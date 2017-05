Oavgjort i El Västico

Båda lagen var nära att vinna matchen.

Det var 12837 personer som var på Gamla Ullevi i ett varmt Göteborg för att se västderbyt mellan IFK Göteborg och IF Elfsborg . 0-1 till Di Gule kom efter bara 3 minuter. Anders Randrup avancerade uppåt i planen, han passade sedan Daniel Gustavsson som stod på högerkanten. Gustavsson passade snabbt vidare bollen till Issam Jebali som sköt in bollen in i ett öppet mål. I minut 8 ville IFK ha straff när Henrik Björdal revs ner av Kevin Stuhr Ellegaard , men domaren friade. 0-2 var nära att komma i 15:e minuten när Issam Jebali skottfintade och sedan passade Per Frick som drog iväg ett skott som hamnade precis utanför stolproten. Elfsborg fick ett bortdömt mål i minut 18. Per Frick lobbade in bollen, men med några centimeter på fel sida då han var offside. Efter alla Elfsborgs chanser tog IFK kommandot halvleken ut sig och det blev resultat. 1-1 kom i den 40:e minuten. Elias Omarsson sköt ett skott utifrån straffområdet som Tobias Hysén styrde in. I minuten efter drog Emil Salomonsson ett skott som gick precis över Elfsborgs mål.- Vi är väldigt, väldigt bra de första 37, 38 minuterna. Vi har en väldig kontroll på matchen och inte släpper till några chanser och gör mål och skapar några fina chanser själva. Den långa perioden var nästan perfekt. Sedan kom IFK in i det med målet på slutet.I halvlek gjorde Blåvitt ett byte. Henrik Björdal fick en smäll i huvudet i den första halvleken och kunde därför inte spela vidare. Lawson Sabah kom in på planen. Mikkel Diskerud fick en varning i 52:a minuten när han fällde Issam Jebali. Lawson Sabah fick gult kort i minut 63 när han drog ner Adam Lundqvist. Två minuter senare fick Thomas Rogne ett gult kort och därmed är han avstängd nästa omgång. I 73:e minuten var Issam Jebali nära att göra 1-2. Per Frick passade till Jebali som var helt fri framför mål, men han lyckades inte få bollen på mål. I minuten senare var IFK nära att ta ledningen när Tobias Hysén sköt ett skott som gick precis utanför mål. I minut 78 gjorde Elfsborg sitt första byte när Emir Bajrami klev in till förmån för Simon Lundevall . I 81:a minuten sköt Issam Jebali ett skott ifrån distans, precis utanför IFK:s mål. I minut 84 gjorde IFK sitt andra byte när August Erlingmark ersatte Mikkel Diskerud. Tre minuter senare gjorde det gulsvarta laget sitt andra byte. Rasmus Rosenqvist kom in till förmån för Daniel Gustavsson.- Det var en tuff match idag. IFK Göteborg var bra. Vi hade många chanser att vinna denna match, men som du såg, vi fick inte tre poäng idag. Vi är lyckliga att vi inte förlorade matchen, vi behöver poäng, oavsett om det är hemma eller borta.1-1 i västderbyt alltså. En rolig match med många chanser. Ett oavgjort resultat var nog båda lagen nöjda med. Issam Jebali var Elfsborgs bästa spelare under dagen. Det känns som att han har riktigt bra form just nu.