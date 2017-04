Krönika: Snön föll och Elfsborg med den

Undermåligt spel för tredje matchen i rad

Djurgården tillhör inte dom klubbar vi brukar ha några större problem med. Visst det har varit nära ett par gånger men vi har en tendens att inte tappa poäng mot dom oavsett om matchen spelas i Borås eller Stockholm. En sådan vana riskerar alltid att leda till underskattning men jag tänkte mig när jag satte mig framför Tv: n igår att det nog skulle gå bra. Jag var långt mer orolig när vi tog emot AIK på hemmaplan än igår och någonstans hoppades jag att smällen i Borås skulle leda till en samlande revanschlusta. Det blev väl lite si och så med det.Vi ställde upp med Frick som ensam topp med tre offensiva mittfältare bakom sig. Återigen var jag tveksam. Min erfarenhet är att Elfsborg , med få undantag, fungerar bättre med två anfallare. Jag nämnde detta redan i förra krönikan och än så länge har jag inte sett att jag har fel. Som experiment är det naturligtvis intressant eftersom det självklart är bra att kunna åtminstone två recept för framgång men frågan är om det är rätt tillfälle att experimentera. Försäsongen hade väl varit lämpligare.Nåväl. Bakom Frick fanns en linje med Gustavsson, Jebali och Lundevall och det är på en bra dag en ruggigt stark offensiv avdelning av planen.Överhuvudtaget hade vi idel starka och lovande namn på planen och med en irriterande förlust bakom oss fanns löften om en stark insats.Djurgården å andra sidan kom från en allt annat än tillfredställande start på Allsvenskan och pressen på dom att vinna på hemmaplan var naturligtvis enorm. Pressen på dom att överhuvudtaget göra mål ännu större.Slutsatsen var att detta knappast skulle bli en stillastående match.Och det blev det inte heller. Per Frick revs ner av Jonas Olsson och en långboll till Engvall senare stod det 1-0 redan i 2: a minuten.Det är svårt att försvara sig mot en sådan attack och Engvall hade turen med sig i och med att det var stolpe in men gick det ändå inte lite väl lätt? Borde vi inte haft en avblåsning för det Olsson gjorde mot Frick?Frågor, frågor.Detta följdes av en frispark som Mrabti nickade in i mål och därmed stod det 2-0 till Djurgården innan klockan ens hunnit ticka upp på 5 minuter. Mrabti var helt obevakad när han nickade och hade därför inget som ens störde honom. Hur kan det hända? Hur kan vi försvara så dåligt?Efter denna käftsmäll var det inte mycket som fungerade. Djurgården kontrollerade resten av halvleken och allt vi kunde göra var att försvara oss och inte ens det gjorde vi överdrivet framgångsrikt. Vi behövde något som samlade oss och gav hoppet tillbaka. Ett mål hade förlöst så oerhört mycket av den låsning som höll oss fast. Men det kom inte.Vi försökte då och då att skapa något men där Djurgården stormade fram mot vårt målområde fick vi kämpa för att ens ta oss över mittlinjen.Djurgården körde uteslutande på kontringar vilket dom kunde kosta på sig i ledning med 2-0. Dom utnyttjade våra misstag och där fanns tyvärr fler misstag än jag skulle vilja erkänna.Ingenting fungerade som det skulle.Vår defensiv haltade och var flera gånger helt stillastående och bolltittande. Inte minst när Olsson fick stå helt obevakad i minut 29 och nicka bollen på en hörna. Nu blev det lyckligtvis inget mål på detta men en så passiv insats är inte acceptabel.Vår offensiv kan bäst beskrivas som sporadisk. Bollen kom fram ett par gånger men det fanns ingen direkt samordning och gnistor av individuella styrkor och vilja försvann i misslyckade passningar och tappade andrabollar. Totalt sett över hela matchen tror jag inte vi hade mer än kanske tre eller fyra avslut på mål och det är under all kritik.Vår första halvlek mot Djurgården är den sämsta hittills i år, vilket är att säga något.2-0 i baken innan klockan hinner ticka över fem minuter är ju naturligtvis nog för att skaka vilket lag som helst men var ändå bara 2-0 och det är inte oöverstigligt. Det oroande var att vi inte verkade klara av att återhämta oss.I andra halvlek var det bättre. Inte tillräckligt bra men bättre och hade Dyer lyckats sätta sin chans i 46: e hade det kanske blivit en helt annan match av det. Istället drog Eriksson in 3-0 i 51: a. Illa nog men värre var att ännu en gång fick en Djurgårdare vara helt obevakad framför vårt mål. Vad var det för försvarsspel? Svar: det var det inte. Försvaret var antingen någon annanstans eller stod stilla och såg bollen komma. Det duger inte.Marginalerna var lika mycket mot oss som dom var med Djurgården Men detta är också något som har en tendens att hända när ett lag ligger under. Tryggheten i en ledning har en tendens att få marginalerna att spela med.Oavsett detta gör vi en del riktiga dumheter. Lösa passningar, felpassningar, tappade andrabollar och förlorade dueller vi borde ha vunnit åtminstone fem gånger av tio. Igår förlorade vi varenda en.Vår andra halvlek var bättre än den första och där har vi anledningen till att vi inte förlorade med större siffror men vi var för långt under isen för att kunna göra något konstruktivt. Där fanns vilja och individuell skicklighet, inte minst från Simon Olsson som var en av få som faktiskt gjorde en bra match på det hela taget, men det räckte inte när samspelet inte fanns där.Lundevall var stark som vanligt men kunde inte klara av jobbet ensam. Jebali kämpade men kom inte till sin rätt, detsamma kan sägas om Gustavsson. Misstag kan sättas under i stort sett varje namn i Elfsborg. Det är illa nog men det oroande är att detta är den tredje matchen i rad där detta kan sägas.Mot Kalmar var det inte lika tydligt på grund av dom sista 25 minuterna men det var i det stora hela ingen vidare match.Sedan kom då bottennappet mot AIK och nu det här avgrundshålet. Det var en bättre andra halvlek men bara bitvis.Jag tjatar om detta men vi måste, MÅSTE, få lagspelet att fungera. Framförallt när vi hamnar i tunga lägen måste vi ha ett starkt samarbete och fungerade kommunikation för när vi splittras på det här sättet kommer våra försök att misslyckas och för varje misslyckande blir det bara tyngre och tyngre. Och när vi då ändå kommer till lägen kommer vi antingen att passa bollen för att inte ingen vill vara skytten som missar och den som ändå avlossar bollen kommer vilja trycka till lite extra bara för att vara säker på att bollen kommer fram. En kompensation i styrka för bristen på antalet chanser. Man offrar precisionen för styrka och bollen kommer med stor sannolikhet att gå över eller bredvid precis som den gjorde igår.Vi är inte så underlägsna som vi verkade igår, långt ifrån, men vi lät det se ut så och det är inte acceptabelt. Vi är bättre än såhär. Mycket, mycket bättre.PSKan vi det här nu? Två förluster i rad, tappad ledning i tabellen och målskillnaden nere på 0. Samla er och hitta varandra på planen för det räcker med det här nu Elfsborg.