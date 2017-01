Per Frick hoppas på landslagsdebut

Han fick inledningen av allsvenskan 2016 förstörd av en skada men jobbade sig tillbaka.

2017 inleder han med landslagets januariturné. Målet för säsongen 2017 är klart.

– Jag skall försöka kriga på, hålla formen och förhoppningsvis vara med och bidra, säger Per Frick till Svenska Fans.

Måndagen 2 januari 2017 hölls säsongens första träningspass på Borås Arena under ledning av Magnus Haglund Joakim Nilsson , Issam Jebali, David Olsson och Kevin Stuhr Ellegaard deltog. Egentligen startar inte A-truppen igång sin försäsong förrän onsdagen den 4 januari men för att Per Frick och Joakim Nilsson skulle hinna få ett träningspass i benen före avresan till Abu Dhabi och A-landslagets januariturné hölls det extra pass. Anfallaren Per Frick tyckte att det var skönt att få ett riktigt fotbollspass i kroppen före landslagsäventyret.– Det skall bli spännande, säger Per Frick när vi talas vid över telefon några timmar efter avslutat träningspass. Det är ju något helt nytt. Man har ju inte vart med på den nivån innan med landslag. Träffa mycket nya spelare och sådär. Det skall bli kul med något annorlunda.Januariturnén 2017 varar mellan 3-12 januari och är Janne Anderssons första som förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget. Enligt svenskfotboll.se är två matcher är inplanerade. Den 8 januari möter Sverige Elfenbenskusten och 12 januari väntar Slovakien. Båda matcherna spelas på Armed Forces Stadium med start 13:45 svensk tid och båda matcherna sänds på TV12. Det kommer att bli två helt olika matcher. För Elfenbenskusten handlar deras träningsläger i Abu Dhabi om att slipa formen inför Afrikanska Mästerskapen i Gabon där de är regerande mästare och de har en trupp därefter. Slovakien har enligt sitt förbunds hemsida koncentrerat sin trupp till spelare från slovakiska, polska och tjeckiska ligan vilket betyder att exempelvis Marek Hamsik, SSC Napoli, och Martin Škrtel, med ett förflutet i bland annat Liverpool FC och som numera spelar i Fenerbahçe SK inte deltar.Michel Dussuyer, Elfenbenskustens förbundskapten, har enligt Elfenbenskustens fotbollsförbunds hemsida tagit ut följande trupp till träningslägret i Abu Dhabi.Enligt Slovakiska fotbollsförbundets hemsida reser förbundskapten Ján Kozák till Abu Dhabi med följande trupp:Per Frick säger sig inte veta så mycket om det kommande motståndet. Han känner till att Elfenbenskusten vann de Afrikanska Mästerskapen senaste de arrangerades 2015 och att de brukar ha med några spelare av världsklass, vilket bekräftas när vi pratar om deras trupp. Om Slovakien vet han inte så mycket om över lag. Han ser det som en utmaning att möta en annan typ av fotboll med tanke på att det inte är så ofta chansen ges att få möta internationellt motstånd.– Jag vet inte. Jag har inte pratat någonting om det med någon tränare eller sådär, svarar Per Frick när jag undrar vad han tror om hans möjligheter till speltid. Jag vet inte om det är någon spelare som de är mer intresserad av att se eller sådär. Det får man ta. Man får göra så gott man kan av det man får. Om jag inte får starta någon match så är det inte mer med de. Jag hoppas att man i alla fall får hoppa in så man får debutera. Det vore härligt.Inledningen av allsvenskan 2016 var inte bra för IF Elfsborg . Under de sex matcher som spelades i april vann de bara två, mot Hammarby IF och Djurgårdens IF hemma på Borås Arena. För Per Frick innebar den tiden rehabilitering efter att han ådragit sig en muskelbristning i ena lårets framsida och han fick följa lagets matcher från läktaren. Mot AIK på Friends Arena 25 April fick han spela sina första minuter i allsvenskan 2016 när han ersatte Lasse Nilsson efter 75 minuter. Det följdes upp med fem minuters speltid mot Djurgårdens IF.April övergick till maj och Elfsborg vann två raka matcher mot Falkenberg s FF på Falkenbergs IP och Gefle IF hemma på Borås Arena och arbetade därmed upp lite självförtroende. Av de sex matcher som spelades i maj noterades Per Frick för fyra inhopp och två matcher – GIF Sundsvall på bortaplan och Jönköping Södra hemma Borås Arena från start. Mot Jönköping gjorde han även säsongens första mål. Per Frick konstaterar att våren tung både för honom individuellt och för laget. Att missa matcher på grund av skada är alltid tråkigt och att det sedan blev avbytarbänken för honom var inte alls konstigt eftersom han inte heller var i sitt livs form efter skadan. Dessutom hade anfallskollegan Viktor Prodell svarat för åtta mål under våren i allsvenskan.– Det var ingen rolig vår, summerar Per Frick. Men det var ju bara att bita i och så fick man betalt för hårt jobb i slutet av säsongen istället.– Det är klart att det är inte alltid alltid lätt att bli av med viktiga spelare. Hedlund gjorde en riktigt bra vår och Rohdén har vart mer eller mindre ordinarie på det här mittfältet i tre år. Det är klart att det inte bara är att ersätta sådana spelare även om jag tycker att vi gjorde det bra med ersättare. Sedan vet jag inte. Vi kanske inte riktigt hade det självförtroendet där. Jag tyckte att vi spelade ganska bra i några matcher men vi tappade ledningar i rätt många matcher och även förlorade sent. Vi hade inte riktigt självförtroende och det speglade av sig framförallt den sista delen av matchen när vi inte lyckades hålla upp spelet.När IF Elfsborg 2 oktober gästade Gavlevallen för match mot Gefle IF fick Per Frick förtroendet från start i allsvenskan för första gången sedan matchen mot Jönköping Södra hemma på Borås Arena i Maj. Han spelade 90 minuter och stod för ett mål vilket inte räckte till vinst eftersom Gefle genom Johan Oremo – med en man mindre på plan – lyckades kvittera till 2-2 på tilläggstid. Det följdes upp med ett kortare inhopp när Helsingborg s IF besegrades på Borås Arena. Resterande matcher under 2016 – undantaget IFK Norrköping där han var avstängd – fick Per Frick förtroendet från start och svarade för ytterligare tre mål varav två av de kom mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi.– Det kändes bra i kroppen på slutet, säger Per Frick när jag undrar om hans accelererande form de sista omgångarna av allsvenskan. Det är ju så att man behöver träna och spela matcher för att komma i form. På slutet så kände jag att jag var i slag. Det kändes bra i två/tre månader på träningarna innan jag fick speltid. Jag lyckades komma i form helt enkelt. Man får självförtroende och kände sig stark.Sett till hela säsongen är Per Frick framförallt nöjd med avslutningen. Självklart hade han önskat mer speltid men väger också in tuffa inledning som han fick. Han tycker att det är positivt att han kom tillbaka överhuvudtaget och lyckades få speltid under slutet av säsongen. Uttagningen till Abu Dhabi ser han som en bekräftelse kan han gjort något rätt under säsongen. Han återkommer till sin avslutning av säsongen när jag undrar vad som var årets höjdpunkten för honom, förutom att bli pappa. Om Elfsborg vunnit mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi i den näst sist matchen för året så hade det varit den givna höjdpunkten för honom. Istället ser han de sista matcherna – där han fick speltid, gjorde mål och därmed bekräftade för sig själv att han faktiskt är en ganska bra fotbollsspelare vilket han ibland tvekat på – som årets årets höjdpunkt.– Jag tycker att jag har tränat ganska bra i december, svarar Per Frick. Försökt hålla uppe formen och sedan är det väl som vanligt: jag skall spela. Det är fortsatt tuff konkurrens i laget. Jag tar inte speltid förgivet. Jag skall försöka kriga på, hålla formen och förhoppningsvis vara och bidra.– Det vet jag inte. Man får inte gå och tro att man skall lyckas hela tiden. Det kommer att gå upp och ned. Det är väl mitt mål lite: att hålla nivån lite längre perioder. Inte få sådana svackor. Man bidrar större delen av säsongen. Det är väl ett mål jag har.– Drömscenariot är att Elfsborg vinner SM-guld såklart, säger Per Frick och att jag får spela 30 matcher och göra en bra säsong. Det är väl drömscenariot.– Det var piss att vi inte lyckades vinna faktiskt. Då hade man varit inskriven i historieböckerna sedan.