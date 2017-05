Inför IF Elfsborg – Östersunds FK: "Vi ser fram emot Östersundsmatchen"

Östersunds FK slog AFC Eskilstuna med 1-3 på Tunavallen.

IF Elfsborg kryssade mot GIF Sundsvall på Norrporten. Imorgon möts de på Borås Arena.

– Vi ser fram emot Östersundsmatchen, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.

Med ett nyvunnet självförtroende efter 3-0 på Borås Arena mot Örebro SK styrde IF Elfsborg norrut. Mot Sundsvall och match mot GIF Sundsvall på Norrporten Arena. Första halvlek präglades av flera chanser från båda lagen. Viktor Prodell stod för Elfsborgs främsta chans i första halvlek när hans avslut, efter inlägg från vänster av Adam Lundqvist, träffade Tommy Naurin s stolpe. Hemmalagets bästa målchans noterades Sebastian Rajalakso för som även han träffade målställningen.– Jag tycker att det är en ganska bra halvlek från vår sida, säger Magnus Haglund efter lördagens träningspass på Borås Arena. Vi skapar en del chanser. De har ett par chanser men vi har fler. Jag tycker att vi borde ha haft ledningen till paus. Det är min bild av första halvlek.I andra halvlek fick Elfsborg utdelning på sina chanser i den 53 minuten. Joakim Nilsson slog ut en crossboll till Jesper Manns. Han tog emot bollen, tog sig förbi Sundsvallsförsvararen Dennis Olsson och avancerade in i målområdet. Uppvaktad av Peter Wilson slog han in bollen i straffområdet. Per Frick testade avslut och den här gången satt bollen i nätet bakom Tommy Naurin. Resultatet stod sig till den 85:e minuten när Peter Wilson nickade 1-1.– Vi börjar bra, säger Magnus Haglund om den andra halvleken. En fin fortsättning på första och får utdelning. Sedan har vi kontroll. Första gången de kommer in i vårt straffområde efter lång tid så lyckas de göra mål. Det var synd det. Det var givetvis tråkigt att vi inte kunde reda upp den situationen som blev. Annars en bra andra halvlek. En halvlek med kontroll. Sedan får de lite energi på slutet och vi får kriga. Allt som allt en prestation som kunde givit tre poäng.Fem omgångar in i allsvenskan 2017 ligger Östersunds FK på en tionde plats. 2017. Lagets statistik skrivs till 6-5. I deras senaste allsvenska match mötte de den allsvenska nykomlingen AFC Eskilstuna på Tunavallen i Eskilstuna.Tre mål i första halvlek från Östersunds FK, två av Curtis Edwards och ett av Jamie Hopcutt, såg det ut som att gästerna spikat igen matchen i första halvlek. AFC Eskilstuna spelade upp sig i andra halvlek. Målvakten Andreas Andersson fick rädda ett distansskott som i sin tur ledde fram Eskilstunas reduceringsmål. Simon Alexandersson svarade för reduceringen. Eskilstuna hade därefter en boll i stolpen signerat Mohamed Buya Turay och ett avslut från Thomas Piermayr smekte ribbans överkant. Österunds FK höll undan och vann med 1-3.Enligt Elfsborgs hemsida ställer Magnus Haglund följande trupp på benen:Issam Jebali är avstängd och Joakim Nilsson kommer inte spel på grund av känning i baksida lår. Östersunds FK har i skrivande inte offentliggjort sin trupp.Enligt Magnus Haglund har det varit en bra vecka med mycket energi på träningarna. Han ser fram emot matchen mot Östersunds FK.– Som förra året. Väldigt spelskickliga, svarar Magnus Haglund när jag undrar om hans bild av Östersunds FK 2017. Kanske lite bättre i år. När jag undrar vilka han anser vara deras viktigaste spelare nämner han Foud Bachirou, Brwa Nouri , Samman Ghoddos och Ken Sema . I truppen finns dessutom Andreas Andersson som var tillhörde Elfsborgs A-trupp 2011-2013.– Jag hade han mycket här, minns Magnus Haglund. En lovande målvakt på den tiden. Har blivit äldre och fått mycket erfarenhet i Sirius Gefle och Östersund. Han har växt till sig och blivit en duktig målvakt.