Borås Arena, Borås, 2017-05-02 18:30

Elfsborg - Östersund

4-4



Elfsborg räddade ett poäng på en straff.

Oavgjort i en galen match

Östersunds FK kom till Borås och spelade en match emot Elfsborg under tisdagen. Det blev spännande ända in i slutet.



Kevin Stuhr Ellegaard

Anders Randrup

Jon Jonsson

Jorgen Horn

Adam Lundkvist

Alex Dyer

Rasmus Rosenqvist

Simon Olsson

Simon Lundevall

Viktor Prodell

Per Frick

Byten: Emir Bajrami, Ibrahim Dresevic, Daniel Gustavsson, Rami Kaib, Jesper Manns, Lars Nilsson, David Olsson

2017-05-02 22:54:00

