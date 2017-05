Lasse Nilsson är från Borlänge

Elfsborg avgjorde matchen sent.

På ett soligt Borås Arena ställdes Elfsborg emot AFC Eskilstuna . AFC chockade hemmapubliken direkt med ett skott i ribban av Omar Eddahri . Det var i minut 8. Två minuter senare fick bortalaget en straff när Mohamed Buya Turay revs ner av Jörgen Horn. Ferid Ali ställde sig vid straffpunkten och såg väldigt lugn ut. Han sköt säkert in bollen in i mål. Efter målet pressade Elfsborg sig uppåt i planen. I minut 26 ville Boråsarna ha straff när de ansåg att det var hands på Mauricio Albornoz , men domaren nekade. I 32:a minuten kom Issam Jebali runt på kanten och sköt bollen strax utanför mål. En kunde se besvikelsen i hans ögon. I minut 37 fick Emir Bajrami en varning när han fällde Jernade Meade . I sista minuten ville Elfsborg ha en straff när Zourab Tsiskaridze täckte bollen med handen, men återigen nekade domaren. Strax därefter tilldelades Joakim Nilsson en varning efter en brysk tackling på Mohamed Buya Turay. Elfsborg fick flertalet hörnor i första halvlek, men hade väldigt svårt att skapa något utav dem.- Min uppfattning är att han springer på mig. Jag var på väg framåt och benen bara hängde där. Jag tror inte att jag träffade han och jag menar att det inte är straff. Domaren har haft en tuff omgång hittills så det är kris.Elfsborg började pressa på direkt i den andra halvleken. Simon Lundevall kom fritt i straffområdet i 46:e minuten, men la bollen högt över mål. Frustrationen lös igenom. Minuten därefter provade han ett skott som målvakten Ole Söderberg limmade. 5 minuter in i halvleken fick Jernade Meade ett gult kort när han fällde Per Frick . Kvitteringsmålet kom i 58:e minuten. Simon Lundevall slog en hörna som Joakim Nilsson nickade säkert in i mål. I minut 65 tilldelades Mohamed Buya Turay en varning. Joakim Nilsson kapades. Elfsborgsfansen började ropa i paus att de ville ha in Lasse Nilsson på planen och i minut 69 byttes han in när han ersatte Viktor Prodell. 6 minuter senare gjorde Elfsborg sitt andra byte när Emir Bajrami ersattes av Daniel Gustavsson . I samma minut kom Emmanuel Frimpong fri med Kevin Stuhr Ellegaard , ghananen avslutade bollen precis utanför mål. Målvakten skällde på sina försvarare efter det, att komma så fri ska inte kunna hända. I 82:a minuten kapade Simon Lundevall ner Sasa Matic på defensiv planhalva och fick ett gult kort. 2 minuter senare fick Adam Lundqvist en varning när han tacklade ner Emmanuel Frimpong på mittplanen. En minut senare byttes Simon Lundevall ut. Jesper Karlsson kom in. I 89:e minuten kom ett drömläge för Elfsborg när Per Frick kom fri med Ole Söderberg, men målvakten gjorde en drömräddning. I samma minut gjorde super-suben Lasse Nilsson 2-1. Han fick bollen precis utanför AFC Eskilstunas straffområde ifrån Simon Olsson och sedan drog han till och bollen rullade in i Ole Söderbergs vänstra halva av målet. Fyra minuter senare var matchen slut.- Det går inte riktigt att sätta ord på hur viktigt det är för oss med tanke på allting som har varit. Det är lite svårt att sätta ord på det.Äntligen seger! Så skönt, men det var dock en väldigt dålig match. Försvaret var kasst även i denna match. Jag vet inte vad Elfsborg ska göra för att vända på skutan. Men just för tillfället känner jag bara glädje och orkar inte tänka på allt negativt.