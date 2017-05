Inför IFK Göteborg – IF Elfsborg: ”Jag tänker att det blir en härlig match”

IF Elfsborg slog Jönköping Södra på Borås Arena.

Imorgon väntar IFK Göteborg på Gamla Ullevi i säsongens första Västderby.

– Jag tänker att det blir en härlig match, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.

När Jönköping Södra i maj 2016 för första gången gästade Borås Arena för spel mot IF Elfsborg i allsvenskan vände de ett underläge till ett oavgjort resultat. Elfsborg tog ledningen genom Marcus Rohdén i den 32:a minuten sedan Jönköpings målvakt Damir Mehic boxat undan en hörna. Adam Lundqvist fångade upp bollen, skickade tillbaka den in i straffområdet där Marcus Rohdén nickade in den i det bortre hörnet.Andra halvlek blev ett målfyrverkeri. Per Frick utökade till 2-0 i den 62:a minuten när han, på volley, sköt in en frispark signerad Simon Hedlund. Jesper Svensson , framspelad av Pawel Cibicki , stod för Jönköping Södras första reducering 65 minuter in i matchen. Viktor Prodell utökade Elfsborgs ledning till 3-1 tre minuter senare. Liridon Silka, numera i IFK Värnamo, ersatte Fredric Fendrich i den 71:a minuten. Tre minuter senare reducerade han till 3-2 för Jönköping Södra med ett elegant avslut från distans. Sista ordet fick Pawel Cibicki när han i den 87:e minuten nickade in 3-3 och räddade en poäng till Jönköping Södra.Resultatmässigt gick mönstret igen i första halvlek när lagen i måndagskväll möttes på Borås Arena. Fast den här gången var det Daniel Gustavsson som med ett kyligt och kliniskt avslut spräckte Anton Cajtoft s nolla 29 minuter in i första halvlek. Regissör bakom anfallet var Alex Dyer och framspelningen stod Issam Jebali för. Jönköping Södra skapade inga farligheter värda namnet i den första halvleken.Tio minuter in i andra halvlek utökade Elfsborg till 2-0. Issam Jebali fångade upp en crossbroll från Anders Randrup och uppvaktad av Stefan Karlsson testade han avslut. Det ville sig inte bättre än att bollen gick in vid den bortre stolproten. Här bryts mönstret från matchen på Borås Arena 2016. Istället för att tappa matchen stängde Elfsborg matchen efter 59 minuter. Simon Lundevall slog en hörna och mittbacken Joakim Nilsson kastade sig fram och nickade/axlade sitt andra raka mål för säsongen.Manager Magnus Haglund visste att det var ett passningsskickligt lag som stod på andra sidan planen och det gällde för spelarna att ligga rätt i sina positioner och kunna kontra på de. Första halvleken beskriver han som stabil försvarsspelsmässigt med ett par vassa kontringar. Andra halvlek tycker han är mycket från Elfsborgs sida. Laget var bra i sitt etablerade anfallsspel och tryckte ned Jönköping. De hade tryck vid sina hörnor vilket fällde avgörandet i matchen i den fasen.– Jag är nöjd med matchen, säger Magnus Haglund. Tre gjorda mål och noll insläppta. Jönköping hade inga målchanser. Jag är nöjd med matchen.IFK Göteborg har inför morgondagens match en statistik på 13-9. De har spelat in 13 poäng vilket placerar de på en tionde plats i allsvenskan. Rutinerade anfallaren Tobias Hysén är med sina fyra mål och två assist den som gjort flest poäng för laget hittills i allsvenskan. Noterbart är de tre assisten som nyförvärvet Mikkel ”Mix” Diskerud bokförts för. Mittfältaren har med all önskvärd tydlighet accklimatiserat sig till sin nya klubb.Enligt Elfsborgs hemsida har manager Magnus Haglund tagit ut följande trupp:Jörgen Lennartsson har nominerat följande spelare:Parallellt med Elfsborgs match mot Jönköping Södra så gästade IFK Göteborg Norrporten Arena för match mot GIF Sundsvall . En match som gästerna vann med 0-4. Magnus Haglund har sett matchen i efterhand och konstaterar att Blåvitt gjorde en bra match. De var väldigt effektiva i första halvlek – de är farliga och vassa när de får sina lägen – vilket gav de ett resultatmässigt grepp om matchen.– Jag tänker att det blir en härlig match, säger Magnus Haglund när vi pratar om morgondagens match. Det är ett Västderby. Det blir mycket folk på läktaren. Två lag som kommer ifrån segrar. Det är en härlig möjlighet.– Jag tror att det blir mycket kamp, säger Magnus Haglund. Det blir de alltid i de matcherna. Många tuffa dueller. Mycket dueller. Det tror jag på.– Inget jag har lagt något större märke till, svarar Magnus Haglund.– Jag tänker att det får vi ändra på.