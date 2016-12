Mittfältskuggen förlänger - nytt kontrakt över 2019

Simon Lundevall har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2019.

– Simon har sedan han kom till oss inför säsongen 2015 från Gefle vuxit ut till en nyckelspelare för oss. Hans avslutning av säsongen 2016 var magnifik och vi är övertygade om att det finns än mer att få ut av våran nummer tio. Vi är glada att idag kunna presentera en kontraktsförlängning med Simon Lundevall till säsongen 2019 utgång, avslutar Andreasson detsamma. Det började något trögstartat när Simon Lundevall kom som kontraktslös efter sin tid i Gefle , inför säsongen 2015. Ett år återstod av kontraktet, men efter lite välbehövlig semester i Thailand har nu Simon valt att skriva på ett nytt kontrakt med Elfsborg . Det sträcker sig över säsongen 2019, det vill säga två år från nu.– Det var inget snack om saken, klart jag vill stanna i Elfsborg och vara med på resan mot att vinna saker. Magkänslan jag fick när jag fick reda på att Elfsborg ville förlänga var omedelbart positiv, för jag vill inte spela någon annan stans i Sverige eller ens Skandinavien. Jag trivs oerhört bra i Borås och Elfsborg och vill mer än gärna vara med på den nya, spännande satsning som vi gör nu med det laget som vi har under 2017, säger Lundevall i ett pressmeddelande.Under sommaren ryktades han bort från Elfsborg efter att poängutdelningen inte blivit som önskat. Djurgården ryktades vilja ha in honom på lån för skadade Haris Radetinac , men Lundevall blev kvar i Elfsborg och fick en riktigt bra höstsäsong. När säsongen summerades slutade det på fyra mål och tio assist.– Om jag ska summera min egna säsong så är jag inte helnöjd med våren men på hösten så kom jag igång och hittade mitt spel, precis som det var för laget också. Jag hade gärna velat göra lite fler mål, men allt som allt är jag nöjd, säger Simon Lundevall.Även tränare Magnus Haglund och klubbchef Stefan Andreasson är nöjda med att skrivit nytt kontrakt med Lundevall.– Det är otroligt glädjande att vi har fått till en förlängning med Simon, en fantastiskt fin kille och en riktigt bra fotbollsspelare. Han har sedan han kom till Elfsborg med tiden visat vilken viktig och tongivande, offensiv spelare han är och var under sommaren och hösten en av de viktigaste beståndsdelarna i den fina form som laget visade upp, säger Haglund i ett pressmeddelande.– Simon har sedan han kom till oss inför säsongen 2015 från Gefle vuxit ut till en nyckelspelare för oss. Hans avslutning av säsongen 2016 var magnifik och vi är övertygade om att det finns än mer att få ut av våran nummer tio. Vi är glada att idag kunna presentera en kontraktsförlängning med Simon Lundevall till säsongen 2019 utgång, avslutar Andreasson detsamma.

2016-12-29 10:31:47

Simon Lundevall har växt ut till en riktigt viktig kugge i IF Elfsborg. Nu förlänger han sitt kontrakt över säsongen 2019 med gulsvart.