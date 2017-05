Krönika: Avgörande slag?

Igår kom Malmö FF till Borås. MFF har ledningen i tabellen, då med 14 poäng, och vi satt en bit längre ner med 8. Vår säsong hittills har inte varit en dans på rosor, vare sig äkta eller av plast, och gårdagens match var den viktigaste vi hittills haft. Inte bara för att det var nödvändigt för oss att vinna för att inte hamna för långt bakom utan också för att hålla tillbaka Malmö från att dra iväg i toppen.

Framtill igår hade vi spelat sex matcher på konstgräs och en på äkta. Inräknat igår har vi tre förluster, två oavgjorda och två vinster på kontot.

På fyra försök har vi än så länge bara vunnit en enda hemmamatch, den mot Örebro som vid förlust hade blivit en av årets skrällar men istället blev till en förväntad seger. Viktig absolut men förväntad.

Vad hände då igår?

Jo, Elfsborg gjorde sin bästa match för året. Det kanske låter konstigt att säga efter en förlust men det gör det inte mindre sant. Förvisso kan det hävdas att vi alla var lite färgade från den katastrofala andra halvleken mot Östersund men jag vill hävda att Elfsborg igår var bättre jämfört med samtliga spelade matcher och Östersundsmatchen i synnerhet.

Jag tror dock inte att Elfsborg bara höjde sig för att motståndet igår var svårare, det spelade säkert in men det var inte det enda som gjorde det, utan Elfsborg höjde sig troligen för att det fanns ett behov av det. Ingen är nöjd med hur det har sett ut och man tog sitt ansvar. Och gjorde det bra.



Vår förbannelse i år är att vi har en tendens att släppa fram bollen till vårt eget mål. Jag kan inte minnas en säsong då jag så många gånger sett bollen rulla förbi precis framför mållinjen utan att någon försvarare finns i närheten. Sett till hur många gånger den gjorde det igår kan man förvisso påpeka att Malmö FF var skrämmande ineffektiva men det räckte gott för dom att bara sätta två. Sett till alla möjligheter vi hade var vi inte så mycket bättre när det gällde effektiviteten tyvärr. Det som gör det värre är att det var ganska billiga mål MFF fick med sig. Vi kunde ha klarat av att försvara oss och hindrat dom från att ske. Vår defensiv, även om den igår var bättre än den varit, läcker som ett såll när vi börjar närma oss slutet på matcherna och det är inte acceptabelt. Vi kan inte krokna på det sättet utan måste orka springa livet ur oss hela vägen fram till slutsignal. Det är förvisso lätt för mig att säga som inte befinner mig på plan men det gör det inte mindre sant. Elfsborgs insats igår förtjänade att resultera i minst ett poäng men att förtjäna det räcker inte när man tappar fokus innan slutsignalen.



Matchen mot Malmö FF var en oerhört tung förlust. Inte bara för oss utan för hela övriga Allsvenskan som nu har ytterligare poäng att ta in från Malmö FF. Men vi skall minnas att Elfsborg var bra igår och det kan ha stor betydelse för resten av vår säsong. Kanske var inte detta slaget då vi slutligen förlorade. Kanske var detta förlusten som gjorde att vi vände på allt och gick mot en ljusare framtid. Vi vet ännu inte om detta var ett avgörande slag men framtiden kommer visa oss svaret.

2017-05-09 11:08:51

