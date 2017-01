Han inledde säsongen 2016 med inhopp och avslutade den med 14 inspelade poäng.

2017 vill han fortsätta i samma stil som laget avslutade 2016.

– Jag hoppas att vi kan vara med och slåss om guldet, säger Simon Lundevall

till Svenska Fans.



IF Elfsborg s försäsong är två veckor gammal och för andra gången den här veckan stod det dubbla träningspass på agendan. För Simon Lundevall innebar det den här torsdagen ett fotbollspass på Borås Arena under förmiddagen och yoga vid eftermiddagspasset. Det är de andra yogapasset på tio dagar. Simon Lundevall tycker att det är en bra träning och helt klart jobbigt. Han berättar att den kvinnliga instruktören klarade av hela passet utan problem medan han och lagkamraterna fick kämpa sig igenom passet. En annan övning som använts under försäsongen är Kuren. Simon Lundevall ler och förklarar det är löpning fast i en hinderbana där hela planen på Borås Arena används. De har haft den två gånger hittills under försäsongen och möjligheten finns att den dyker på schemat inför morgondagens (fredagens) träningspass.Simon Lundevall tycker att det är skönt att vara igång igen efter en månads ledighet. Det är bra fart på träningarna och god stämning i laget. Intrycken från de nya lärlingarna – Christopher McVey, Oscar Iglicar Berntsson, Arian Kabashi – och nyförvärven – Alex Dyer och Jesper Karlsson – är goda. Vinterns januariturné följde han genom att läsa om matcherna och om hur de gått för de uttagna lagkamraterna Viktor Claesson, Joakim Nilsson och Per Frick . Att Viktor Claesson blev utttagen var ingen överraskning för honom med tanke på att han blev inkallad till det riktiga landslaget under hösten 2016. Joakim Nilssons uttagning var inte heller det förvånande med tanke på att han spelat med U21-landslaget under 2016. Att Per Frick fick åka med var oväntat och riktigt kul. Samtliga fick speltid och att Per Frick i sin andra landskamp mot Slovakien gjorde mål var extra kul. Simon Lundevall minns sin egen medverkan från januariturnén 2014. Han tyckte att det var en upplevelse att se hur allt fungerar plus att det var häftigt att få dra på sig en svensk landslagströja.– Det är två kanonkillar verkar det vara, säger Simon Lundevall. Jesper är lite yngre än mig. Jag har inte hunnit snacka så mycket med honom. Han håller sig med de yngre grabbarna och tar för sig på träningarna. Det är en jävla talang helt klart. Alex är en skitskön kille. Väldigt bra fotbollsspelare. Bra nyförvärv. Jag tror att alla tycker att det är kul att båda två har kommit hit. De kommer att bidra definitivt.– Dyer är en smart spelare, förklarar Simon Lundevall. Bra med bollen. Bra passningsspelare. Löper mycket. Jag tror att han kommer passa in bra här på mittfältet. En smart spelare. Gjorde mycket mål och mycket assist. Det är starkt från en central position även om han kanske spelade offensivt några matcher. En bra spelare. Jesper är en kvick spelare. Bra, teknisk, snabb och avig liksom. Alla lag har nytta av en sådan spelare.Av de tolv omgångar som spelades i allsvenskan 2016 före EM-uppehållet fick Simon Lundevall speltid i samtliga matcher varav fem var från start. Han minns att laget hade tungt förra våren och den frustration som blev när de inte fick den potentiell som fanns i laget. Han var dessutom själv inblandad i den situation som gav Malmö FF vinsten när laget möttes på Borås Arena den 18 april.– Jörgen slår en passning som blir lite galen och jag försöker rensa och det går också åt helvete, svarar Simon Lundevall. Det är väl en blandning av två dåliga beslut av Jörgen och mig. Han kommer ihåg att det var väldigt tungt eftersom målet föll i slutet av matchen och att Elfsborg hade svarat för en bra insats mot regerande svenska mästarna Malmö FF. Han tycker att det är svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde att laget inte fick ut sin kapacitet under våren. Att sura och tycka synd om sig själv en längre stund var inte aktuellt. Det var bara att försöka komma igen och jobba vidare.Laget följde upp matchen mot Malmö FF med bli besegrade av AIK på Friends Arena i Stockholm innan de tog sin andra vinst i alsvenskan för säsongen mot Djurgården hemma på Borås Arena Det gav ett ökat självförtroende för laget och de öppnade maj med att besegra Falkenberg s FF på bortaplan och Gefle IF hemma på Borås Arena. I Maj spelade dessutom Simon Lundevall 90 minuter för första gången för säsongen när IF Elfsborg gästade Norrporten Arena för match mot GIF Sundsvall . Det var hemmalaget som tog ledningen genom Pa Dibba i den 30:e minuten. Elfsborg vände matchen i andra halvlek genom två mål av Viktor Prodell, assisterad av Simon Lundevall – hans första poäng för säsongen – och Marcus Rohdén. Marcus Rohdén satte sedan spiken kistan när han i den i 86 minuten rullade in 1-3 från straffpunkten efter en duell mellan Tommy Naurin ochViktor Claesson.– Våren var inte speciellt bra egentligen personligen, säger Simon Lundevall när vi pratar om hans statistik i allsvenskan 2016. Han spelade in fjorton poäng, vilket innebar tangerat rekord för honom, varav ett var poängen mot just GIF Sundsvall och resten kom under sommaren och hösten. Jag satt på bänken i några matcher. De matcher jag startade var inte så mycket att hurra över egentligen. Det var några matcher som gick bra men efter sommaren så kände jag mig i bra form. Vi hade två träningsmatcher på sommaren ( Kalmar och Örebro) och det kändes bra. När det lossnar lite i ditt spel så får du bättre självförtroende. Det har man strävat efter sedan man kom hit. Att hitta det där självförtroendet. När man känner att man är i bra form och det gjorde jag under hösten och kände att det gick bra. Det kändes bra och jag kunde göra poäng. Sedan tror jag att jag hade kunnat göra lite mer mål om man slår ut det över hela säsongen. Sedan gjorde jag tio assist, vilket gav honom en andraplats i den allsvenskan assistligan bakom Magnus Wolff Eikrem , det var jag nöjd med. Sedan hade jag några skott ribban, skott i stolpen och missade lägen som jag kunde gjort några mål till på. Förhoppningsvis kan man göra det i år.– Målmässigt tror jag. Det gör de nog, svarar Simon Lundevall. Jag hade några frisparkslägen som var rätt nära och några skott som var nära. Jag hade kunnat göra några fler mål. Vi skapar väldligt mycket chanser. Sedan så är det många spelare som är bra offensivt. När du väl får ett läge så får du ta vara på det. Det tror jag att jag kan utveckla till i år i alla fall.Simon Lundevall tycker att det är svårt att säga vart det vände någonstans. Han återkommer till sommarens två träningsmatcher mot Kalmar FF och Örebro SK där han gjorde en poäng i varje match och där det kändes bra spelmässigt. När allsvenskan började igen i juli efter fotbolls-EM i Frankrik var han i högsta grad delaktig i att spöket på Olympia skrämdes bort när Elfsborg slog Helsingborg på bortaplan för första gången sedan 2007. Resultat skrevs till 2-4 för Elfsborg och Simon Lundevall spelade fram till tre mål och gjorde sedan själv det sista målet. Insatsen gav en boost till självtroendet och en signal att han hittat sin roll i Elfsborg. Det har tagit tid att hitta rätt eftersom det var nya spelare, en annan konkurrens och en högre nivå än vad det var i Gefle. Sedan handlar det också om att han varit skadefri och kunnat träna på.– Det är svårt att sätta fingret på det exakt, säger Simon Lundevall. Man lär känna sina medspelare ju längre du är här. Man vet kanske hur de tänker på ett helt annat sätt. När man haft en tränare ett tag så vet du vad han vill. Det är liksom en blandning av olika saker. Ju längre du är i en klubb desto mer kommer du in i det. Det tog lite för lång tid egentligen. Nu känns det som om jag är i bra form och har i alla fall gjort ett avtryck i att man kan bidra till spelet. Det känns ändå skönt att ha det i ryggen när man går in i en säsong.23 oktober gästade gästade IF Elfsborg Tele2 Arena för match mot Hammarby IF. Det kom att bli en match med två olika ansikten. Elfsborg dominerade i första halvlek och hade resultatet 0-3 i ryggen – målskyttar Viktor Claesson, Per Frick och Simon Lundevall – efter 25 minuter. I andra halvlek var det Hammarby som tog över taktpinnen och det ordentligt. Reduceringarna från Pa Dibba och Mats Solheim gav hemmalaget en kick av självförtroende och kreativitet. Elfsborgs spel från första halvlek var som bortblåst. Issam Jebali avgjorde för Elfsborg när han i den 91 minuten, assisterad av Simon Lundevall, gjorde 2-4 för Elfsborg.– Vi gjorde en bra halvlek först och främst, kommenterar Simon Luindevall insatsen mot Hammarby. Vi var i en bra period där som lag liksom. Vi spelade bra. Nu kontrade vi in tre mål och gjorde 3-0. Sedan kom de tillbaka i andra halvlek och det blev ett väldigt tryck på Tele2. Sedan lyckades vi kontra in 4-2. Det var en av de skönaste segrarna det året.– Jag gjorde ett mål och två assist, svarar Simon Lundevall. Claesson gjorde ett mål och två assist hna också. Han spelade fram mig och sedan spelade han fram Per. Det var många som var bra i den matchen.– Det är psykologiskt. Om du leder med 2-1 hemma så spelar det ingen roll om moståndaren har två röda kort i slutet. Det blir alltid tryck i slutete. Det handlar om det blir psykologiskt. Motståndaren får energi när de gör mål. Så är det ju. Så är det i fotboll. Det är ju det som är charmen. Du kan vända underlägen.Med den starka avslutningen av säsongen – ingen vinst på de sista sju matcherna, i snitt två poäng per match och en bra fotboll som visade lagets kapacitet – i ryggen som höjdpunkt för säsongen 2016 och ett kontrakt som förlängdes till och med säsongen 2019 är Simon Lundevall redo för säsongen 2017. Målsättningen är att bygga vidare på formen från hösten 2016 och kunna utvecklas ännu mer i både det offensiva och defensiva spelet.Nästa vecka inleds träningslägret i spanska Salou med bland annat säsongens två första träningsmatcher mot AFC Eskilstuna och Halmstads Bollklubb. I februari inleds Svenska Cupen. Elfsborg är lottat i grupp 4 tillsammans med Ytterhogdal, IFK Värnamo och Falkenbergs FF. Simon Lundevall förklarar att Elfsborg kommer att satsa hårt på Svenska Cupen med målsättning att vinna den och därmed få chansen till ett nytt äventyr i Europa. Att land annat Ytterhogdal är med i samma grupp spelar ingen roll. Jobbet skall göras oavsett vilket lag det är som står på andra sidan planen och är du som spelare inte hundra procent kan matchen förloras..– Jag tänker att vi skall fortsätta där vi slutade säsongen, säger Simon Lundevall. Vi tog, i alla fall, de fem sista matcherna fyra segrar och en oavgjord och väl bäst i allsvenskan. Jag tror inte att vi förlorade på de sista sju matcherna. Vi spelade bra. Gjorde många bra matcher. Förhoppningsvis blir det stabilare bakåt och inte släppa in lika mycket mål som vi gjorde förra året och kunna klättra några placeringar ytterligare och vara med i toppen. Det är i alla fall min ambition. Jag hoppas att vi kan vara med och slåss om guldet.– Det blir nog Simon Olsson , svarar Simon Lundevall.– Därför att han är riktigt bra. Jättetalang. Bra med bollen. Bra teknik, bra spelförståelse, bra passningsspel. Ung spelare som gjorde tre bra matcher från start förra året. Han tror jag har alla förutsättningar att slå sig in och slå igenom