF Elfsborg - Odds BK: Ibrahim Dresevic och Lasse Nilsson tillbaka i Elfsborg

Efter Elfsborgs förlust i Svenska Cupen emot Brommapojkarna så beslutades det kvickt att Elfsborg ska spela en träningsmatch emot det norska laget Odds BK under tisdagen.

2017-03-20 18:44:00

I den första matchen för säsongen spelade Odd emot Kalmar FF. Där vann man säkert med 3-1. Därefter var det dags för att möta det ryska storlaget Zenit . Där spelade man 1-1. Efter det var det match emot Lilleström. Odd vann med 3-1. Matchen därpå var det dags att åka till Danmark för att möta Ålborg. Där förlorade man med 1-2. Därefter mötte man Notodden och där vann Odd med 4-0. Motståndet i nästa match var Viking. Odd tog en säker 4-1-vinst emot dem. Matchen efter det ställdes Odd emot Jerv. Odd vann med 3-2. Därefter var det dags för match emot Ålesund och Odd vann med 3-1.Den 1:a januari skrev Martin Broberg på för det norska laget. Han kom ifrån Örebro SK. Ifrån FK Haugesund kom Torbjørn Agdestein till klubben. Pape Paté Diouf har också skrivit på för klubben. Han spelade i Molde innan.Odd släppte Eric Kltolano på free transfer. Lars Eriksen slutade att spela fotboll efter säsongen 2016. Ole Halvorsen lämnade klubben för Sarpsborg 08. Chukwuma Akabueze flyttade till Turkiet och Boluspor.I hemmalaget för dagen så vill jag lyfta fram målvaktsgiganten Kevin Stuhr Ellegaard . Han imponerar match efter match. Han är enligt mig Nordens bästa målvakt.I Odds BK vill jag lyfta fram deras enda svensk Martin Broberg. Han är snabb som attan och när han var som bäst i Örebro så öste han in mål.1. Kevin Stuhr Ellegaard, 30. David Olsson.2. Jesper Manns, 4. Anders Randrup , 6. Jon Jönsson , 12. Joakim Nilsson , 13. Rami Kaib , 14. Ibrahim Dresevic, -. Christopher McVey.7. Daniel Gustavsson , 11. Issam Jebali, 15. Rasmus Rosenqvist , 18. Simon Olsson , 20. Emir Bajrami, 23. Alex Dyer 9. Lasse Nilsson, 17. Per Frick , 22. Viktor Prodell, -. Arian Kabashi.1. Sondre Løvseth Rossbach, 12. Viljar Røsholt Myhra.2. Espen Ruud, 4. Vegard Amundsen Bergan, 5. Thomas Grøgaard, 16. Fredrik Semb Berge, 18. Joakim Våge Nilsen, 21. Steffen Hagen, 25. John Kitolano.3. Ardian Gashi, 6. Oliver Berg, 7. Martin Broberg, 8. Jone Samuelsen, 14. Fredrik Nordkvelle, 19. Zakaria Messoudi, 20. Fredrik Oldrup Jensen, 22. Erik Eikeng, 29. Markus Andreas Kaasa.9. Torbjørn Agdestein, 10. Olivier Occéan, 11. Rafik Zekhnini, 13. Stefan Mladenovic, 15. Sigurd Hauso Haugen, 23. Marius Bustgaard Larsen, 24. Riku Riski, 27. Papa Paté Diouf.I Elfsborg saknas Jörgen Horn, Simon Lundevall Jesper Karlsson och Adam Lundqvist. Ibrahim Dresevic och Lasse Nilsson är tillbaka ifrån skador. Odds BK har en skadefri trupp.Kristoffer Karlsson – Huvuddomare.Andreas Söderkvist – Assisterande domare.Jonas Bäcklund – Assisterande domare.Sändningen på www.cmore.se startar 12.55. Matchen börjar 13.00.Efter Elfsborgs förlust i Svenska Cupen emot Brommapojkarna så beslutades det kvickt att Elfsborg ska spela en träningsmatch emot det norska laget Odds BK under tisdagen.Elfsborg förlorade kvartsfinalen i Svenska Cupen emot Brommapojkarna med 1-2. Därmed är drömmen om Europa stängd för Elfsborg i år.På söndag är det dags för kvartsfinal i Svenska Cupen. Elfsborg tar emot de nyblivna Superettanlaget Brommapojkarna på Borås Arena.Elfsborg visade storform och krossade Falkenberg med 6-1 och är därmed vidare till kvartsfinal i Svenska Cupen.IF Elfsborg slog Ytterhogdals IK med 0-3 i den andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Imorgon väntar i IFK Värnamo på Borås Arena i en gruppfinal. – En match vi skall vinna för att gå vidare, säger Daniel Gustavsson till Svenska Fans.Elfsborg åkte upp till Härjedalen för att spela match emot Ytterhogdals IK i Svenska Cupens andra omgång.IF Elfsborg spelade 2-2 mot IFK Värnamo i den första gruppspelsmatchen av Svenska Cupen. Imorgon väntar Ytterhogdals IK. – Det blir nog en tuffare match än vad många tror, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.Äntligen så var det dags för den första tävlingsmatchen 2017. Elfsborg mötte IFK Värnamo i Svenska Cupen.Imorgon börjar Svenska Cupen 2016/2017. För IF Elfsborg väntar IFK Värnamo hemma på Borås Arena. – Först och främst skall det bli skönt att börja med tävlingsmatcher, säger Jon Jönsson till Svenska Fans.Elfsborg spelade sin tredje träningsmatch för säsongen. De åkte över till Danmark och spelade en målrik match emot FC Nordsjälland.