Inför Ytterhogdals IK – IF Elfsborg: ”Det blir nog en tuffare match än vad många tror”

IF Elfsborg spelade 2-2 mot IFK Värnamo i den första gruppspelsmatchen av Svenska Cupen.

Imorgon väntar Ytterhogdals IK.

– Det blir nog en tuffare match än vad många tror, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.

Gruppspelet i Svenska Cupen 2016/2017 är igång och för Elfsborg innebar det match mot IFK Värnamo hemma på Borås Arena. Det var Elfsborg som styrde matchen i första halvlek utan att varken de eller motståndarna IFK Värnamo lyckades skapa några målchanser att skriva hem om förrän Simon Lundevall 25 minuter in i matchen tog sig förbi Simon Nilsson och slog en passning inåt planen. Alex Dyer testade avslut men det blockerades föredömligt av Tyler Lissette. Bollen fångades istället upp av Daniel Gustavsson som gjorde 1-0. Elfsborg hade under återstående tiden av första halvlek flera avslut mot mål men 1-0 stod sig när lagen gick till halvtidsvila.



Elfsborg fortsatte att styra matchen i början av första halvlek fram tills den 53:e minuten när IFK Värnamo inom loppet av en minut vände sitt underläge till ledning med två snabba mål. Fredrik Lundgren fick ostört nicka in kvitteringen, efter en hörna av Petar Petrovic. Petrovic var i högsta grad delaktig i gästernas ledningsmål eftersom det var han som slog inlägget som anfallaren Pär Cederqvist nickade i mål.



Manager Magnus Haglund genomförde två byten inom nio minuter. Lasse Nilsson ersattes av Emir Bajrami och lagets skyttekung 2016 Viktor Prodell ersatte dagens målskytt Daniel Gustavsson. När Gustavsson byttes ut innebar det att Simon Lundevall flyttades ut till vanliga plats på vänsterkanten.

En minut senare gjorde han 2-2 för Elfsborg efter att ha skurit in från sin kant och dunkat in bollen i bortre hörnet. Framspelningen stod Joakim Nilsson för. Elfsborg hade flera avslut men lyckades inte göra det tredje målet. Matchen slutade 2-2.

– Offensivt bra, svarar Magnus Haglund när jag ber om hans analys av matchen i samband med fredagens träningspass på Borås Arena. Har grepp om matchen men ett par individuella misstag som leder till två mål.



Ytterhogdals IK spelar i division3 södra norrland. De kvalificerade sig till Svenska Cupens gruppspel genom att först besegra Team TG FF från Umeå med 7-1 och följde sedan de upp det med att hemma på Svedjevallen slå ut Syrianska FC på straffar. Siffrorna skrevs till 6-4. Lagets gruppspelsmatcher spelas på konstgräst i BL Arena i Ljusdal eftersom Svedjevallen inte är i speldugligt skick än. I deras första gruppspelsmatch mötte de Falkenbergs FF. Efter en mållös första halvlek gjorde Stefan Rodevåg 0-1 på nick i 47:e minuten efter en frispark signerad Christoffer Carlsson. De utökade till 0-2 genom nyförvärvet från Landskrona BoIS Erik Pärsson. Framspelningen stod Tibor Joza för och slutligen stängde sedan Falkenbergs FF matchen med 0-3 av Johan Lassagård i den 88:e minuten.

– Jag tycker att vi spelade en bra match faktiskt, säger Brian Wake, huvudtränare för Ytterhogdals IK. Det var stabilt och disciplinerat i första halvlek. Jag var besviken på det första målet. Det var en frispark. Jag var verkligen besviken på det målet. Jag tycker att vi spelade en bra match. Jag är stolt över spelarna faktiskt. Det var andra matchen vi spelade sedan vi kom tillbaka. Vi tröttnade litegrann i andra halvlek. Grabbarna gav allt. Jag var nöjd med matchen faktiskt. Besviken med resultatet men nöjd med spelarnas insats.



2017 blir Brian Wakes andra säsong som huvudtränare för Ytterhogdals IK. Han är fortfarande uppsatt som anfallare i truppen enligt lagets hemsida och spelade tolv/tretton matcher förra året. Han vet inte om han kommer att spela så mycket den här säsongen eftersom de har en bredare trupp nu och istället för att själv som 34-åring ta upp en plats i laget är det roligare för honom att ge de unga spelarna han utvecklat själv chansen att visa upp sig. Om laget skulle drabbas av exempelvis skador eller avstängningar så är han beredd att spela. Rent fotbollsmässigt vill de försöka spela ett kortpassningsspel, bygga upp spelet i backlinjen och försöka skapa chanser framåt. Sett till laguppställningar har de spelat med en fembackslinje ganska mycket under säsongen 2016 och det använde den senast mot Falkenbergs FF. Ibland spelar det 3-4-3, och ibland 3-5-2. 4-4-2 har inte spelats sedan Brian Wake blev huvudtränare.



Brian Wake berättar de har en ung trupp där åldern på spelarna är 19-20 år och att de är hungriga och duktiga spelare. Flera av de har varit i engelska proffsklubbars ungdomslag. I Ytterhogdals IK får de en ny chans att spela fotboll och därmed visa upp sig för den svenska marknaden. Brian Wake försöker bidra med det han kan inom fotboll och utveckla sina spelare så gott han kan. Ett exempel är Jordan Robinson, lagets lagkapten. Han har ett förflutet i Middlesbroughs och Wigans ungdomslag. Han gjorde ett framträdande i FA-Cupen när Wigan mötte Hull 2011 men tappade sedan sin plats efter en skada. Han spelade för Billingham Synthonia och Darlington innan han flyttade till Ytterhogdal sommaren 2016.

– Ja, vi har flera engelska spelare här, svarar Brian Wake när jag undrar varför truppen innehåller så många engelskspråkiga spelare. Vi som klubb vill värva svenska spelare men tyvärr så finns det inte så många. Det är bara 500 personer som bor i Ytterhogdal. De flesta ungdomarna flyttar härifrån för att jobba eller studera, ja vad som helst. Det finns inte så många fotbollsspelare här. Vi som klubb har bestämt att försöka värva spelare från andra ställen, olika länder och försöka hjälpa de att utvecklas. Det är därför det finns så många utländska spelare. Jag har försökt att värva många svenska spelare. Jag har känt flera stycken som bor i Östersund men de vill inte åka två timmar två gånger varje vecka. Det förstår jag också. Det är mycket om man jobbar eller studerar. Det är inte så lätt här. Vi löser problemet med utländska spelare och det är därför vi har värvat flera unga spelare från England som vi hoppas kunna utveckla både som person och fotbollsspelare. Det är viktigt att spelaren uppför sig proffsigt både på och utanför planen.

Jag läste att du hade spelat för Östersund samtidigt som Graham Potter var tränare.

– Ja, jag spelade i Östersund i ett och ett halvt år, säger Brian Wake. Då jobbade jag som hjälptränare i Östersund också.

Hur kan man beskriva Graham Potter? Vad har han för egenskaper?

– Graham är jätteduktig, svarar Brian Wake. Han kan nästan allt faktiskt. Han skapar en miljö som är bra för spelaren att utvecklas i. Han har bra förståelse för fotboll och han vet vad som krävs. Han jobbar med att både spelaren och människan skall utvecklas. Det är en stor grej för honom. Att utveckla personen inte bara fotbollsspelaren.

De gjorde sin första säsong i allsvenskan förra året och klarade sig bra.

– Ja, de gjorde dem. De värvade en spelare från Ytterhogdal, Curtis Edwards, som flyttat härifrån till Östersund. Han spelade flera matcher förra året. De är ett jättebra fotbollslag med skickliga spelare. Jag tror att de kan bli ännu bättre nästa säsong. De har värvat duktiga spelare. De är ett bra lag som kan spela mot varje lag i allsvenskan tycker jag.



Manager Magnus Haglund har tagit ut följande trupp:

Kevin Stuhr Ellegaard, Tim Rönning.

Jesper Manns, Anders Randrup, Rami Kaib, Adam Lundqvist, Jörgen Horn, Joakim Nilsson. Daniel Gustavsson, Jesper Karlsson, Simon Lundevall, Rasmus Rosenqvist, Simon Olsson, Alex Dyer, Emir Bajrami. Viktor Prodell, Lasse Nilsson, Arian Kabashi. Jon Jönsson (avstängd efter två gula kort mot IFK Värnamo), Per Frick, David Olsson, Issam Jebali och Ibrahim Dresevic är inte aktuella för spel. Enligt Magnus Haglund behöver Ibrahim Dresevic ytterligare två veckors rehabilitering innan han är fullt återställd. Issam Jebali går in i full träning på måndag. Per Frick är redan i full träning och kan vara aktuell för den sista matchen i gruppspelet mot Falkenbergs FF hemma på Borås Arena 5 mars.



Ytterhogdals IK har i skrivande stund inte offentliggjort sin trupp. Brian Wake såg matchen mellan IF Elfsborg – IFK Värnamo och tyckte det var en intressant match.

– Elfsborg är ett jättebra lag med jätteduktiga spelare, säger Brian Wake. Vi vet att det kommer att bli tufft. Det är en bra utmaning för oss som grupp. Det viktigaste för mig och mina spelare är att vi kan lära oss mycket från den här upplevelsen. Jag ser fram emot matchen och hur mina spelare hanterar situationen och matchen mot ett av de bästa lag som finns i Sverige. Det är spännande. Jag vill att mina spelare ger allt. Det är också viktigt för mig att de njuter av matcher och har kul därute. Det är viktigt att ha kul när man spelare fotboll. Förstår att det kommer att bli tufft. Jag skall förklara för mina spelare att de skall göra sitt bästa. Sedan får vi se hur det blir.



Veckan har varit bra träningsmässigt enligt Magnus Haglund. De har tränat på de sätt och på de saker som de vill. De har jobbat lite extra med defensiven och skruvat till vissa delar i det arbetet. Han har sett matchen Ytterhogdals IK – Falkenbergs FF och drog av de slutsatsen att det är lag som jobbar hårt. Han tyckte att det var med länge i matchen och noterade målchanser från de vid ställningen 0-0 och 0-1.

– Intressant och spännande motståndare som vi aldrig har mött, i alla fall inte under min tid, svarar Magnus Haglund när jag undrar hur tankarna går inför matchen. Tio engelsmän i startelvan vilket gör det till en annorlunda match. Vi mötte Gauthiod från Grästorp som är ett division 2-lag i kvalet här. Det här blir en annan typ av match med hårt krigande engelsmän som har kommit hit för att spela fotboll i Sverige. Det blir intressant. Det blir nog en tuffare match än vad många tror.

0 KOMMENTARER 72 VISNINGAR 0 KOMMENTARER72 VISNINGAR ROBERT HYLTSKOG

2017-02-25 16:58:12

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-02-25 16:58:12

Elfsborg

2017-02-19 17:58:00

Elfsborg

2017-02-18 19:27:26

Elfsborg

2017-02-12 17:13:00

Elfsborg

2017-02-11 18:49:00

Elfsborg

2017-02-03 18:28:00

Elfsborg

2017-02-02 20:06:00

Elfsborg

2017-01-31 18:03:00

Elfsborg

2017-01-30 13:56:00

Elfsborg

2017-01-26 21:03:00

ANNONS:

IF Elfsborg spelade 2-2 mot IFK Värnamo i den första gruppspelsmatchen av Svenska Cupen. Imorgon väntar Ytterhogdals IK. – Det blir nog en tuffare match än vad många tror, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.Äntligen så var det dags för den första tävlingsmatchen 2017. Elfsborg mötte IFK Värnamo i Svenska Cupen.Imorgon börjar Svenska Cupen 2016/2017. För IF Elfsborg väntar IFK Värnamo hemma på Borås Arena. – Först och främst skall det bli skönt att börja med tävlingsmatcher, säger Jon Jönsson till Svenska Fans.Elfsborg spelade sin tredje träningsmatch för säsongen. De åkte över till Danmark och spelade en målrik match emot FC Nordsjälland.I Elfsborgs tredje träningsmatch för säsongen åker de över till Danmark och spelar match emot FC Nordsjälland.Elfsborg spelade sin andra match för året. Det blev återigen en oavgjord match.Andra träningsmatchen för 2017 spelas under fredagen. Elfsborg möter återigen en nykomling i Allsvenskan. Denna gången ställs de emot Halmstads BK. Matchen spelas på träningslägret i Spanien.I Elfsborgs första match för året var det många debuter som avklarades.Årets första match för Di Gule ska spelas. Elfsborg möter AFC Eskilstuna under tisdagseftermiddagen i Spanien.Ålgårdsläktaren redovisar här vad som händer kring Elfsborg och spelartruppen under hösten 2016 Rykten, bekräftade nyförvärv och förluster i en salig blandning. Ryktena ska tas med en nypa salt då de oftast bara stannar vid just rykten. Sidan kommer att uppdateras med nya uppgifter allt eftersom. Senaste uppdatering visas i röd text.