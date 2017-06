Han lånades ut till Falkenbergs FF i syfte få regelbunden speltid på seniornivå.

Hittills har han fått spela från start i samtliga matcher i Superettan.

– Jag tycker att jag gör en godkänd vårsäsong, säger Viktor Götesson till Svenska Fans.

Sista matchen före sommaruppehållet stod på agendan när Falkenberg s FF tog emot Syrianska FC hemma på Falcon Alkholfri Arena i Falkenberg. Det var hemmalaget som redan efter tolv minuter fick utdelning på sin höga press när Viktor Götesson, framspelad av anfallskollegan Erik Pärsson, spräckte Hampus Elgans nolla.– Det kommer en långboll som Erik skarvar, kommenterar Viktor Götesson sitt mål när vi talas vid via telefon under måndagseftermiddagen. Jag får den mellan mittbackarna och kommer fri med målvakten. Jag går på instinkten där. Han sprang ut och jag tänkte att jag drar honom. Så kommer det en mittback till så jag drog honom med och lade in den. Det var ett skönt mål.Falkenbergs FF utökade ledningen till 2-0 i den 24:e minuten genom en nick signerad mittbacken Daniel Johansson . Inlägget stod Johannes Vall för. Syrianska FC reducerade till 2-1 i den 33:e minuten. Viktor Wernersson tog emot en boll på sin kant och slog ett inlägg mot Falkenbergs straffområde. Daniel Johansson rensade undan bollen. Charbel George fångade upp bollen och klippte in den i det borte hörnet. Hampus Nilsson hade ingen möjlighet att freda sitt mål. Viktor Götesson beskriver hur det kändes som att den reducering tog luften ur laget och de inriktade sig på att hålla 2-1 intakt till pausvilan. Under pausvilan pratade de ihop sig och kom överens om att de skulle våga gå framåt och inte backa hem. De hade ledningen och kände att de kunde göra fler mål och punktera matchen. Det avgörande 3-1 målet föll i den 80:e minuten när Viktor Götesson stängde matchen med sitt andra mål för kvällen.– Jag lyckades ta mig förbi, jag vet inte vad han heter, nummer 23 i Syrianska – Seth Hellberg – som är väldigt duktig. Han var bra hela matchen men till slut så lyckades jag ta mig förbi honom och backen med. Sedan var jag fri med målvakten och sköt in den i bortre. Det var också ett av de finare målen man har gjort. Nu väntar en tio/tolv dagar lång semester. Viktor Götesson har, förutom mat och vila, inga direkta planer för sin ledighet. Han kommer röra sig runt Västkusten. Kanske besöker han sin familj.Vinsten mot Syrianska FC avslutade vårsäsongen av Superettan 2017 för Falkenbergs FF:s del. Hallänningarna har spelat in 20 poäng vilket placerar de på en åttonde plats i tabellen och deras statisk skrivs till 24-21. Viktor Götesson beskriver lagets vårsäsong som lite upp och ned. Under de första omgångarna av Superettan fick de trots bra spel inte med sig de poäng som de förtjänade. Första vinsten kom den 8 maj mot Gefle IF på Gavlevallen i Gävle.– Jag minns att vi kom upp och bestämde oss att vi bara skulle vinna oavsett, säger Viktor Götesson. Vi lyckades göra ett mål. Sedan fick vi ett par situationer emot oss. Oremo lyckades göra två mål i första halvlek. Vi låg under med 2-1 men som sagt vi lyckades vända och göra 2-4. Det var en viktig seger tror jag. Att vi fick självförtroende där uppe. Vi kände att vi hade förtjänat mer poäng än vad vi fick de första matcherna.Självförtroendet innebar att laget bara förlorade en match, mot Örgyte IS på Gamla Ullevi, under maj månad. IF Brommapojkarna och Dalkurd fick vackert lämna Falcon Alkoholfri Arena utan några poäng med sig hem till Bromma respektive Borlänge. Pricken över i:et var när de vände ett underläge till vinst med 3-5 i Hallandsderbyt mot Varbergs BoIS på Påskbergsvallen i Varberg.– De började med att göra 1-0 och 2-0 väldigt tidigt, minns Viktor Götesson. De hade även möjlighet att göra 3-0 i första halvlek. Då kände vi att det här verkligen kan rinna iväg. Det var ingen bra första halvlek men lyckades göra 2-1 på stopptid i första halvlek. Sedan andra halvlek var också det här med Tobias Englund när han hoppade in och gjorde hattrick på femton minuter. Det var en otrolig match. Det var händelserikt, mycket mål, derby, mycket känslor. Det var en härlig tillställning och få vinna den med så var det extra skönt.– Vi har duktiga spelare och jobbar hårt tillsammans, säger Viktor Götesson. Det känns som att när vi gör saker och ting som vi har pratat om rätt kan vi slå vilket lag som helst. Det gäller att vi presterar på topp. De dagar vi inte är på topp så vinner man inte matcher i Superettan. Det gäller att göra det till hundra procent allihop. Då känns Falkenberg som ett bra lag. Den lagkamrat som imponerat mest på honom under för – och vårsäsong är mittfältaren Amin Nazari – Det är både och, svarar Viktor Götesson. Vi vill ha ett bollinnehav och samtidigt vara det lag som skapar flest målchanser. Är det då i ena matchen att man har possession och trötta ut motståndaren och är det i andra matchen att de är mer såbara på omställningar så gör vi det. Det är matchanpassatt.– Han är en duktig tränare, säger Viktor Götesson. Speciellt som forward också att ha en sådan gammal skyttekung som har gjort mycket mål. Han vet hur mentaliteten är som en anfallare. Det är extra bra för mig individuellt sätt att ha Hasse som huvudtränare helt klart.– Det är små tips varje dag som är viktiga. Vad jag skall tänka på: positionering, tankesätt, rörelsemönster och allting liksom. Det är små tips varje dag.Säsongen 2016 fick Viktor Götesson göra tre inhopp i allsvenskan mot GIF Sundsvall , Östersunds FK och Djurgården i elfsborg ströjan. I U21 Allsvenskan Södra noterades han för 16 mål och två assist på fjorton matcher. I slutetspelet av U21 Allsvenskan bokfördes han för sex mål på sex matcher När säsongen var över hade han en diskussion med klubben och manager Magnus Haglund . För sin egen utvecklings skull kände han att han inte bara kunde spela U21-fotboll kommande säsong. Han behövde seniorfotboll. Bästa lösningen blev en utlåning. Falkenbergs FF kom snabbt i bilden och det blev en lösning som passade alla parter. Flyttlasset gick till Falkenberg. I skrivande stund har han spelat från start i samtliga matcher under våren i Superettan. Han gjort fem mål och två assist vilket gör att han delar platsen som lagets bäste poängspelare tillsammans med anfallskollegan Erik Pärsson.– Jag tycker att jag började bra på säsongen, säger Viktor Götesson. Gjorde några mål och kom in i det bra. Kombinationen tight spelschema och hans slitsamma spelstil gjorde att han tappade formen men lyckades hitta tillbaka till de sista matcherna.– Det är lärorikt att spela kontinuerligt, fortsätter Viktor Götesson. Att hela tiden få speltid. Jag tycker att jag gör en godkänd vårsäsong, men samtidigt så vill man utvecklas hela tiden och göra det bättre. Man är aldrig nöjd.– Jag har haft förutsättningar att kunna löpa i djupet, svarar Viktor Götesson. Att ha löpkapacitet på det sättet. Jag har utvecklat spelet framför backlinjen. Att kunna utmana och göra avgörande passningar till andra också. Själva den tekniken och sedan gäller det att hitta tempot i matcherna som man blivit bättre med. Han har under våren haft ett par dialoger med Janne Mian och vet att Elfsborg har hyfsad koll på honom.– Nu spelar jag match för match året ut här nu. Sedan får man ta alla spekulationer och sånt efter säsongen i så fall. Jag tänker inte så mycket på vad som kommer hända. Jag skall prestera nu i Falkenberg, avslutar Viktor Götesson.